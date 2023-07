In wenigen Wochen geht in Japan, Indonesien und auf den Philippinen die Basketball-Weltmeisterschaft los. SPOX zeigt, welche Stars dabei den DBB-Kader bilden.

Am 25. August wird in Japan, Indonesien und auf den Philippinen die 19. Basketball-Weltmeisterschaft eröffnet. Das Großereignis soll rund zwei Wochen lang dauern und am 10. September mit dem Finale sein Ende finden. Neben 31 weiteren Nationen hat sich auch die deutsche Nationalmannschaft für das Turnier in Asien qualifizieren können. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert kriegt es in der Gruppe E, die auf der japanischen Insel Okinawa gespielt wird, mit Finnland, Australien und Japan zu tun.

Deutschland, Kader bei der Basketball WM 2023: Diese Stars spielen für den DBB

Der endgültige Kader für die WM steht dreieinhalb Wochen vor Turnierbeginn noch nicht fest. Bis dahin hat das DBB-Team noch einen Haufen an Tests zu absolvieren, für diese Testspielphase ist erst einmal ein 18-köpfiger Kader bestimmt worden, von dem vor WM-Start noch sechs Spieler gestrichen werden.

© getty Dennis Schröder führt das DBB-Team bei der WM 2023 an.

Zum vorläufigen Team, das von Kapitän Dennis Schröder angeführt wird, gehören unter anderem auch die NBA-Brüder Fritz und Moritz Wagner (beide Orlando Magic) dazu, Daniel Theis (Indiana Pacers) und Schröder (Toronto Raptors) komplettieren das deutsche NBA-Aufgebot. Mit Maxi Kleber von den Dallas Mavericks hätte es einer mehr sein können, doch der 31-Jährige sagte seine Teilnahme am Turnier nach einem öffentlichen Streit mit Schröder ab.

Der vorläufige 18-Mann-Kader:

Spieler Alter Team Position Isaac Bonga 23 FC Bayern München GUARD Justus Hollatz 22 Olimpija Ljubljana (Slowenien) GUARD David Krämer 26 Fundacion CB Gran Canaria (Spanien) GUARD Maodo Lo 30 Olimpia Milano (Italien) GUARD Andreas Obst 27 FC Bayern München GUARD Dennis Schröder 29 Toronto Raptors (Kanada) GUARD Nick Weiler-Babb 27 FC Bayern München GUARD Oscar da Silva 24 FC Barcelona (Spanien) FORWARD Niels Giffey 32 FC Bayern München FORWARD Louis Olinde 25 zuletzt Alba Berlin FORWARD Christian Sengfelder 28 Telekom Baskets Bonn FORWARD Franz Wagner 21 Orlando Magic (USA) FORWARD Leon Kratzer 26 Paris Basketball (Frankreich) CENTER Daniel Theis 31 Indiana Pacers (USA) CENTER Johannes Thiemann 29 Alba Berlin CENTER Johannes Voigtmann 30 Olimpia Milano (Italien) CENTER Moritz Wagner 26 Orlando Magic (USA) CENTER Jonas Wohlfarth-Bottermann 33 Hamburg Towers CENTER

Deutschland: Der DBB-Fahrplan bis zur WM

Bevor es bei der WM so richtig zur Sache geht, will das DBB-Team noch einiges testen. Dafür sind Spiele gegen Schweden, Kanada, China, Griechenland und den USA geplant.