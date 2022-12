NFL Week 17 Roundup: Recaps, Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 17

Woche 17 bringt einiges an Playoff-Entscheidungen mit sich, während sich bei anderen Teams längst der Blick auf 2023 richtet. Außerdem benchen die Raiders Derek Carr, und die Broncos wachen aus dem Nathaniel-Hackett-Albtraum wieder auf.

Den kompletten Sonntag gibt es sowohl in der deutschen Konferenz ENDZN sowie in der Original-Konferenz NFL RedZone live auf DAZN. Los geht es am Sonntag ab 19 Uhr.

NFL: Previews Week 17

In der AFC könnte in Woche 17 die Entscheidung um den #1 Seed fallen, ebenso werden die Bengals versuchen die AFC North vorzeitig für sich zu gewinnen. Miami kann sich das Playoffticket mit einem Sieg und einer Jets-Niederlage sichern. Philadelphia kann mit einem Sieg die NFC East sowie den #1 Seed der NFC holen, und die Bucs können die NFC South für sich entscheiden. Die Giants können mit einem Sieg den Playoffeinzug feiern, während die Commanders hierfür zusätzlich zum eigenen Sieg noch ein paar Niederlagen der Konkurrenten brauchen.