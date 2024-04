"Weniger ist mehr": Frank Buschmann beendet NFL-Kommentatoren-Karriere

"Es war von Anfang an klar, dass ich von Jahr zu Jahr schauen und entscheiden möchte", erklärte Buschmann in der Pressemeldung des TV-Senders die Situation. Er hatte bei RTL nur für ein Jahr als NFL-Kommentator unterschrieben und in seinem Alter von 60 Jahren wolle er sich nun auf "einige Leuchttürme" konzentrieren, die zu seinen "persönlichen Prioritäten" passen. Das Motto: "Weniger ist mehr."

"Buschi hat mit seiner überragenden Football-Expertise und mitreißenden Energie einen großen Beitrag zum Erfolg der ersten NFL-Saison bei RTL geleistet", bedankt sich Programmgeschäftsführerin Inga Leschek bei Buschmann.

Die Kommentatoren-Legende gehört schon beim RTL-Vorgänger in Sachen NFL-Berichterstattung ran von ProSieben/Sat1 zu den führenden Gesichtern, die den Sport in Deutschland zu großer Beliebtheit geführt haben. Buschmann stieg 2012 in die Berichterstattung rund um den Football ein und beendete seine Zeit bei der Sendergruppe 2017, als er zum Bezahlsender Sky wechselte. Für ein Jahr kam er bei RTL zurück zum American Football. Jetzt schließt er mit der NFL komplett ab.

Die Zusammenarbeit von RTL und Frank Buschmann insgesamt geht jedoch weiter. Bei den Projekten "Ninja Warrior" und "Top Dog" soll er weiterhin mit von der Partie sein.

Die NFL-Berichterstattung geht künftig aber ohne "Buschi" weiter. Das nächste Top-Event: Der NFL Draft, beginnend mit der ersten Runde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Die RTL-Crew aus den beiden Ex-NFL-Stars Sebastian Vollmer und Markus Kuhn sowie Moderator Jan Stecker und Community Host Mitja Lafere wird live aus Detroit berichten.