Corona-Ticker: Cristiano Ronaldo verwandelt Hotels in Krankenhäuser

11.15 Uhr: Corona-Patient Kilian "geht es besser"

Paderborns Luca Kilian ist nach seiner Infektion mit dem Coronavirus auf dem Weg der Genesung. "Er hatte zwei Tage wirklich Probleme, mit Fieber und Schüttelfrost, aber inzwischen geht es ihm besser", sagte Paderborns Sport-Geschäftsführer Martin Przondziono im Interview mit der Süddeutschen Zeitung.

Das Bundesligaschlusslicht hatte am Freitagabend den positiven Befund bei dem seit knapp zwei Monaten verletzten U21-Nationalspieler bekannt gegeben. Der SCP war zuvor bereits in Alarmstimmung wegen des - letztlich negativen - Coronatests bei Trainer Steffen Baumgart. "Es war eine Odyssee, ich habe bestimmt hundert Telefonate geführt. Wir haben einen Krisenstab eingerichtet. Die Spieler standen mit großen Augen vor uns. Sie hatten Angst, dass wir zwei Wochen in Düsseldorf im Hotel bleiben müssen", erzählte Przondziono.

11.09 Uhr: Olympia-Quali im Boxen gestartet

Im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten, die derzeit pausieren, hat das Olympia-Qualifikationsturnier der Boxer am Wochenende planmäßig in London begonnen. "Wir hatten schon alle Schiss, dass die Quali jetzt ganz kurzfristig doch noch abgesagt wird oder dass es keine Zuschauer geben wird und wir in einer leeren Halle boxen", sagte Boxerin Nadine Apetz.

Große Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nimmt die 34-jährige Apetz bei den Wettkämpfen in der "Copper Box" im Queen Elizabeth Olympic Park in East London nicht wahr. "Ehrlich gesagt ist hier in London alles relativ ruhig. Man kriegt gar nicht so viel mit. Im Gegensatz zu Deutschland ist hier alles relativ entspannt."

11.04 Uhr: HSV-Chef hofft auf Fortsetzung der Saison

HSV-Vorstandsboss Bernd Hoffmann hofft auch aus finanziellen Gründen auf eine Fortsetzung des aktuell pausierenden Liga-Betriebs. "Es ist ganz, ganz wichtig, für ein Unternehmen, für einen Klub wie den HSV, dass die Saison in der 2. Liga zu Ende gespielt wird", sagte der 57-Jährige bei NDR 90,3: "Das ist das wirtschaftliche Rückgrat unseres Klubs."

Hoffmann betonte dennoch, dass in Zeiten der Corona-Krise das "gesundheitliche Wohl der Bevölkerung immer Vorrang" habe: "Für uns ist aber auch wichtig, dass der nationale Spielbetrieb - wenn irgendmöglich - bis zum 30. Juni noch abgewickelt wird."

10.56 Uhr: Fabio Cannavaro muss in Quarantäne

Fabio Cannavaro, Chefcoach des chinesischen Fußball-Erstligisten Guangzhou Evergrande, ist nach einer mehrwöchigen Pause infolge der Coronavirus-Epidemie nach China zurückgekehrt, um das Training bei seinem Klub wieder zu leiten.

Zuvor muss sich der 46-Jährige aber noch einer zweiwöchigen Quarantäne unterziehen, danach kann er selbst wieder auf den Trainingsplatz. "China ist auf dem Weg, das Virus auszumerzen. Die Behörden sind sehr streng, damit es nicht wieder aus dem Ausland zurückkehrt. Denn jetzt ist Europa das Zentrum der Epidemie", sagte der frühere Abwehrspieler im Interview mit der Gazzetta dello Sport.

10.49 Uhr: Beckham besucht leeres Miami-Stadion

Sechs Jahre arbeitete David Beckham diesen Tag hin - doch das erste Heimspiel von Inter Miami muss wegen der Corona-Pandemie weiter warten. Davon unbeeindruckt besuchte der Neu-Klubbesitzer mit Gattin Victoria und den vier Kindern am Samstag das Stadion des neu gegründeten MLS-Klubs in Fort Lauderdale. Ein entsprechendes Video veröffentlichte Beckham bei Instagram.

"Ein besonderer Tag, an dem wir der Familie zeigen, was wir aufgebaut haben", schrieb Beckham, während er mit der Kamera eine Tour durch die menschenleere Arena machte. "Es sind Zeiten wie diese, in denen wir an die Dinge erinnert werden, die im Leben wirklich wichtig sind", schrieb Beckham weiter und nahm Bezug auf die Corona-Pandemie. In diesen Momenten trete der Sport in den Hintergrund, "wir müssen alle auf den Rat von Experten hören und das Richtige tun. Passen Sie auf sich und Ihre Familien auf."

10.41 Uhr: NBA hat dritten Coronafall

Die NBA hat ihren dritten bestätigten Coronafall. Die Detroit Pistons erklärten am Samstagabend, einer ihrer Spieler sei positiv auf COVID-19 getestet worden. Bei dem Akteur handelt es sich um Christian Wood, wie dessen Berater Adam Pensack den Detroit News bestätigte. Wood fühle sich "zu 100 Prozent gut", fügte Pensack an.

10.25 Uhr: Rettig hält EM-Verschiebung für "zwingend"

Ex-DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig hält eine Verlegung der Europameisterschaft (12. Juni bis 12. Juli) aufgrund der Coronakrise für "zwingend". Dies erklärte der 56-Jährige am Samstagabend im Aktuellen Sportstudio des ZDF und erläuterte: "Es kann keine EM gespielt werden. Das wäre für mich unverständlich. Die EM muss gekippt werden, verschoben werden, was auch immer".

Retig begründete dies damit, dass für ihn ein planmäßiger Abschluss der 1. und 2. Bundesliga bis zum 16./17. Mai "illusorisch" sei. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus Sars-Cov-2 steige weiter, eine Ligaunterbrechung bis zum 2. April werde kaum ausreichen.

10.19 Uhr: Ilicic schenkt Krankenhaus "Vier-Tore-Ball"

Bergamo-Torjäger Josip Ilicic hat dem Krankenhaus Papa Giovanni XXIII in der vom Coronavirus erschütterten norditalienischen Stadt Bergamo seinen "Vier-Tore-Ball" aus der Champions League geschenkt. "Auch wir sind an eurer Seite, unsere Engel, um das wichtigste Spiel von allen zu gewinnen", wurde Ilicic auf der Atalanta-Homepage zitiert.

Der 32-jährige Slowene hatte seine Mannschaft am vergangenen Dienstag mit vier Toren beim FC Valencia (4:3) ins Viertelfinale der Königsklasse geschossen. Nach der Partie, die aufgrund der Coronakrise vor leeren Rängen ausgetragen wurde, nahm Ilicic einen der Bälle mit.

Aber auch andere Fußballgrößen im Land engagieren sich. So spendete Lorenzo Insigne vom SSC Neapel 100.000 Euro an ein örtliches Krankenhaus, Juventus-Verteidiger Leonardo Bonucci überwies gar 120.000 Euro an ein Hospital in Turin.

10.00 Uhr: Ronaldo verwandelt Hotels in Krankenhäuser

Juventus Turins Cristiano Ronaldo hat im Kampf gegen das Coronavirus zwei seiner Vier-Sterne-Hotels in Funchal und Lissabon provisorisch zu Krankenhäuser verwandelt. Dabei müssen Patienten nichts zahlen. Der Portugiese wird die Kosten für Ärzte, Krankenschwestern und alle anderen Mitarbeiter übernehmen.