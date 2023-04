NFL Draft 2023 im LIVETICKER, Tag 2: Wer beendet den freien Fall von Will Levis?

Eine der großen Überraschungen in Runde 1 des NFL Drafts 2023 war der freie Fall von Quarterback Will Levis, der immer noch zu haben ist. Nun wird er sicherlich am zweiten Tag gezogen, doch wann genau? SPOX ist ab 0 Uhr im LIVETICKER dabei für die Runden 2 und 3.

NFL Draft 2023: Die 2. Runde im LIVETICKER

Vor Beginn:

Die große Frage für Tag 2 wird sein, wann nun endlich Quarterback Will Levis, der sogar kurzzeitig als Top-Pick gehandelt wurde, gezogen wird. Ebenso ist Quarterback Hendon Hooker noch in der Verlosung. Zudem wartet mit Cornerback Joey Porter Jr. noch ein Verteidiger, den eigentlich alle an Tag 1 erwartet hätten. Er könnte bereits als Erster in Runde 2 von Board gehen, denn die Steelers sind an Position 32 an der Reihe - und sein Vater spielte bekanntlich früher auch in Pittsburgh ...

Vor Beginn:

Los geht es in Kansas City heute schon um 1 Uhr in der Nacht zum Samstag. Wir beginnen bereits gegen 0 Uhr mit der Live-Coverage.

Vor Beginn:

Willkommen zum zweiten Tag im NFL Draft 2023! Runde 1 sah ein paar größere Überraschungen im positiven wie negativen Sinne. Die Texans überraschten mit einem aggressiven Trade zu Beginn, andere glänzten mit Geduld. Heute geht es mit den Runden 2 und 3 weiter, wo noch einige Toptalente warten.

NFL Draft 2023: Diese Spieler sind noch zu haben

NFL Draft 2023: Diese Spieler sind noch zu haben