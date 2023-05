NFL Draft Grades 2023 - AFC Edition: Vier Einser, nur zwei Teams fallen etwas ab

Der NFL Draft 2023 ist im Rückspiegel, bleibt noch zu klären, wer sich am besten geschlagen hat. In der AFC stellten sich ein paar Verfolger am besten an, während der eine oder andere (Möchtegern-)Contender vieles zu wünschen übrig ließ.

In diesem Jahr präsentieren wir die Draft Grades in zwei Teilen und beginnen heute mit der AFC, morgen folgt dann die NFC. Los geht's!

Das sollte ja ohnehin die Grundlage sein für alles, was Team in dieser Phase der Offseason machen.

Vorab der Hinweis, dass es natürlich schwierig ist, so kurz nach dem Draft die einzelnen Klassen vernünftig zu bewerten. Wir wissen schlicht nicht, wie sich die Spieler in der NFL entwickeln werden. Der Draft ist per se ein Lotteriespiel.

Was die übrigen zwei Picks angeht, habe ich Fragen. Bei Higgins ist es so, dass er mehr Wide Receiver als Tight End spielt, sprich: Er ist eher der Move-TE, der Typ, den die Dolphins in Mike Gesicki gerade erst abgegeben haben. Er hilft nicht wahnsinnig viel im Blocking, was aber für das Zone-Running der Dolphins durchaus wichtig ist.

Der Drittrundenpick war dann mit Devon Achane ein kleiner, flinker und wahnsinnig schneller Running Back, der sicher perfekt in die Rotation von Mike McDaniel passen wird. Ihm wird es gelingen, Achane in Space zu bringen, wo ihn kaum einer halten kann. Die ohnehin schon explosive Offense bekommt hier eine ideale weitere Ergänzung.

Was sie mit ihrem eingeschränkten übrigen Kapital gemacht haben, war jedoch recht ordentlich. Cornerback Cam Smith könnte durchaus das lange vorherrschende Vakuum im Slot füllen. Er war von vornherein ein Kandidat für die zweite oder dritte Runde, ist sehr schnell und hatte gute Production bei Pässen in seine Richtung. Er kann ein wertvoller Playmaker werden.

Entsprechend lassen wir das halbwegs offen. Der andere Pick wurde aberkannt, weil man sich illegal um Tom Brady und Sean Payton bemüht hat, obwohl die beiden anderswo unter Vertrag standen. Und wenn man ehrlich ist, wurde man in erster Linie dafür bestraft, dass man erwischt wurde. In jedem Fall aber war dies unschön und unnötig und gibt Abzüge in der B-Note.

Diese Draft-Klasse zu bewerten, ist schwierig, denn man hatte bekanntlich keine Erstrundenpicks und das aus mehreren Gründen. Der eine von den zwei ging drauf für Edge Rusher Bradley Chubb, den man per Trade aus Denver geholt hat. Und dessen erste halbe Saison in Miami war zumindest mal nicht spektakulär. Sie war durchwachsen, doch muss man ihm Zeit geben und wenigstens noch eine Saison abwarten, ehe wir hier ein faires Urteil fällen können.

Die letzten beiden könnten durchaus Day-1-Starter sein, wobei Kincaid auch schon von Beginn an sehr viele Snaps sehen dürfte - womöglich sehen wir in Buffalo künftig mehr 12-Personnel als zuvor.

In Runde 3 folgte dann ein weiterer Trade nach oben, um Linebacker Dorian Williams zu bekommen. Und dieser Under-the-Radar-Move gefällt mir besonders gut, denn es ist nicht so einfach, moderne Linebacker dieser Tage zu finden und Williams ist der legitime Nachfolger des nach Chicago abgewanderten Tremaine Edmunds, insofern muss man auch diesen Move lobend erwähnen.

Und auch ihr zweiter Pick wusste zu überzeugen. Torrence war aus meiner Sicht der beste Guard dieser Klasse und durchaus einer, der in Runde 1 zu erwarten war. Die Bills bekamen ihn mit dem 59. Pick, was sehr guter Value ist und eine Baustelle beackert.

Tight End war zwar kein großer Need, doch Kincaid kann eben auch sehr gefährlich im Slot oder auch mal Wide spielen und Slot war ein Need. Insofern hat man hier eine vielseitige Waffe mit physischer Präsenz gefunden.

New England Patriots

Die Picks

R1 (17): CB Christian Gonzalez, Oregon

CB Christian Gonzalez, Oregon R2 (46): EDGE Keion White, Georgia Tech

EDGE Keion White, Georgia Tech R3 (76): S Marte Mapu, Sacramento State

S Marte Mapu, Sacramento State R4 (107): C Jake Andrews, Troy

C Jake Andrews, Troy R4 (112): K Chad Ryland, Maryland

K Chad Ryland, Maryland R4 (117): OG Sidy Sow, Eastern Washington

OG Sidy Sow, Eastern Washington R5 (144): OG Antonio Mafi, UCLA

OG Antonio Mafi, UCLA R6 (187): WR Kayshon Boutte, LSU

WR Kayshon Boutte, LSU R6 (192): P Bryce Baringer, Michigan State

P Bryce Baringer, Michigan State R6 (210): WR Demario Douglas, Liberty

WR Demario Douglas, Liberty R6 (214): CB Ameer Speed, Michigan State

CB Ameer Speed, Michigan State R7 (245): CB Isaiah Bolden, Jacksonville State

Die Analyse

Nach dem Chaos im Vorjahr mit einigen Reaches legten die Patriots dieses Mal mehr Geduld an den Tag und manövrierten die ersten Runden fast schon meisterhaft. Der Trade mit den Steelers für Position 14 hatte aus New-England-Sicht gleich mehrere positive Effekte: Man sammelte Extra-Picks ein, sparte ein wenig Geld ein paar Slots weiter unten und vermasselte auch noch dem Division-Rivalen Jets die Tour, denn die Steelers zogen mit Broderick Jones wohl den letzten Tackle, den die Jets in Runde 1 genommen hätten.

Mit Pick 17 zogen die Patriots dann mit Christian Gonzalez einen der zwei besten Cornerbacks im Draft und stopften damit eine ein wenig selbst verursachte Lücke direkt in Runde 1. Gonzalez sollte direkt starten und der Secondary mehr Möglichkeiten geben, die vielseitig einsetzbaren Defensive Backs gewinnbringend einzusetzen.

Tag 2 stand im Zeichen von talentierten und athletisch starken weiteren Verteidigern - White gibt dem Pass Rush mehr Möglichkeiten, Mapu sichert das Team vor allem für die Zukunft ab. Er ist ein Linebacker/Safety-Hybrid und könnte am Ende Nachfolger von Kyle Dugger sein, dessen Vertrag ausläuft.

Was folgte, war ein Tag 3, der mich durchaus fragend zurücklässt. War nicht eigentlich Offense ein großes Thema? Klar, es wurden drei Interior-O-Liner gezogen, von denen gerade Sow wohl sofort helfen könnte. Doch weder wurde ein langfristig einplanbarer Tackle noch eine Blutauffrischung auf Tight End gefunden. Und auch Wide Receiver wurde weitestgehend ignoriert. Boutte ist eine absolute Wildcard, Douglas sowieso.

Was aber die Alarmglocken schrillen lässt, ist die Wahl von Kicker Chad Ryland in Runde 4, nachdem man für ihn sogar nach oben tradete. Ein Kicker in Runde 4? Muss das sein? Zumal Nick Folk noch da ist, hätte man sein Draft-Kapital hier besser verwenden können. In Runde 6 kam mit Bryce Baringer sogar noch ein Punter dazu - zuletzt zogen die Raiders im Jahr 2000 Punter und Kicker im selben Draft und da hatte Al Davis noch das Sagen, was die Sache erklärt.

Waren Kicker und Punter langfristige Baustellen? Sicher. Waren diese zwei der besten Spieler ihrer Position im Draft? Ja. Aber ich bin mir sicher, dass man solche Spieler auch günstiger hätte kriegen können.

Alles in allem aber reißen es Leute wie der herausragende Gonzalez, Sow oder auch Mapu letztlich raus. Diese Leute - bei den anderen besteht zumindest mitunter Hoffnung darauf - sollten schnell und langfristig dem Team klar weiterhelfen.

Die Note: 2

New York Jets

Die Picks

R1 (15): EDGE Will McDonald IV, Iowa State

EDGE Will McDonald IV, Iowa State R2 (43): C Joe Tippmann, Wisconsin

C Joe Tippmann, Wisconsin R4 (120): OT Carter Warren, Pittsburgh

OT Carter Warren, Pittsburgh R5 (143): RB Israel Abanikanda, Pittsburgh

RB Israel Abanikanda, Pittsburgh R6 (184): LB Zaire Barnes, Western Michigan

LB Zaire Barnes, Western Michigan R6 (204): CB Jarrick Bernard-Converse, LSU

CB Jarrick Bernard-Converse, LSU R6 (220): TE Zack Kuntz, Old Dominion

Die Analyse

Die Jets mussten im Vorfeld des Drafts die Kröte schlucken, ihren 13. Pick gegen den 15. der Packers zu tauschen, um endlich Aaron Rodgers an Land zu ziehen. Die Folge daraus war, dass Plan A, ein Tackle, plötzlich nicht mehr zu realisieren war in Runde 1. Die Alternative war dann mit Will McDonald ein Edge-Verteidiger, der aber wie eine fragwürdige Wahl wirkt.

Er ist ein großartiger Athlet, doch ist bei ihm die Vermutung, dass er vermutlich als Outside Linebacker in einer 3-4-Base am besten aufgehoben wäre. Und das spielen die Jets einfach nicht. Er müsste also 5-Technique spielen, was nicht unbedingt seinen Fähigkeiten entspricht. Ob er seine hohen PS also auf die Straße bringt, wird man sehen müssen.

Grundsätzlich bleibt bei mir nach diesem Draft die Frage zurück, was eigentlich das Ziel war. Hätte nicht das Ziel sein müssen, die Situation für Aaron Rodgers so gut es geht zu verbessern, um sein Schaffen zu maximieren? Und wie lief das so?

Es kam kein Wide Receiver, ein Tight End erst in Runde 6. Immerhin scheint dieser ein physischer Freak zu sein, der mit seiner Größe eine Show während der Combine hingelegt hat. Darauf lässt sich aufbauen.

Dazu sind die O-Liner, die man durchaus positiv sehen sollte, womöglich nicht sofort Verstärkungen. Auf lange Sicht wird besonders Tippmann wohl der Center dieses Teams sein. Ich frage mich allerdings, ob das noch in der Rodgers-Ära der Fall sein wird.

Die Jets haben gedraftet wie ein Team, das von einer guten Basis für die kommenden Jahre aufbaut. Die Wahrheit ist aber, dass sie ein Team sind, das sich jetzt als Contender wähnt und All-in sein will für die ein, zwei Jahre, in denen man realistisch mit Rodgers planen kann. Doch das sind sie eben nicht unbedingt. Und dafür wurde zu sehr auf Perspektive und zu wenig auf reale, aktuelle Needs gesetzt.

Grundlegend ein guter Draft, aber nicht sofort.

Die Note: 3+