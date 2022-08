Dennis Rodman - Hilfe für Griner: Ex-NBA-Star plant Flug nach Russland

Der frühere NBA-Star Dennis Rodman betritt nun auch diplomatisches Parkett und will sich in Moskau für die Freilassung von US-Basketballerin Brittney Griner einsetzen. "Ich habe die Erlaubnis erhalten, nach Russland zu fliegen, um diesem Mädchen zu helfen", sagte Rodman dem TV-Sender NBC. Er versuche, "in dieser Woche" zu reisen.

Griner (31), zweimalige Olympiasiegerin, war zuletzt wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Es ist nicht bekannt, wen Exzentriker Rodman, der in der Vergangenheit immer wieder durch Reisen nach Nordkorea samt Treffen mit Diktator Kim Jong-Un für Schlagzeilen gesorgt hatte, sprechen möchte.

Wladimir Putin kennt Rodman, 2014 hatte der heute 61-jährige Amerikaner diesen in Moskau getroffen. Der russische Präsident sei "eigentlich cool", sagte der fünfmalige NBA-Champion damals.

Der US-Regierung gefallen Rodmans Pläne nicht. Ein Sprecher von Präsident Joe Biden teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, dass alle Maßnahmen abseits der Verhandlungen der amerikanischen Regierung mit den Russen "die Freilassungsbemühungen erschweren und behindern" würden. Griner war in der Vorwoche gegen das Urteil in Berufung gegangen. Es gibt noch kein Datum für eine Anhörung.