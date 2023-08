Basketball WM 2023: Spielplan, Gruppen, Teilnehmer, Favoriten, Übertragung im TV und Livestream

Die Basketball-WM 2023 steht in den Startlöchern. Höchste Zeit einen genaueren Blick darauf zu werfen. Hier erfahrt Ihr alles bezüglich Spielplan, Gruppen, Länder, Favoriten und Übertragung im TV und Livestream.

Vom 25. August bis zum 10. September 2023 ist es wieder soweit! Die 32 besten Basketball-Nationen der Welt kämpfen um den WM-Titel.

Als Austragungsort der Spiele dienen in diesem Jahr gleich drei verschiedene Länder. Die Philippinen, Indonesien und Japan bekamen gemeinsam den Zuschlag für das Turnier.

Die deutsche Nationalmannschaft um Kapitän Dennis Schröder trifft in Gruppe E auf die Länder Finnland, Australien und Gastgeber Japan. Gespielt wird im japanischen Okinawa.

Basketball WM 2023: Favoriten

Spricht man von den Favoriten eines internationalen Basketballturniers, führt kaum ein Weg an den USA vorbei. Erneut haben zahlreiche NBA-Stars zugesagt, darunter Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) und Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies). Auf das oberste Regal an Starspielern wird man bei der WM allerdings wie gewohnt verzichten müssen.

Davon profitierten in den vergangenen Jahren zunehmend andere Nationen. Bei der vergangenen Weltmeisterschaft 2019 war für die US-Auswahl bereits im Viertelfinale gegen Frankreich Schluss. Aber auch die serbische Auswahl um Starspieler Nikola Jokic sorgte damals für Furore. Sieger des Turniers wurde die spanische Nationalmannschaft.

Nach ihrem beeindruckenden Auftritt bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr sollte auch die deutsche Nationalmannschaft nicht abgeschrieben werden. Kapitän Dennis Schröder gibt sich kämpferisch: "Klar ist unser Ziel, wieder eine Medaille mitzunehmen." Bei der EM hatte das DBB-Team überraschend favorisierte Länder wie Griechenland und Slowenien geschlagen und am Ende Bronze gewonnen.

© imago images Maxi Kleber (l.) hat nach den Aussagen von Dennis Schröder (r.) seine Bereitschaft für die anstehende WM zurückgezogen.

Basketball WM 2023: Übertragung im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte des Turniers hat sich erneut der Streamingdienst MagentaSport gesichert. Alle Infos zum Abo gibt's im Folgenden.

Basketball WM 2023: Übertragung im Livestream

Gute Nachrichten für alle deutschen Basketball-Fans! Wie schon bei der "EuroBasket" im vergangenen Jahr wird MagentaSport die Spiele des DBB-Team kostenfrei auf ihrer Plattform zeigen. Für den Zugriff auf die Übertragung ist also kein Abonnement notwendig - einfach Webseite oder App aufrufen und losstreamen.

Wem die deutschen Spiele jedoch nicht ausreichen, benötigt das entsprechende Abonnement. Nur damit könnt Ihr nämlich auf die Duelle von Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Anthony Edwards und Co. zugreifen. Die Abopreise beginnen ab 7,95 Euro pro Monat. Hier könnt Ihr Euch einen Überblick darüber verschaffen.

Basketball WM 2023: Übertragung im TV

Da es sich bei MagentaSport um einen Streamingdienst handelt, sind derzeit keine Übertragungen im linearen Fernsehen geplant. Doch Achtung: Wegen des großen Interesses bei der EM 2022 hatte sich Privatsender RTL spontan die Ausstrahlungsrechte ausgewählter Spiele gesichert. Möglicherweise kommt es diesmal erneut zu einer Vereinbarung der beiden Anbieter. SPOX hält Euch auf dem Laufenden.

Basketball WM 2023: Die wichtigsten Infos auf einen Blick

Basketball-WM 2023 Anzahl Nationen 32 Austragungsort Indonesien (Indonesia Arena, Jakarta)

Japan (Okinawa Arena in Okinawa)

Philippinen (Philippine Arena, Bocaue; Araneta Coliseum, Quezon City; Mall of Asia Arena, Metro Manila) Eröffnungsspiel 25. August 2023 Endspiel 10. September 2023 Anzahl Spiele 96

© getty Timberwolves-Star Anthony Edwards wird Team USA bei der WM anführen.

Basketball WM 2023: Spielplan, Gruppen, Teilnehmer

Der Turniermodus sieht Folgendes vor: Auf die Vorrunde folgt eine zweite Gruppenphase und abschließend die K.o.-Runde.

In der ersten Gruppenphase treten je vier Teams in acht Gruppen gegeneinander an. Siege bringen zwei Punkte, Niederlagen einen - die beiden besten Teams nehmen ihre Punkte mit in die zweite Runde. Dort gibt es dann vier neue Gruppen mit je vier Teams, auch hier kommen die besten zwei Nationen eine Runde weiter.

Im Viertelfinale treten schließlich die Gruppensieger gegen die Gruppenzweiten an. Im Anschluss geht es dann wie gewohnt mit den Platzierungsspielen sowie dem Halbfinale und Finale weiter.

Basketball WM 2023: Gruppe A

Teams Angola Dominikanische Republik Philippinen Italien

Angola vs. Italien (25. August)

Dom. Republik vs. Philippinen (25. August)

Philippinen vs. Angola (27. August)

Italien vs. Dom. Republik (27. August)

Angola vs. Dom. Republik (29. August)

Philippinen vs. Italien (29. August)

Basketball WM 2023: Gruppe B

Teams Südsudan Serbien China Puerto Rico

Südsudan vs. Puerto Rico (26. August)

Serbien vs. China (26. August)

China vs. Südsudan (28. August)

Puerto Rico vs. Serbien (28. August)

Südsudan vs. Serbien (30. August)

China vs. Puerto Rico (30. August)

Basketball WM 2023: Gruppe C

Team Vereinigte Staaten Jordanien Griechenland Neuseeland

USA vs. Neuseeland (26. August)

Jordanien vs. Griechenland (26. August)

Griechenland vs. USA (28. August)

Neuseeland vs. Jordanien (28. August)

USA vs. Jordanien (30. August)

Griechenland vs. Neuseeland (30. August)

Basketball WM 2023: Gruppe D

Team Ägypten Mexiko Montenegro Litauen

Ägypten vs. Litauen (25. August)

Mexiko vs. Montenegro (25. August)

Montenegro vs. Ägypten (27. August)

Litauen vs. Mexiko (27. August)

Ägypten vs. Mexiko (29. August)

Montenegro vs. Litauen (29. August)

Basketball WM 2023: Gruppe E

Team Deutschland Finnland Australien Japan

Deutschland vs. Japan (25. August)

Finnland vs. Australien (25. August)

Australien vs. Deutschland (27. August)

Japan vs. Finnland (27. August)

Deutschland vs. Finnland (29. August)

Australien vs. Japan (29. August)

Basketball WM 2023: Gruppe F

Team Slowenien Kap Verde Georgien Venezuela

Slowenien vs. Venezuela (26. August)

Kap Verde vs. Georgien (26. August)

Georgien vs. Slowenien (28. August)

Venezuela vs. Kap Verde (28. August)

Slowenien vs. Kap Verde (30. August)

Georgien vs. Venezuela (30. August)

Basketball WM 2023: Gruppe G

Team Iran Spanien Elfenbeinküste Brasilien

Iran vs. Brasilien (26. August)

Spanien vs. Elfenbeinküste (26. August)

Elfenbeinküste vs. Iran (28. August)

Brasilien vs. Spanien (28. August)

Iran vs. Spanien (30. August)

Elfenbeinküste vs. Brasilien (30. August)

Artikel und Videos zum Thema Alle Spiele der BBL live bei MagentaSport

Basketball WM 2023: Gruppe H

Team Kanada Lettland Libanon Frankreich