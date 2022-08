Schröder fordert Doncic: "Wollen sehen, wo wir stehen"

Der angeschlagene Dennis Schröder konnte spielen und holte mit dem Nationalteam einen wichtigen Sieg in Schweden, bei der EM-Generalprobe gegen Europameister Slowenien um NBA-Star Luka Doncic muss aber dringend eine Leistungssteigerung her.

Selbst Dennis Schröder weiß vor dem Kracher gegen Slowenien noch nicht so recht, was die deutschen Basketballer leisten können, wenn es hart auf hart kommt. "Wir wollen sehen, wo wir jetzt gerade stehen", sagte der Kapitän mit Blick auf die EM-Generalprobe in München, es kommt kein Geringerer als der Europameister mit NBA-Star Luka Doncic - es gibt den ultimativen Härtetest.

Nach dem glanzlosen Sieg am Donnerstagabend im WM-Qualifikationsspiel in Schweden (67:50), wo Schröder nach Knöchelproblemen aufs Parkett zurückkehrte, geht es am Sonntag (15.00 Uhr/MagentaSport) gegen ein ganz anders Kaliber. Doch das Duell mit den Slowenen, bei der Heim-EM (1. bis 18. September) Gruppengegner, ist genau das, was die Mannschaft braucht.

"Gegen so ein Team zu spielen, ist natürlich sehr interessant für uns", erklärte Schröder, der Spielmacher will sich "mit den Besten messen". Slowenien sei "ein sehr, sehr gutes Team. Die werden auf jeden Fall bei der EuroBasket oben mitspielen, das muss man respektieren". Für Guard Maodo Lo ist die Partie "wichtig, um sich an das Niveau der Europameisterschaft heranzutasten".

Der Titelverteidiger wird im Audi Dome nur vier Tage vor dem EM-Auftaktspiel gegen mindestens ähnlich starke Franzosen alle möglichen Schwächen offenlegen, davon ist fest auszugehen. Doncic, Starspieler der Dallas Mavericks, schrammte am Donnerstag gegen Estland (104:83) mit 25 Punkten, elf Rebounds und acht Assists gerade erst wieder knapp an einem Triple-Double vorbei.

Als der DBB sensationell WM-Bronze holte: Okulaja und die Helden von 2002 © getty 1/27 Im Mai ist Ademola Okulaja viel zu früh verstorben. Zu Ehren der DBB-Legende blicken wir zurück auf den größten WM-Erfolg der Nationalmannschaft in Indianapolis 2002! Dirk war bei Bronze natürlich dabei - aber wer noch? © getty 2/27 Head Coach HENRIK DETTMANN führte das deutsche Team damals ins Halbfinale gegen Argentinien. Dort setzte es eine 80:86-Niederlage gegen Manu Ginobili und Co … © getty 3/27 Das deutsche Team spielte also um Platz 3. Und hier hatte Neuseeland keine Chance: Mit 117:94 sicherte sich das Dettmann-Team die Medaille! Es war der größte Erfolg seit dem EM-Titel 1993. Okulaja war hinter Nowitzki teaminterner Topscorer. © getty 4/27 Der damalige Kader - Guards: MARKO PESIC (Alba Berlin) | Alter: 25 | Turnier-Stats: 9,1 Punkte und 3,6 Assists bei 46,2 Prozent FG in 9 Spielen (25,1 Minuten) © getty 5/27 Heute ist er als Macher beim FC Bayern Basketball bekannt, doch auch als Spieler hat er eine beeindruckende Vita vorzuweisen. Der Sohn von Trainerlegende Svetislav Pesic wurde mit Alba 6-mal deutscher Meister. Auch bei EM-Silber 2005 war er dabei. © getty 6/27 MITHAT DEMIREL (Alba Berlin) | Alter: 24 | Turnier-Stats: 7,4 Punkte und 3,2 Assists bei 50,0 Prozent FG in 9 Spielen (18,3 Minuten) © getty 7/27 Genau wie Pesic war auch er Teil mehrerer Alba-Meistermannschaften (5x) sowie des EM-Teams drei Jahre später. Ein Jahr nach der WM wurde er als Spieler des Jahres der Bundesliga ausgezeichnet. Später u.a. in der Türkei und als Sportdirektor tätig. © getty 8/27 MISAN NIKAGBATSE (Olympiakos Piräus) | Alter: 20 | Turnier-Stats: 7,4 Punkte und 1,8 Rebounds bei 59,0 Prozent FG in 9 Spielen (15,6 Minuten) © getty 9/27 Der Sohn eines nigerianischen Vaters und einer finnischen Mutter sammelte eine Menge internationale Erfahrung. Nach einem Jahr in Piräus war er vor allem in Italien - mit Zwischenstopps in Deutschland - aktiv. Stammt ebenfalls aus der Alba-Schule. © getty 10/27 STEFANO GARRIS (Alba Berlin) | Alter: 23 | Turnier-Stats: 4,2 Punkte und 1,2 Rebounds bei 44,1 Prozent FG in 9 Spielen (12 Minuten) © imago images 11/27 Der Paderborner war als Verteidiger und Dreierschütze bekannt, die WM drei Jahre später verpasste er verletzungsbedingt. Schon während seiner aktiven Karriere unternahm er als Rapper Ausflüge in die Musik-Szene. © getty 12/27 HENRIK RÖDL (Alba Berlin) | Alter: 33 | Turnier-Stats: 3,9 Punkte und 2,0 Rebounds bei 50 Prozent FG in 9 Spielen (15,7 Minuten) © getty 13/27 Für Rödl war es der letzte Auftritt für die Nationalmannschaft, er war schon 1993 beim Gewinn der Europameisterschaft mit an Bord. Der frühere Mr. Basketball von North Carolina und spätere Bundestrainer gewann mit Alba sieben deutsche Meisterschaften. © getty 14/27 PASCAL ROLLER (Frankfurt Skyliners) | Alter: 25 | Turnier-Stats: 3,3 Punkte und 0,5 Assists bei 35,3 Prozent FG in 6 Spielen (7,2 Minuten) © imago images 15/27 Erst ein Jahr später feierte der Point Guard seinen endgültigen Durchbruch. 2004 gewann er schließlich den MVP-Award, die Skyliners-Legende schaffte es 7x zum All-Star der Bundesliga und avancierte bei der EM 2005 zum wichtigen DBB-Spielmacher. © getty 16/27 Forwards: DIRK NOWITZKI (Dallas Mavericks) | Alter: 24 | Turnier-Stats: 24 Punkte und 8,2 Rebounds bei 40,7 Prozent FG in 9 Spielen (31,2 Minuten) © getty 17/27 DÖÖÖÖÖRK! Er war die alles überragende Figur dieses Turniers, MVP und Topscorer der WM in Personalunion und Teil des All-Tournament Teams. Im Spiel um Platz 3 führte er den DBB schon in Halbzeit eins mit 25 seiner 29 Punkte in Richtung Medaille. © getty 18/27 ADEMOLA OKULAJA (FC Barcelona) | Alter: 27 | Turnier-Stats: 14,2 Punkte und 6 Rebounds bei 56,1 Prozent FG in 9 Spielen (28,3 Minuten) © imago images 19/27 Im Mai 2022 ist Okulaja im Alter von 46 Jahren leider viel zu früh verstorben. Seine größten Erfolge feierte am College in North Carolina an der Seite von u.a. Vince Carter und mit der Nationalmannschaft. Er prägte mit Nowitzki eine ganze Generation. © getty 20/27 JÖRG LÜTCKE (Alba Berlin) | Alter: 26 | Turnier-Stats: 5,4 Punkte und 1,2 Rebounds bei 53,8 Prozent FG in 8 Spielen (9,9 Minuten) © imago images 21/27 Immer wieder machten ihm schwere Verletzungen zu schaffen, mehrere Kreuzbandrisse zwangen ihn schließlich zu einem verfrühten Karriereende. Dennoch kann er neben der Bronzemedaille auf sieben deutsche Meisterschaften mit Alba zurückblicken. © getty 22/27 Center: PATRICK FEMERLING (Olympiakos Piräus) | Alter: 27 | Turnier-Stats: 6,9 Punkte und 4,8 Rebounds bei 38,0 Prozent FG in 9 Spielen (22,8 Minuten) © getty 23/27 Keiner stand öfters im Nationaltrikot auf dem Parkett als der 2,15-Meter-Hüne (221 Einsätze). 2002 führte er das DBB-Team als Kapitän an, auf Vereinsebene gewann er in Deutschland, Spanien und Griechenland mehrere Meisterschaften sowie die EuroLeague. © getty 24/27 STEPHEN ARIGBABU (Köln 99ers) | Alter: 30 | Turnier-Stats: 2,9 Punkte und 2,9 Rebounds bei 34,6 Prozent FG in 9 Spielen (13,4 Minuten) © getty 25/27 Als Jugendlicher begann er mit Handball und Fußball, ab dem Alter von 14 Jahren spielte er Basketball. Was folgte, waren 166 Einsätze für die Nationalmannschaft, mehrere deutsche Meisterschaften und Pokalsiege sowie nach 2002 auch EM-Silber. © getty 26/27 ROBERT MARAS (Frankfurt Skyliners) | Alter: 23 | Turnier-Stats: 4,8 Punkte und 1,4 Rebounds bei 64,3 Prozent FG in 5 Spielen (7,0 Minuten) © getty 27/27 Nach seinen Kurzauftritten bei der WM durfte er sich sogar im Summer-League-Team der Mavs beweisen, der Sprung in die NBA gelang ihm aber nicht. Dafür spielte er viele Jahre sehr erfolgreich in Deutschland und Spanien.

EuroBasket: Dem deutschen Team fehlt die letzte Explosivität

Und die deutsche Mannschaft? Gibt noch Rätsel auf. Schröder lief rund, nachdem er beim Supercup in Hamburg umgeknickt war. Doch die letzte Explosivität fehlte dem Schlüsselspieler, es ging aber auch darum, in den Fuß hineinzuhören und nichts zu riskieren.

Das ändert nichts daran, dass die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert in Stockholm nach starkem Start in der zweiten Halbzeit auf ganzer Linie enttäuschte. Hätten die schwachen Schweden, die ganze zwei von 22 (!) Dreierwürfen trafen, sich etwas stärker präsentiert, wäre es mächtig eng geworden.

Konstanz über 40 Minuten, das ist der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in der Vorbereitung bisher kaum gelungen. Doch das braucht es unbedingt, wenn es beim Heimturnier mit der erträumten Medaille klappen soll.

Für Schröder geht es gegen die Slowenen, die neben Doncic in Goran Dragic einen weiteren NBA-Star aufbieten, nicht nur darum, sich gut zu verkaufen. "Wir wollen competitive sein und einen Sieg einfahren", sagte der Regisseur, das Spiel gehört zur WM-Qualifikation.

Lo von Meister Alba Berlin hat viel Respekt. Das "individuelle Talent" der Slowenen sei "top", es gehe dazu gegen ein "gut eingespieltes Team", Doncic und Co. seien "extrem gefährlich". Sonntagnachmittag wird ein wenig klarer sein, was bei der EuroBasket von der deutschen Mannschaft zu erwarten sein wird. Bislang gab es viel Luft nach oben.