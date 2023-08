Basketball-WM 2023: Deutschland fertigt Japan ab - Moritz Wagner verdient sich Bestnoten - Sorgen um Bruder Franz

Deutschland hat sich zum Start der Basketball-WM gegen Gastgeber Japan keine Blöße gegeben. Beim 81:63-Erfolg war Moritz Wagner der beste Scorer der deutschen Mannschaft.

Alle Spiele der Basketball-WM gibt es live auf MagentaTV. Die Spiele des DBB-Teams sind für alle kostenlos.

Mit bis zu 24 Punkten führten die Deutschen dabei schon in der ersten Halbzeit, ließen es in der Folge aber auch ein wenig schleifen. Die Japaner konnten dennoch nur bedingt Boden gut machen, sodass nach einigen schnellen Punkten von Moe Wagner in Transition Mitte des vierten Viertels keine Zweifel mehr am deutschen Sieg bestanden.

Der Berliner war mit 25 Punkten (10/14 FG) Topscorer der deutschen Mannschaft, Dennis Schröder kam auf 14 Zähler (5/13) sowie je 5 Rebounds und Assists. Franz Wagner beendete die Partie mit 10 Zählern, knickte jedoch im vierten Viertel etwas um und kehrte in der Folge nicht mehr zurück. "Ich weiß noch nichts", sagte Bundestrainer Gordon Herbert nach der Partie zu einer möglichen Verletzung. Für Japan war NBA-Profi Yuta Watanabe (20, 9/19) der fleißigste Punktesammler.

Basketball-WM 2023: Deutschland vs. Japan: Der Star

Moritz Wagner: Seine Offense wird für die Second Unit ein wichtiger Faktor in diesem Turnier sein, gewissermaßen waren die kleine Japaner der perfekte Gegner zum Eingrooven für den Berliner. Mit seiner Physis hatte er unter dem Korb klare Vorteile, gleichzeitig fielen auch seine Dreier, zumindest in der ersten Halbzeit (am Ende: 2/5). Half vor allem in der zweiten Halbzeit, dass in den Minuten ohne Schröder konstant gepunktet wurde.

Basketball-WM 2023: Deutschland vs. Japan: Der Flop

Yuki Kawamura: Der Shootingstar des japanischen Teams stand sinnbildlich für die Probleme des Gastgebers. 2/9 von Downtown, dazu 0/3 aus dem Zweierbereich. Es war klar, dass Japan keine Chance haben würde, wenn die Guards nicht treffen würden und genau so kam es dann auch. Gegen eine keineswegs überragende deutsche Mannschaft hätte Japan das Spiel deutlich enger gestalten können.

Basketball-WM 2023: Deutschland vs. Japan: Die wichtigsten Statistiken

Dass Deutschland körperlich überlegen sein würde, davon war auszugehen. Japan attackierte mit Ausnahme von Yudai Baba fast überhaupt nicht ernsthaft den Korb, selbst bei freier Bahn wählten die japanischen Guards meist den Floater. So hatten die Deutschen in der ersten Halbzeit gerade einmal fünf Fouls begangen. So etwas sieht man auch nicht alle Tage.

Die Japaner suchten ihr Heil im Dreier - und der fiel für Nippon nicht. In Halbzeit eins waren es gerade einmal 3/18 von Downtown, entsprechend betrug der Rückstand nach 20 Minuten bereits 22 Zähler. Gleichzeitig machten es die Deutschen nicht besser, nur drei Spieler netzten über die 40 Minuten von Downtown und zwar Schröder, M. Wagner sowie Andi Obst mit jeweils zwei Dreiern (insgesamt 6/33 Dreier, 18 Prozent). Japan unterbot das sogar noch mit 17 Prozent (6/35).

Ihre Punkte erzielten die Deutschen wie gewohnt zu großen Teilen in der Zone. Mit 52:34 wurde dieses Duell entschieden, dazu kamen 16 Zähler nach Offensiv-Rebounds (Japan: 9).

Basketball-WM 2023: Deutschland vs. Japan: Die Stimmen

Gordon Herbert (Bundestrainer): "Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, danach nicht mehr so. Ein Sieg ist ein Sieg und wir werden von der zweiten Halbzeit lernen. Wir hatten in den ersten 20 Minuten eine gute Präsenz unter dem Korb, danach wurden wir nachlässig, haben aber Wege gefunden."

Herbert über die Verletzung von Franz Wagner: "Ich weiß noch nichts. Ich habe nur gesehen, dass er ausgerutscht ist. Ich weiß aber nicht, was genau passiert ist."

Moritz Wagner: "Es war schon einzigartig mit der Kulisse, aber auch nicht einfach. Es war ein guter Start für uns, auch wenn es anstrengend war."

Artikel und Videos zum Thema Alle Spiele der BBL live bei MagentaSport

Basketball-WM 2023: Deutschland vs. Japan: Der Boxscore