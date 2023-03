NFL: Die größten Baustellen der AFC vor dem Draft und nach der Free Agency

Die Hochphase der Free Agency liegt hinter uns, womit wir unser Hauptaugenmerk auf den Draft richten. Welche Baustellen bleiben den Teams und wie viel Draftpicks stehen ihnen zur Verfügung?

Die NFC folgt dann am morgigen Donnerstag.

Und dann wäre da noch das alljährliche Thema Wide Receiver. Selbst General Manager Eric DeCosta hat eingeräumt, dass die Ravens in diesem Bereich im Draft seit ein paar Jahren schon kein sehr gutes Händchen gehabt haben. Da man aber auch in der Free Agency nie wirklich glückliche Griffe getätigt hat, reden wir im x-ten Jahr nacheinander über das Thema. Der jüngst verpflichtete Nelson Agholor dürfte die Baustelle jedenfalls nicht im Alleingang schließen.

Cody Ford ist schon seit einer Weile weg, und Spencer Brown wirkt auch nicht wie der sichere Right Tackle der Zukunft. Entsprechend wäre hier ein Upgrade wünschenswert. Die Verpflichtung von Guard Connor McGovern hilft jedoch, eine andere Lücke an der offensiven Front zu lösen.

© getty

Cincinnati Bengals

Needs: TE, CB, S

TE, CB, S Draftpicks: 28, 60, 92, 131, 163, 206, 246

Die Offensive Line wurde mit Orlando Brown abermals aufgerüstet, insofern richtet sich der Fokus in der Offense darauf, Joe Burrow so viele Waffen wie möglich an die Hand zu geben.

Auf Wide Receiver ist vielleicht kein Team stärker, doch Tight End kann man durchaus verbessern. Derzeit wäre der in New England kläglich gescheiterte Devin Asiasi oder, sofern er fit ist, der jüngst verpflichtete Irv Smith der Starter und das kann nicht der Best Case für Cincy sein.

Ansonsten braucht die Secondary in allen Belangen mehr Kadertiefe. Man hat beide Starting Safeties der vergangenen Jahre (Vonn Bell, Jessie Bates) verloren und ist auch auf Cornerback nicht allzu tief besetzt.