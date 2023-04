NFL Draft 2023: Tag 3 im LIVETICKER - Alle Picks der Runden 4 bis 7

Der dritte Tag im NFL Draft 2023 steht an. Die Runden 4 bis 7 warten und Teams versuchen, die versteckten Juwelen auszugraben. Los geht's um 18 Uhr und SPOX begleitet das Geschehen im LIVETICKER.

NFL Draft 2022: Die 4. Runde im LIVETICKER NFL Draft 2023 - 4. Runde im Überblick Pick Team Spieler Posiiton 103 Saints Nick Saldiveri OL 104 Raiders Jakorian Bennett CB 105 Eagles. Kelee Ringo CB 106 Colts Blake Freeland OT 107 Patriots Jake Andrews C 108 Seahawks Anthony Bradford OG 109 Texans Dylan Horton EDGE 110 Colts Adetomiwa Adebawore EDGE 111 Browns Dawand Jones OT 112 Patriots Chad Ryland K 113 Falcons Clark Phillips CB 114 Panthers Chandler Zavala OL 115 Bears Roschon Johnson RB 116 Packrs Colby Wooden EDGE 117 Patriots Sidy Sow OG 118 Commanders Braeden Daniels OT 119 Chiefs Chamarri Conner S 120 Jets Carter Warren OT 121 Jaguars Ventrell Miller LB 122 Cardinals Jon Gaines II OG 123 Seahawks Cameron Young NT 124 Ravens Tavius Robinson EDGE 125 Chargers Darius Davis WR 126 Browns Isaiah McGuire EDGE 127 Saints Jake Haener QB 128 129 130 +++ TRADE: Lions traden Swift zu den Eagles +++ Das hat nichts mit dem Draft zu tun, doch ist es dennoch erwähnenswert! Die Lions trennen sich von Running Back D'Andre Swift, der nach dem Pick von Jahmyr Gibbs in Runde 1 obsolet wurde. Er geht zu den Eagles für einen noch nicht bekannt Draftpick oder Picks. Und er ist auch ein früherer Georgia Bulldog ... +++ 127. PICK: SAINTS - JAKE HAENER, QB, FRESNO STATE +++ +++ TRADE: Jaguars schicken 127 zu den Saints +++ Die Jaguars bekommen dafür 227 und einen Viertrundenpick 2024. +++ 126. PICK: BROWNS - ISAIAH MCGUIRE, EDGE, MISSOURI +++ +++ 125. PICK: CHARGERS - DARIUS DAVIS, WR, TCU +++ Die Chargers haben bereits TCU-X-Receiver Quentin Johnston geholt, nun folgt Speedster Darius Davis von den Horned Frogs. Mehr Optionen, speziell mit elitärem Speed, dürften nicht verkehrt sein für Justin Herbert.

© getty +++ 124. PICK: RAVENS - TAVIUS ROBINSON, EDGE, OLE MISS +++ +++ 123. PICK: SEAHAWKS - CAMERON YOUNG, NT, MISSISSPPI STATE +++ +++ 122. PICK: CARDINALS - JON GAINES II, OG, UCLA +++ +++ 121. PICK: JAGUARS - VENTRELL MILLER, LB, FLORIDA +++ Der Linebacker-Room in Duuuuval wird langsam ziemlich voll. Es gab durchaus andere Needs bei den Jaguars, wer weiß, was Trent Baalke hier vor hat. +++ 120. PICK: JETS - CARTER WARREN, OT, PITTSBURGH +++ +++ 119. PICK: CHIEFS - CHAMARRI CONNER, S, VIRGINIA TECH +++ +++ TRADE: Vikings traden 119 zu den Chiefs +++ Die Vikings bekommen für Pick 119 den 134. Pick und einen Fünftrundenpick 2024. +++ 118. PICK: COMMANDERS - BRAEDEN DANIELS, OT, UTAH +++ +++ 117. PICK: PATRIOTS - SIDY SOW, OG, EASTERN MICHIGAN +++ Und noch ein Interior-O-Liner. Die Marschroute für heute scheint klar: Offensive Front stärken und Picks für einen Kicker verschwenden. +++ 116. PICK: PACKERS - COLBY WOODEN, EDGE, AUBURN +++

© getty +++ 115. PICK: BEARS - ROSCHON JOHNSON, RB, TEXAS +++ Noch ein elektrischer Running Back aus Texas. Er war der Backup von Bijan Robinson, der aus irgendeinem Grund in den Top 10 landete. Ist Johnson besser? Nein. Ist er ein besserer Value im Draft? Absolut! +++ 114. PICK: PANTHERS - CHANDLER ZAVALA, OL, NORTH CAROLINA STATE +++ +++ 113. PICK: FALCONS - CLARK PHILLIPS, CB, UTAH +++ +++ 112. PICK: PATRIOTS - CHAD RYLAND, K, MARYLAND +++ Der zweitbeste Kicker im Draft, der aber vermutlich besser später am Tag heute aufgehoben gewesen wäre ... Nun ja, er wird damit wohl mindestens Nick Folk herausfordern, der nur noch ein Jahr Vertrag hat. +++ TRADE: Jets schicken 112 zu den Patriots +++ Jetzt bekommen die Picks 120 und 184. +++ 111. PICK: BROWNS - DAWAND JONES, OT, OHIO STATE +++ Einer der besseren Offensive Tackle, der noch zu haben war. +++ 110. PICK: COLTS - ADETOMIWA ADEBAWORE. EDGE, NORTHWESTERN +++ +++ 109. PICK: TEXANS - DYLAN HORTON; EDGE, TCU +++ +++ 108. PICK: SEAHAWKS - ANTHONY BRADFORD; OG, LSU +++ Interior O-Line ist eine Baustelle der Seahawks. Letztes Jahr lag der Fokus auf Tackles, nun geht es nach innen. +++ 107. PICK: PATRIOTS - JAKE ANDREWS, C, TROY +++ Der erste Offensivspieler, den die Patriots dieses Jahr ziehen. Interior O-Line war ein Need, es braucht in erster Linie Kadertiefe. Zudem ist er ein früherer Wrestling-Champ - man denke an Stephen Neal vor vielen Jahren ... +++ 106. PICK: COLTS - BLAKE FREELAND, OT, BYU +++ O-Line ist ein Problem der Colts, sie suchten letztes Jahr verzweifelt nach einer passenden Formation. Insofern ist Freeland ein weiteres Lotterieticket in dieser Sache.

© getty +++ 105. PICK: EAGLES - KELEE RINGO, CB, GEORGIA +++ Ihr werdet es nicht glauben, aber die Eagles ziehen einen Verteidiger von Georgia! Ringo war der beste noch verfügbare Cornerback und wurde von vielen als Zweitrundenpick gehandelt. Guter Griff. +++ 104. PICK: RAIDERS - JAKORIAN BENNETT, CB, MARYLAND +++ Etwas undiszipliniert, aber schnell und mit ordentlichen Ballskills. Einer mit Special-Teams-Potenzial und Chancen auf Snaps in der Defense. Und ja, Secondary ist eine große Baustelle in Vegas. +++ 103. PICK: SAINTS - NICK SALDIVERI, OL, OLD DOMINION +++ Saldivieri kann Guard und Center spielen und da beide Guards der Saintsins letzte Vertragsjahr gehen könnten, ist dies ein guter Pick für die Zukunft. 18.05 Uhr: Der Commissioner ist da und eröffnet Runde 4. Los geht's! Vor Beginn: Und die Eagles haben sich gerade den 105. Pick von den Texans geholt. Dafür gaben sie einen 2024er Drittrundenpick ab. Es war ursprünglich ein Pick der Cardinals, der im Will-Anderson-Trade abgegeben wurde. Es gab noch keinen einzigen Pick und trotzdem herrscht grad ein Run auf Viertrundenpicks. Was ist hier los? Vor Beginn: Und gleich der nächste Trade! Die Texans schicken die Picks 104 und 203 zu den Raiders für die Picks 109 und 174. Vor Beginn: Zum Prozedere: Wie schon gestern haben Teams in den Runden 4 bis 6 jeweils fünf Minuten Zeit für ihren Pick. In Runde 7 dann sind es nur noch vier Minuten. Schon mal als Vorwarnung: Ich werde versuchen, zu so vielen Spielern wie möglich noch ein, zwei Sätze zu sagen, doch das wird schwer, da es hier gewissermßane zur Lightning Round kommt für den ganzen Abend. Es wird Schlag auf Schlag gehen ... Vor Beginn: WIr haben gleich mal den ersten Trade zu vermelden, denn vor wenigen Minuten schickten die Bears den ersten Pick der 4. Runde (103) zu den Saints für die Picks 115 und 165. Wenn es hier gleich los geht, sind die Saints also "on the Clock"! Vor Beginn: Willkommen zum dritten und letzten Tag im NFL Draft 2023. Heute widmen wir uns den nicht ganz so großen Namen in den Runden 4 bis 7. Los geht's um 18 Uhr. Das Recap zur ersten Runde im Draft findet Ihr hier! Hier gibt es alle Picks der ersten Runde im Überblick! Das Recap zum zweiten Tag findet Ihr hier!