NFL: Star-Quarterback Lamar Jackson forciert Abschied von den Baltimore Ravens

Star-Quarterback Lamar Jackson hat am Montag via Twitter bekannt gegeben, dass er bereits Anfang März bei den Baltimore Ravens seinen Wunsch hinterlegt habe, die Franchise zu verlassen.

Als Grund gab der 26-Jährige an, der Klub habe bei Vertragsgesprächen kein "Interesse gezeigt, meinem Marktwert zu entsprechen".

Jackson, der 2018 in der ersten Runde von den Ravens gedraftet worden war, wandte sich mit drei ausführlichen Tweets am Montagvormittag (Ortszeit) direkt an seine Fans.

"Ich möchte, dass ihr alle wisst, dass ihr nicht alles glauben sollt, was ihr über mich lest", schrieb Jackson. "Lasst mich persönlich eure Fragen zu meinen Zukunftsplänen beantworten: Am 2. März habe ich die Ravens um einen Trade gebeten."

Es sei sein "Traum, einem Team zum Gewinn des Super Bowl zu verhelfen" und so habe er eine "geschäftliche Entscheidung treffen müssen, die das Beste für mich und meine Familie ist". Abschließend bekräftigte er nochmal seine Verbundenheit mit den Fans in Baltimore und dem Staat Maryland.

Am 7. März belegten die Ravens Jackson mit einem non-exklusiven Franchise Tag, womit er die Möglichkeit hat, mit anderen Teams in Verhandlungen zu treten.

"Da wir noch keinen langfristigen Vertrag mit Lamar Jackson abgeschlossen haben, werden wir den Franchise Tag verwenden", erklärte Ravens General Manager Eric DeCosta. Er gehe davon aus, dass man sich einigen werde und hoffe, "dass wir einen langfristigen Vertrag abschließen können, der sowohl für Lamar als auch für die Ravens fair ist. Unser ultimatives Ziel ist es, ein Meisterschaftsteam mit Lamar Jackson an der Spitze für viele Jahre aufzubauen."

Nach Jacksons jetzigen Erklärungen sieht es allerdings vielmehr nach einer Trennung zwischen dem MVP von 2019 und dem Super-Bowl-Champion von 2000 und 2012 aus.

Im vergangenen September berichtete ESPN, Jackson habe ein 200-Millionen-Dollar-Vertragsangebot der Ravens abgelehnt. Laut dem Bericht fordere Jackson einen Kontrakt, der dem NFL-Rekordvertrag von DeShaun Watson bei den Cleveland Browns entspricht: fünf Jahre und garantierte 230 Millionen Dollar.