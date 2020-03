Corona-Ticker: River Plate verweigert sich gegen Pokalspiel - positive Tests in Frankreich

Das Coronavirus sorgt weiter auf der ganzen Welt für Schlagzeilen. In Argentinien hat Rekordmeister River Plate hat seine Einrichtungen geschlossen und will nicht zum Pokalspiel antreten, in Frankreich wurden Spieler positiv getestet. Alle Entwicklungen im Ticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

10.05 Uhr: Ancelotti wirft Großbritannien Unterschätzung der Pandemie vor

Everton-Manager Carlo Ancelotti hat Großbritannien eine Unterschätzung der Coronavirus-Epidemie vorgeworfen. "Ich habe den Eindruck, dass hier in Großbritannien nicht wirklich die gravierende Situation begriffen worden ist. Das Leben geht fast wie gewohnt weiter", kritisierte der Trainer im Interview mit Gazzetta dello Sport.

Er begrüßte allerdings die Entscheidung, die Premier League auszusetzen. "Das ist angesichts des Szenarios der letzten Stunden richtig. Man konnte so nicht weitermachen. Die Gesundheit ist eine Priorität und zwar für jeden: Mannschaften, Fans, Klubs und Mitarbeiter im Fußballbereich", so der 60 Jahre alte Fußballlehrer.

Bei Everton hat sich Mittelfeldspieler Andre Gomes mit dem Coronavirus infiziert. "Wir stehen zwar nicht unter Quarantäne, es sind aber vorbeugende Maßnahmen ergriffen worden. Gomes geht es besser. Das Fieber ist zurückgegangen, und das ist das Wichtigste", meinte Ancelotti.

8.49 Uhr Zwei Spieler des Zweitligisten Troyes positiv auf Coronavirus getestet

Zwei Spieler des französischen Zweitligisten ES Troyes sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Klub mit. Es handelt sich um einen Spieler der ersten Mannschaft und einen Akteur des Nachwuchsteams.

Die beiden Spieler wurden nach Vereinsangaben sofort nach Hause geschickt und unter Quarantäne gestellt, alle Klubangehörige stehen unter "medizinischer Oberaufsicht".

Bereits am Freitagmittag hatte die Liga LFP den Spielbetrieb in Ligue 1 und Ligue 2 bis auf Weiteres ausgesetzt. In Deutschland sind der Paderborner Bundesliga-Profi Luca Kilian (20) und die Hannoveraner Zweitliga-Spieler Timo Hübers (23) und Jannes Horn (23) ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet worden.

8.09 Uhr: Badminton-Weltverband setzt Turniere ab Montag vorläufig aus

Der Badminton-Weltverband (BWF) setzt wegen der Corona-Pandemie vom kommenden Montag bis zum 12. April sämtliche Turniere aus. "Die Aussetzung wird nach Beendigung der All England Open in Birmingham am Sonntag in Kraft treten", hieß es in einer Erklärung des BWF.

Die Entscheidung fiel, nachdem einige der besten Spieler der Welt dem Verband vorgeworfen hatten, das Coronavirus nicht ernst zu nehmen und ihre Gesundheit durch die Fortsetzung internationaler Turniere zu gefährden.

Coronavirus: Stimmen und Reaktionen zu den Absagen in Europas Ligen © getty 1/10 Nichts beschäftigt die Welt des Fußballs in diesen Tagen mehr als das Coronavirus. Inzwischen wurde der 26. Spieltag der Bundesliga abgesagt und die anderen Top-Ligen unterbrochen. Wir zeigen die Reaktionen auf die Corona-Krise. © twitter.com 2/10 Callum Hudson-Odoi: Der infizierte Chelsea-Profi meldete sich per Video. Demnach gehe es ihm trotz seiner Erkrankung "gut" und er freue sich, so bald wie möglich auf den Platz zurückzukehren. © twitter.com 3/10 Mesut Özil: "Fußball spielt im Moment keine Rolle. Die Gesundheit und das Wohlbefinden aller sind weitaus wichtiger als alles andere", tweetete der Arsenal-Profi und merkte an, "aufmerksam" und "rücksichtsvoll" zu sein. © twitter.com 4/10 Und schob in einem zweiten Tweet nach, dass man nicht vergessen sollte, sich bei "allen Ärzten, Krankenschwestern und Wissenschaftlern usw. weltweit zu bedanken, die dazu beitragen, die Ausbreitung dieses Virus' zu verhindern." © getty 5/10 Jerome Boateng: "Wir alle lieben dieses Spiel, aber im Moment gibt es wichtigere Dinge als Fußball", schrieb der FCB-Profi. Demnach sei es die "richtige Entscheidung" gewesen, den Spielbetrieb zu unterbrechen. © getty 6/10 Cristiano Ronaldo: Der Juve-Star empfiehlt, sich an die Anweisungen der WHO zu halten und spricht sein Mitgefühl für alle Betroffenen, so unter anderem auch Teamkollege Daniele Rugani, aus. © twitter.com 7/10 Toby Alderweireld: Der Spurs-Verteidiger bittet in der aktuelle Situation um Nachsehen. "Meine Gedanken richten sich an die bereits Betroffenen und ich hoffe, dass jeder so sicher / gesund wie möglich bleiben kann", tweetete der Belgier. © getty 8/10 Jakub Blaszczykowski: Kuba hat in einem offenen Brief an den polnischen Fußball-Verband PZPN eine mehrwöchige Einstellung des Spielbetriebs gefordert, um die "benötigte Zeit für eine Entscheidung" zu haben. © twitter.com 9/10 Paul Pogba: Der Weltmeister von 2018 nutzt seine bekannte Torjubel-Tanzbewegung, um auf das richtige Handeln im Falle des Coronavirus' hinzuweißen. © getty 10/10 Fredi Bobic: Der Sportvorstand der Eintracht musste bereits gestern ein Geisterspiel seiner Mannschaft erleben. Gegen den FC Basel unterlag die SGE vor leeren Rängen mit 0:3.

8.05 Uhr Spendenoffensive im US-Sport für Arena-Mitarbeiter

Große Solidaritätswelle im US-Sport für die beschäftigungslosen Hallen-Mitarbeiter: Im Zuge der Unterbrechung des Spielbetriebs in der NBA und der NHL aufgrund der Corona-Pandemie haben Vereine und Sportler dem Personal der Arenen teils umfangreiche Soforthilfen zugesagt.

Der sechsmalige NBA-Champion Golden State Warriors kündigte an, dass Klubbesitzer und Spieler einen Katastrophenhilfe-Fonds über eine Million US-Dollar (rund 900.000 Euro) einrichten werden, um den mehr als 1000 (Teilzeit-)Beschäftigten des Chase Center in San Francisco zu helfen. In dieser Arena wie in vielen weiteren Hallen des Landes fallen nicht nur Sportevents, sondern auch Konzerte bis auf Weiteres aus. Alle Entwicklungen aus der NBA findet Ihr in unserem NBA-Corona-Ticker.

In der NHL haben die Pittsburgh Penguins einen Fonds zugunsten der Voll- und Teilzeitangestellten eingerichtet, auch die Anaheim Ducks, San Jose Sharks und Toronto Maple Leafs kündigten nach der Unterbrechung der Saison finanzielle Hilfen an.

6.49 Uhr: Coronavirus: River Plate verweigert sich gegen Pokalspiel

Der argentinische Rekordmeister River Plate hat im Zuge der Coronakrise seine Einrichtungen geschlossen und damit seine Weigerung unterstrichen, am Samstag zum Pokalspiel gegen Atletico Tucuman anzutreten.

Man habe entschieden, "aus Gründen höherer Gewalt" nicht zum Spiel erscheinen, teilte der Klub aus der Hauptstadt Buenos Aires mit und verwies auf die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation, verschiedene Resolutionen der argentinischen Regierung und der Stadt Buenos Aires. Die Einrichtungen des Klubs würden ab Samstag "auf unbestimmte Zeit geschlossen".

In Argentinien läuft der nationale Fußballbetrieb noch hinter verschlossen Türen weiter - anders als etwa in den europäischen Top-Nationen England, Spanien, Deutschland, Italien oder Frankreich. Die Spiele der Copa Libertadores, dem südamerikanischen Pendant zur europäischen Champions League, und die südamerikanischen Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft 2022 wurden vom Kontinentalverband CONMEBOL hingegen ausgesetzt.

Am Freitagabend lag die Zahl der Corona-Infizierten in Argentinien bei 34 (zwei Todesfälle).