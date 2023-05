NFL Draft Grades 2023 - NFC Edition: Dreimal die 1 - diese Teams hoben sich vom Rest deutlich ab

Der NFL Draft 2023 ist im Rückspiegel, bleibt noch zu klären, wer sich am besten geschlagen hat. Im Gegensatz zur AFC war das Leistungsgefälle in diesem Draft deutlich größer in der NFC. Ein Team enttäuschte komplett, drei legten eine Masterclass hin.

In diesem Jahr präsentieren wir die Draft Grades in zwei Teilen. Nachdem gestern die AFC an der Reihe war , widmen wir uns heute der NFC!

Das sollte ja ohnehin die Grundlage sein für alles, was Team in dieser Phase der Offseason machen.

Vorab der Hinweis, dass es natürlich schwierig ist, so kurz nach dem Draft die einzelnen Klassen vernünftig zu bewerten. Wir wissen schlicht nicht, wie sich die einzelnen Spieler in der NFL entwickeln werden. Der Draft ist per se ein Lotteriespiel.

© getty

Draft Grades 2023: NFC East

Dallas Cowboys

Die Picks

R1 (26): DT Mazi Smith, Michigan

DT Mazi Smith, Michigan R2 (58): TE Luke Schoonmaker, Michigan

TE Luke Schoonmaker, Michigan R3 (90): EDGE DeMarvion Overshown, Texas

EDGE DeMarvion Overshown, Texas R4 (129): EDGE Viliami Fehoko, San Jose State

EDGE Viliami Fehoko, San Jose State R5 (169): OT Asim Richards, North Carolina

OT Asim Richards, North Carolina R6 (178): CB Eric Scott Jr., Southern Mississippi

CB Eric Scott Jr., Southern Mississippi R6 (212): RB Deuce Vaughn, Kansas State

RB Deuce Vaughn, Kansas State R7 (244): WR Jalen Brooks, South Carolina

Die Analyse

Am Ende des Tages muss man konstatieren, dass ein waghalsiger Jerry Jones am Draft Day aufregender und vermutlich produktiver ist als einer, der sich an schnöde Needs hält.

So lässt sich dann der Erstrundenpick für Mazi Smith erklären, der natürlich hilft, die marode Run-Defense zu verbessern. Doch wäre einer wie er auch in Runde 2 zu haben gewesen. Und Tight End wäre das größere Need gewesen - warum nicht einfach das Naheliegende machen und Mayer an dieser Stelle ziehen?

Dann wäre Schoonmaker in Runde 2 auch nicht nötig gewesen. Dieser mag auch gute Anlagen haben, doch ist er zum jetzigen Zeitpunkt ein größeres Projekt.

Auch Overshown tendiert eher in die Richtung Run-Verteidiger, was aber völlig okay ist, wenn man bedenkt, dass für den Pass Rush ohnehin eher Parsons und Lawrence da sind.

Der restliche Draft bietet in erster Linie Entwicklungspotenzial, aber kaum fertige Spieler. Vaughn ist der Sohn von Assistant Director of College Scouting, Chris Vaughn. Und er sollte Stand jetzt der erste Backup hinter Pollard sein.

Meine Begeisterung über diesen Draft hält sich in Grenzen, es wären Chancen da gewesen, es besser zu machen. Doch man arbeitete für Jones ungewöhnlich deutlich "by the Book", was unverständlich ist.

Die Note: 4

New York Giants

Die Picks

R1 (24): CB Deonte Banks, Maryland

CB Deonte Banks, Maryland R2 (57): C John Michael Schmitz, Minnesota

C John Michael Schmitz, Minnesota R3 (73): WR Jalin Hyatt, Tennessee

WR Jalin Hyatt, Tennessee R5 (172): RB Eric Gray, Oklahoma

RB Eric Gray, Oklahoma R6 (209): CB Tre Hawkins III, Old Dominion

CB Tre Hawkins III, Old Dominion R7 (243): DT Jordan Riley, Oregon

DT Jordan Riley, Oregon R7 (254): S Gervarrius Owens, Houston

Die Analyse

In seinem zweiten Draft im Big Apple zeigte GM Joe Schoen erneut eine überzeugende Vorstellung. Er tradete einen Platz hoch für Cornerback Deonte Banks, der einer der besten Cornerbacks im Draft war und etwa in der Region landete, in der man ihn erwarten konnte. Er wird sicher sofort starten.

Dann holte man seinen neuen Starting Center in Schmitz. Das war eine große Baustelle und ihn als zweiten Center im Draft zu bekommen, ist natürlich auch etwas glücklich gelaufen, doch Runde 2 passt.

Eine weitere Großbaustelle war das Receiving Corps und hier wurde mit Hyatt ein pfeilschneller Receiver gefunden und zwar in Runde 3, nachdem dieser durchaus heiß in Runde 1 gehandelt wurde in der Woche vor dem Draft. Er spielte bei den Vols Wide, könnte aber aufgrund seiner Größe auch nach innen rücken.

Das könnte also ein überraschend großer Value-Pick gewesen sein.

Gray ist ein sehr beweglicher Running Back, der mindestens mal eine gute Ergänzung für Barkley sein wird. Vielleicht ist er sogar dessen Nachfolger, sollte man sich nicht auf einen langfristigen Vertrag einigen.

Der Rest sind interessante Spieler für die Kadertiefe oder Special Teams.

Die ersten vier gezogenen Spieler jedoch sind allesamt Kräfte, die schnell zum Stamm gehören könnten. Und das ist bemerkenswert.

Die Note: 1