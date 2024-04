NFL News: MVP Lamar Jackson besucht Campus des FC Bayern in München

Der Superstar aus der NFL, der 2023 seinen zweiten MVP-Award gewinnen konnte, ist in Europa unterwegs und spielte am Sonntag auf dem Campus des FC Bayern in München Flag Football - also die körperlose Variante des American Football - mit ein paar Kindern.

Anschließend traf der 27-Jährige unter anderem auf FCB-Star Alphonso Davies. Auf Instagram postete er Videos, in denen er zudem souverän ein paar Torschüsse versenkt.

Der Quarterback der Baltimore Ravens hatte kürzlich in den sozialen Medien gepostet, dass er Lionel Messi oder Kylian Mbappé hätte sein können, hätte er früher Fußball statt Football ausgewählt. Dazu stellte er eine Fotomontage, die ihn als amerikanischen Nationalspieler zeigte.

Im Herbst wird die NFL erneut in München zu Gast sein: In der anstehenden NFL-Saison werden die Carolina Panthers ein Heimspiel in der Allianz Arena des FC Bayern austragen, der Gegner steht noch nicht fest. Die Ravens werden es allerdings nicht sein, sie treffen 2024 nicht auf die Panthers.