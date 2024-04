NFL Draft, Tag 3: Deutsches Duo Julius Welschof und Nouredin Nouili als Undrafted Free Agents verpflichtet

© getty

NFL Draft, Tag 2: Brandon Coleman zu den Washington Commanders

Der Deutsch-Amerikaner Brandon Coleman ist in der 3. Runde des NFL-Drafts von den Washington Commanders ausgewählt worden. Damit geht für den in Berlin aufgewachsenen Offensive Lineman ein Traum in Erfüllung.

"Sprachlos und schockiert" zeigte sich Coleman gegenüber RTL, kurz nachdem ihn die Washington Commanders an 67. Stelle ausgewählt hatten, also früh in der 3. Runde in der Nacht auf Samstag. "Die Coaches sind megacool, ich freue mich sehr, dass ich in Washington bin", sagte der 23-Jährige. Er werde in zwei Wochen in die amerikanische Hauptstadt reisen.

Der vielseitige Lineman, der als Guard, aber auch als Offensive Tackle eingesetzt werden kann, hatte sich bei TCU auf dem College in den Blickpunkt der NFL-Scouts gespielt und mit seiner enormen Athletik bestochen. Im Vorfeld des Drafts erschien ein Pick am zweiten Tag realistisch, so früh hatte er aber wohl selbst nicht damit gerechnet.

Mit seinen 1,98 Metern und 145 Kilogramm wird Coleman in Washington nun den neuen Quarterback Jayden Daniels beschützen. Ihn hatte das Team tags zuvor an zweiter Stelle im Draft ausgewählt.

Colemans Mutter ist Deutsche, sein Vater US-Amerikaner. Geboren in Texas, wuchs er auch in Berlin auf und zog mit 15 Jahren endgültig in die USA. Dort hoffte er zunächst auf eine Karriere als Basketballer, ehe er sich ganz auf Football konzentrierte.