Deutschland vs. Australien live, Übertragung: Basketball WM im TV, Livestream und Liveticker

In der Gruppe E der Basketball-Weltmeisterschaft 2023 duellieren sich morgen mit Deutschland und Australien zwei Medaillen-Aspiranten. SPOX verrät, wie Ihr das Gruppenspiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Alle Spiele der Basketball-WM gibt es live auf MagentaTV. Die Spiele des DBB-Teams sind für alle kostenlos.

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft ist am vergangenen Freitag mit einem souveränen 81:63-Sieg gegen Gastgeber Japan in die 19. Weltmeisterschaft gestartet. Doch am Sonntag (27. August) wartet mit der australischen Auswahl der erste große Test auf das DBB-Team. Die Australier, angeführt von Patty Mills, hatten in ihrem Auftaktspiel ebenfalls wenig Mühe, um die ersten zwei Punkte zu sammeln. Finnland bezwang man mit 98:72.

Der Kracher zwischen Australien und Deutschland geht am Sonntag um 10.30 Uhr deutscher Zeit los. Gespielt wird - wie alle anderen Spiele der Gruppe E - in der Okinawa Arena in Okinawa (Japan).

Basketball-WM: Der Spielplan der Gruppe E

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis Fr. 25. August 2023 Deutschland Japan 81:63 Fr. 25. August 2023 Finnland Australien 72:98 So. 27. August 2023 Australien Deutschland -:- So. 27. August 2023 Japan Finnland -:- Di. 29. August 2023 Deutschland Finnland -:- Di. 29. August 2023 Australien Japan -:-

© imago images

Deutschland vs. Australien live, Übertragung: Basketball WM im TV und Livestream

MagentaSport hat sich die Übertragungsrechte am Großereignis in Japan, Indonesien und den Philippinen gesichert. Es bestehen jedoch Unterschiede zwischen Spielen mit deutscher Beteiligung und dem Rest. Der Anbieter der Telekom bietet die deutschen Spiele nämlich kostenlos an, während beim Rest ein kostenpflichtiges Abonnement gefordert wird.

Deutschland gegen Australien ist also gratis bei MagentaSport zu sehen. Die Vorberichte zum Kracher starten um 9.30 Uhr, eine Stunde vor Tip-off also. Dafür schickt der Sender folgendes Team ins Rennen:

Kommentar : Sebastian Ulrich

: Sebastian Ulrich Moderation: Jan Lüdeke

Jan Lüdeke Co-Kommentar: Alex Vogel

Alex Vogel Expertin: Ireti Amojo

Ireti Amojo Experte vor Ort: Per Günther

Per Günther Reporter vor Ort: Benni Zander

Deutschland vs. Australien live, Übertragung: Basketball WM im Liveticker

Natürlich ist auch SPOX im Einsatz, wenn es in Japan zwischen Deutschland und Australien zur Sache geht. Wir beschreiben für Euch das Spielgeschehen in Form eines Livetickers.

Hier geht es zum Liveticker des Vorrundenspiels zwischen Deutschland und Australien.

Deutschland vs. Australien live, Übertragung: Basketball WM im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Australien

Deutschland vs. Australien Wettbewerb: FIBA Basketball World Cup 2023

FIBA Basketball World Cup 2023 Vorrundenspieltag: 2

2 Datum: 27. August 2023

27. August 2023 Uhrzeit: 10.30 Uhr (MEZ)

10.30 Uhr (MEZ) Ort: Okinawa Arena in Okinawa (Japan)

Okinawa Arena in Okinawa (Japan) TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport

Liveticker: SPOX

Basketball WM: Die Tabelle der Gruppe E