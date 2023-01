NFL Playoffs Preview Wildcard Samstag: Hält Mr. Irrelevant dem Druck stand?

Die NFL Playoffs beginnen mit dem Super Wildcard Weekend. Zum Auftakt sehen wr das NFC-West-Duell in San Francisco. Anschließend treffen zwei junge Top-Quarterbacks aufeinander.

© getty

San Francisco 49ers (13-4, #2) - Seattle Seahawks (9-8, #7) (Sa., 22.30 Uhr live auf DAZN)

San Francisco 49ers: Der Weg in die Playoffs

Wie geplant lief der Weg der 49ers in diese Playoffs sicherlich nicht. Geplant war, dass man mit dem 2021er Erstrundenpick Trey Lance in die Saison geht. Dieser jedoch verletzte sich bereits in Woche 2 schwer am Knöchel und kam nicht zurück.

Zum Glück der Niners war es ihnen zuvor nicht gelungen, den bisherigen langjährigen Starter Jimmy Garoppolo zu traden, sodass er noch da war und dann nahtlos seinen alten Posten als Starting Quarterback wieder übernahm. Das lief auch ziemlich gut, nach holprigem Beginn gewann er seine letzten fünf Starts in Folge - bis er sich auch am Fuß verletzte. Anschließend musste der letzte Pick im vergangenen Draft, “Mr. Irrelevant” Brock Burdy, ran und jener überraschte alle mit einem starken Debüt.

Zwar besteht die Möglichkeit, dass Jimmy G spät in den Playoffs zurückkehrt, doch selbst dann dürfte sich der Rookie festgespielt haben bis zum Ende der Saison, wann immer das sein mag.

Unterm Strich gehen die Niners nun mit zehn Siegen am Stück als Gewinner der NFC West in die Playoffs und hatten ihren ersten Division-Sieg seit 2019 schon frühzeitig in der Tasche. Damals übrigens ging es dann bis in den Super Bowl.

Seattle Seahawks: Der Weg in die Playoffs

Die NFL schreibt manchmal kuriose Geschichten. So auch in dieser Saison in Seattle. Die Seahawks hatten in der Offseason Teamlegende und Quarterback Russell Wilson nach Denver getradet und man ging davon aus, dass 2022 dadurch zu einem Jahr des Neuaufbaus werden würde.

Einen echten Nachfolger für Wilson holte man nicht, setzte vielmehr auf den bisherigen Backup Geno Smith, der vor vielen Jahren als Starter bei den Jets gescheitert war und kaum noch ernst genommen wurde. Er übernahm und spielte seine mit Abstand beste Saison in der NFL.

Angeführt von einem zuweilen überragenden Smith starteten die Seahawks 6-3 in die Saison. Dann allerdings riss der Faden ein wenig. Seit dem München-Trip und dem Spiel dort gegen die Buccaneers ging die Formkurve Seattles merklich bergab. Man verlor inklusive des Spiels in der Allianz Arena fünf seiner nächsten sechs Spiele und musste plötzlich wieder um die Playoffs bangen.

Anschließend jedoch fing man sich und erreichte mit etwas Schützenhilfe seitens der Lions in Woche 18 mit zwei Siegen zum Abschluss doch noch die Postseason, die man als Vierter der West-Division im Vorjahr noch verpasst hatte.

Als Division-Konkurrent der Niners setzte es im Übrigen in dieser Saison schon zwei Niederlagen gegen San Francisco.

Die aktuelle Situation der 49ers

Rein sportlich sind die Niners mit zehn Siegen am Stück in Topform unterwegs. Und auch gesundheitlich sieht es gut aus. Die offensiven Leistungsträger sind allesamt an Bord und in Form.

Defensiv bangt man derweil um Linebacker Dre Greenlaw, der sich in Woche 17 am Rücken verletzt hat und in der Vorwoche ausgefallen war. In dieser Woche nahm er allerdings wieder eingeschränkt am Training teil, was seine Chancen auf einen Einsatz erhöht.

Die aktuelle Situation der Seahawks

Die Seahawks fingen sich ein wenig in den finalen zwei Wochen der Saison und hielten die Jets und Rams bei insgesamt nur 22 Punkten, die Offense allerdings stockte weiterhin.

Ein großer Grund für den Leistungsabfall der zweiten Saisonhälfte sind die schwächeren Vorstellungen an der Line auf beiden Seiten des Balls. Offensiv gelang es der jungen Offensive Line - zwei Rookies starten als Tackles - nicht, das anfänglich erstaunlich hohe Niveau zu halten. Und defensiv tat man sich das ganze Jahr über schon schwer, den Run zu kontrollieren.

Personell sind ein paar Leistungsträger angeschlagen, es besteht aber noch Hoffnung, dass Safety Ryan Neal, der eine starke Saison spielt, nach drei Wochen Pause (Knie) nun rechtzeitig zur Postseason zurückkehrt. Er nahm zu Wochenbeginn eingeschränkt an einem Walkthrough teil.