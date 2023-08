Auftakt für das DBB-Team, Deutschland bekommt es bei der Basketball-WM mit Japan zu tun. Wir tickern die Begegnung hier live mit.

Kann Deutschland gegen Japan mit einem Sieg in Mission Edelmetall starten? Die Antwort bekommt Ihr hier im Liveticker.

Deutschland vs. Japan: Basketball WM 2023 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach dem Gewinn der Bronzemedaille bei der letztjährigen Heim-EM hat sich Deutschland auch in diesem Jahr hohe Ziele gesteckt: eine Medaille soll her. Entsprechend gespickt ist der deutsche Kader mit NBA-Spielern: Dennis Schröder, Franz und Moe Wagner, Daniel Theis - Bundestrainer Gordon Herbert kann aus dem Vollen schöpfen. Wer heute gegen Japan in der ersten Fünf steht? Kurz vor dem Tip-off melden wir uns hier mit weiteren Infos zurück.

Vor Beginn: Los geht es heute um 14.10 Uhr, Spielstätte ist die Okinawa Arena im Süden Japans.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Spiel zwischen Deutschland und Japan bei der Basketball-WM 2023.

Deutschland vs. Japan: Basketball WM 2023 heute im TV und Livestream

Gute Nachrichten: Deutschland vs. Japan wird wie alle weiteren Spiele des DBB-Teams kostenfrei bei MagentaSport übertragen. Ab 13 Uhr könnt Ihr dort im TV und Livestream zu den Vorberichten einschalten, folgende Besetzung wird Euch begrüßen:

Kommentar: Michael Körner

Moderation: Jan Lüdeke

Experten: Pascal Roller & Per Günther

Reporter vor Ort: Benni Zander

Alle Spiele der Basketball-WM gibt es live auf MagentaTV. Die Spiele des DBB-Teams sind für alle kostenlos.

Deutschland vs. Japan: Basketball WM 2023 heute im Liveticker: Der Kader des DBB-Teams

Spieler Alter Team Position Isaac Bonga 23 FC Bayern München GUARD Justus Hollatz 22 Olimpija Ljubljana (Slowenien) GUARD David Krämer 26 Fundacion CB Gran Canaria (Spanien) GUARD Maodo Lo 30 Olimpia Milano (Italien) GUARD Andreas Obst 27 FC Bayern München GUARD Dennis Schröder 29 Toronto Raptors (Kanada) GUARD Niels Giffey 32 FC Bayern München FORWARD Franz Wagner 21 Orlando Magic (USA) FORWARD Daniel Theis 31 Indiana Pacers (USA) CENTER Johannes Thiemann 29 Alba Berlin CENTER Johannes Voigtmann 30 Olimpia Milano (Italien) CENTER Moritz Wagner 26 Orlando Magic (USA) CENTER