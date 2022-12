NFL Week 16 Roundup: Recaps, Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 16

In Woche 16 starten mehrere Teams im Playoff-Feld mit Backup-QBs. Die Eagles lassen Jalen Hurts wegen einer Verletzung auf der Bank, auch Ravens und Titans müssen auf ihre Starter verzichten.

Den kompletten Samstag gibt es sowohl in der deutschen Konferenz ENDZN sowie in der Original-Konferenz NFL RedZone live auf DAZN. Los geht es an Heiligabend ab 19 Uhr.

NFL: Previews Week 16

Ausnahmsweise finden am Samstag - Heiligabend - der Großteil der Spiele statt - und für etliche Teams geht es um Clinching Scenarios und die Sicherung von Playoff-Plätzen.