In welcher Reihenfolge dürfen die NFL-Teams im Draft 2023 die kommenden Stars aussuchen? Hier findet Ihr die Antwort, an welcher Stelle welches Team seine Picks ziehen darf.

Die größte American Football-Liga der Welt befindet sich gerade zwar in der Offseason, doch das heißt natürlich nicht, dass nichts passieren würde - im Gegenteil! Schon bald steht nämlich der alljährliche NFL-Draft wieder vor der Tür.

Doch in welcher Reihenfolge dürfen die Mannschaften eigentlich die Stars der Zukunft aussuchen? Ganz klar ist: das schlechte Team der vergangenen Saison bekommt den besten Spieler. Aber wie geht es danach weiter?

Stand jetzt wurden alle 32 Picks der ersten Runde vergeben. Nur die Miami Dolphins müssen in diesem Jahr auf ihren Erstrundenspieler verzichten. Die Franchise hatte gegen NFL-Regularien verstoßen, woraufhin ihnen der Pick entzogen wurde. Zur Vermeidung von Missverständnissen haben wir ihn im Folgenden aber dennoch aufgeführt.

© getty NFL-Commissioner Roger Goodell verkündet beim Draft die Namen der gedrafteten Spieler.

NFL Draft 2023 - Wann und wo?

Der 88. NFL Draft der Geschichte wird wie gewohnt über mehrere Tage abgehalten. Die Ziehung der ersten Runde (unten aufgelistet) wird dabei an Tag eins, dem 27. April stattfinden. Die Runden zwei und drei sind dagegen am zweiten Tag, dem 28. April zu sehen. Am 29. April stehen schließlich die restlichen Runden vier bis sieben auf der Tagesordnung.

Austragungsort der Veranstaltung ist der Union Station in Kansas City, einem alten Gewerkschaftsbahnhof im historischen Teil der Stadt der amtierenden Champions. Teilweise soll das Event auch unter freiem Himmel, direkt vor dem Gebäude stattfinden.

© imago images Da wo die Kansas City Chiefs gerade noch ihre Meisterschaft ausgiebig feiern konnten, findet bald schon die nächste große Zeremonie statt: Die Union Station dient als Austragungsort des kommenden NFL-Drafts.

NFL Draft 2023 - Pick-Reihenfolge: An dieser Stelle dürfen die Teams wählen

Nummer Team Saisonbilanz 1 Chicago Bears 3:14 2 Houston Texans 3:13:1 3 Arizona Cardinals 4:13 4 Indianapolis Colts 4:12:1 5 Seattle Seahawks (via Denver Broncos, 5:12 ) 6 Detroit Lions (Los Angeles Rams, 5:12) 7 Las Vegas Raiders 6:11 8 Atlanta Falcons 7:10 9 Carolina Panthers 7:10 10 Philadelphia Eagles (via New Orleans Saint, 7:10) 11 Tennessee Titans 7:10 12 Houston Texans (via Cleveland Browns, 7:10) 13 New York Jets 7:10 14 New England Patriots 8:9 15 Green Bay Packers 8:9 16 Washington Commanders 8:8:1 17 Pittsburgh Steelers 9:8 18 Detroit Lions 9:8 19 Tampa Bay Buccaneers 8:9 20 Seattle Seahawks 9:8 21 Miami Dolphins (wegen Verstößen gegen die NFL-Regularien gestrichen) 9:8 22 Los Angeles Chargers 10:7 23 Baltimore Ravens 10:7 24 Minnesota Vikins 13:4 25 Jacksonville Jaguars 9:8 26 New York Giants 9:7:1 27 Dallas Cowboys 12:5 28 Buffalo Bills 13:3 29 Cincinnati Bengals 12:4 30 New Orleans Saints (via San Francisco 49ers, 13:4) 31 Philadelphia Eagles 14:3 32 Kansas City Chiefs 14:3

NFL Draft 2023: Übertragung im TV und Livestream

Die NFL wird ab diesem Jahr hierzulande nicht mehr von ProSieben übertragen. Stattdessen hat sich der Privatsender RTL die Rechte an der Ausstrahlung zahlreicher Veranstaltungen gesichert. Dazu gehört unter anderem auch der NFL-Draft 2023.

Wer das Spektakel jedoch sowieso lieber via Livestream verfolgt, kann weiterhin auf den Streamingdienst DAZN zurückgreifen. Für den Zugriff bedarf es jedoch das entsprechende Abonnement. Alle Infos zu den verschiedenen Paketen, findet Ihr über diesen Link.

NFL Draft 2023: Übertragung im TV und Livestream - WEITERE INFOS ZU DAZN