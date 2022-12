Mailbag nach Week 13: Wer sind jetzt die echten Titelkandidaten?

Woche 13 lieferte einige handfeste Argumente Richtung Playoffs: Wer zählt ernsthaft zum Kreis der Titelkandidaten - und wer muss sich erst wieder beweisen?

Gibt es Hoffnung für die Houston Texans? Wer wird Offensive Rookie of the Year? Und: Wie gestaltet sich das MVP-Rennen vor der Regular-Season-Zielgerade?

Lange Rede, kurzer Sinn: Der "echte" Contender-Kreis für mich beinhaltet die Eagles und Cowboys in der NFC, sowie die Chiefs, Bills und Bengals in der AFC.

Miami ist in diesem AFC-Verfolgerkreis, genau wie Baltimore - je nachdem, wie lange Lamar Jackson jetzt fehlt. Ein Team wie die Jets kann vielen Gegnern ein unangenehmes Spiel aufzwingen, hier sind die offensiven Fragezeichen zu groß. So kann man auch die Patriots beschreiben. Die Chargers haben Baustellen über Baustellen, die Raiders könnten ein interessantes Team für einen späten Run sein - haben aber schon zu viele Spiele verloren.

Diese drei Teams sind die Chiefs, Bills und Bengals, alle drei mit spektakulären Quarterbacks, mit vielen Waffen in der Offense und mit Defenses, die mindestens äußerst unangenehm sein können, auch wenn die Chiefs in der Hinsicht ein bisschen abfallen. Aber es sind vor allem die Möglichkeiten, welche die Offenses angeführt von den jeweiligen Quarterbacks bieten, die dieses Elite-Tier formen.

In der AFC ist es derzeit für mich ein 3-Team-Rennen, wenn wir über echte Contender sprechen - wobei das Verfolgerfeld hier stärker ist als das in der NFC.

Justin Jefferson kann Spiele an sich reißen, aber irgendwann werden die engen Spiele gegen Minnesota laufen - und wenn es erst in den Playoffs ist. Die Seahawks werden durch ihre desolate Defense limitiert, und bei Tampa Bay glaube ich erst, dass Brady den Turnaround doch noch schafft, wenn ich es sehe.

Die Vikings sind ein Team, das irgendwo im oberen Mittelfeld richtig aufgehoben wäre, auch wenn ihr Record etwas anderes sagt. Minnesota ist, in meinen Augen, nirgendwo ein 10-2-Team, außer im Record selbst. Der absurde Record in One-Score-Spielen (9-0) zeichnet hier ein meiner Meinung nach sehr verfälschtes Bild. Nicht, dass das ausschließlich Glück wäre, aber Glück spielt hier eine größere Rolle, als einem lieb sein kann, wenn es darum geht, Minnesota als Titelkandidat einzusortieren.

Es ist viel verlangt, das auch von Mr. Irrelevant Brock Purdy - so gut der gegen die Dolphins auch spielte - zu erhoffen. Selbst wenn die Offense ihm viel helfen wird, selbst wenn San Francisco mit seiner Defense in den NFC-Playoffs viele Spiele eng halten kann: Mit Purdy auf Quarterback fällt San Francisco für mich zumindest vorerst - Garoppolo könnte ja jetzt wohl doch im Idealfall in den Playoffs zurückkehren - aus der Riege der Contender, womit in der NFC nur die Cowboys und Eagles bleiben.

Die Verletzung von Garoppolo ändert diese Rechnung. San Francisco hat noch immer eine Elite-Defense, ein fantastisches Waffenarsenal, und einen der besten Play-Caller und Offense-Designer in der NFL. Aber bei aller Kritik an Garoppolo ist auch klar, dass die Offense diesen Piloten braucht, der die richtigen Knöpfe drückt und der dazu beiträgt, dass die Offense ihren hohen Floor auch aufs Feld bringt.

Vielleicht ein kritischer Faktor ist dann die intern auferlegte Timeline. Die Siege in der zweiten Saisonhälfte sollten Dan Campbell nochmals etwas Zeit verschaffen, aber irgendwann wird man den nächsten Schritt von ihm erwarten. Und dieser Schritt, um das klar zu sagen, sehe ich mit Goff nicht. Irgendwann muss man also zumindest versuchen, das Quarterback-Upgrade zu finden.

Will sagen: Es wird keine einfache, keine offensichtliche Lösung für ein Upgrade zu Goff in der kommenden Offseason für Detroit geben, zumindest sehe ich diese aktuell nicht. Selbst unter der Prämisse, dass Goff "nur" ein durchschnittlicher Game Manager ist und unter der Prämisse, dass Detroit einen Top-5-Pick über die Rams bekommt.

Diese Diskussion sollte die kommende Offseason in Detroit prägen. Und dabei könnte es auch eine legitime Strategie sein, mit dem Rams-Pick einen Quarterback zu nehmen, den mit Goff solange ein offenes Duell ausspielen zu lassen, bis der Youngster es - hoffentlich - irgendwann gewinnt, und dann schauen, was man weiter aufbauen kann, mit einem Quarterback auf dem Rookie-Vertrag.

Goff hat solides Armtalent, aber er ist für sich betrachtet kein aggressiver Quarterback, was in Detroit auch schon für Frustration gesorgt haben dürfte. Goff ist für mich eine schwächere Version von Jimmy Garoppolo, weil er nicht dessen Konstanz als Passer mitbringt, was ein Motor für eine Offense sein kann. Und gleichzeitig kann man mit Goff Spiele gewinnen, wenn die Umstände gut genug sind - diese Aussage trifft nach wie vor zu.

Und gleichzeitig würde ich ganz klar sagen: Goff spielt eine gute Saison als, mit allen positiven und negativen Konnotationen dieses Begriffes, Game Manager. Goff ist kein Quarterback, der viele Big Plays selbst beisteuert, er ist kein Quarterback, der viele fehlerfreie Spiele abliefert. Das Bills-Spiel war so ein Beispiel für ein Spiel, in dem Detroit bis zum Schluss in Schlagdistanz war - aber eben das eine Big Play von Goff gebraucht hätte, um es dann auch wirklich zu gewinnen.

Die Lions liegen komplett im Liga-Mittelfeld nach Success Rate im Passing Game, und man sieht die Grenzen dessen, was Goff machen kann, ja immer wieder. Gegen die Giants etwa, als die Lions zwar über 30 Punkte machten, aber nur wenig von dieser Production vom Passspiel kam. Auch gegen die Bears in der Woche davor war Goff nicht überzeugend.

Das MVP-Rennen wird über die letzten Spiele dieser Saison entschieden, das ist immer so - und nicht selten auch ein Ausschlussverfahren, zumindest für mehrere potenzielle Kandidaten. Der Auftritt von Tua Tagovailoa gegen die 49ers etwa könnte ihn aus dem Rennen werfen, sofern vor ihm niemand dramatisch einbricht. Deutliche Durchhänger, insbesondere in "prominenten" Spielen, können auch einen der oben genannten Kandidaten über die ausstehenden Spiele aus dem Rennen eliminieren.

Und ich will hier kein Bild zeichnen, in dem Mahomes sein Team trägt; dafür sind Andy Reid und Travis Kelce zu gut, die Line ist gut, das Run Game ist gut, die Receiver in Ordnung. Aber Mahomes spielt auf einem irre hohen Level und er ist der beste Quarterback in der NFL, der die Offense mit ihrer hohen Schlagzahl ermöglicht.

Für mich ist es Stand jetzt ein Rennen zwischen vier Spielern. Mahomes ist an der Spitze, und auch mein klarer Favorit. Auch weil ich noch immer argumentieren würde, dass er nicht die Waffen hat, wie Josh Allen oder Joe Burrow, dass er nicht die Line oder die Defense in seinem Rücken hat wie Jalen Hurts.

© getty

NFL Mailbag: Was passiert jetzt mit Jimmy Garoppolo?

Alex, Lukas: Was bedeutet die Garoppolo-Verletzung für die 49ers? Wie wirkt sich diese auf den Rest der Saison aus und wie gehen sie damit in der Offseason um?

Ein wenig hatte ich dazu ja schon bei der Contender-Frage geschrieben. Ich denke, dass die Niners selbst mit Brock Purdy ein gefährliches Team sein können - aber ich denke auch, dass sie ohne Garoppolo aus dem Contender-Kreis rausfallen.

Deshalb hier mehr Fokus auf den zweiten Teil, und da sehe ich ein relativ klares Szenario, davon ausgehend, dass Garoppolo dieses Jahr nicht mehr spielt; ob aufgrund der Reha-Zeit, oder aufgrund der Tatsache, dass die Niners eliminiert sind, bevor Garoppolo wieder eingreifen könnte. Ich vermute, dass diese Verletzung den Abschied von Garoppolo wesentlich leichter machen wird. Denn aus dieser Perspektive das schwierigste Szenario wäre gewesen, hätte San Francisco mit Garoppolo nochmals einen Playoff-Run hingelegt. Vielleicht sogar nochmals den Sprung in den Super Bowl geschafft. Oder gar einen Titel gewonnen!

Hätten die Niners Garoppolo als amtierenden Champion abgesägt? Als amtierenden NFC-Champ? Diese Diskussion wäre, auch innerhalb des Teams und innerhalb des Locker Rooms, nach einem weiteren Playoff Run deutlich schwieriger, und die Hypothek für Trey Lance deutlich größer geworden.

Garoppolo hat zwar auch in dieser Saison einmal mehr gezeigt, dass die Offense mit ihm sehr rund laufen kann - aber, ob man das als fair betrachtet oder nicht, er wird wieder signifikante Zeit verpassen, und auch das zieht sich durch seine Karriere in San Francisco und dürfte Teil der Überlegungen sein, warum San Francisco sich nach Alternativen umgeschaut hat.

Dementsprechend gehe ich davon aus, dass die Garoppolo-Ära in San Francisco relativ unspektakulär endet - mit einem auslaufenden Vertrag und einer, mutmaßlich sehr lukrativen, Free Agency für Garoppolo, dessen nächstes Team dann vielleicht in New York zuhause ist.

Denn hier bleibe ich bei dem, was ich vor einigen Wochen schon geschrieben hatte: Ich kann mir nicht vorstellen, dass die New York Jets mit diesem Team, das in vielen Teilen bereit ist, um in den Playoffs für Furore zu sorgen, in die 2023er Saison gehen, ohne zumindest ernsthafte Konkurrenz für Zach Wilson an Bord zu holen.

Garoppolo kennt die Offense, wir wissen, dass er in dieser Offense funktioniert. Und auch wenn ein Team mit ihm immer gewisse Herausforderungen umschiffen muss, so kann er ganz klar einen hohen Floor bereiten. Und das könnte für die Jets die Formel sein, um 2023 in den Playoffs anzugreifen.