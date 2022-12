NFL Week 14 Roundup: Recaps, Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 14

Die Bills wollen Revanche gegen New York, während Tom Brady auf die San Francisco 49ers trifft. Außerdem: Stolpergefahr für die Seahawks - und zeigen ausgerechnet die Lions den Vikings die Grenzen auf?

Den kompletten Sonntag gibt es sowohl in der deutschen Konferenz ENDZN sowie in der Original-Konferenz NFL RedZone live auf DAZN. Los geht es am Sonntag ab 19 Uhr.

NFL: Previews Week 14

Bye Week: Atlanta Falcons, Chicago Bears, Green Bay Packers, Indianapolis Colts, New Orleans Saints, Washington Commanders

Gleich sechs Teams haben in Woche 14 ihre Bye Week. In keiner Woche waren es mehr. Damit finden nur 13 Spiele an diesem Wochenende statt - doch die haben es in sich...