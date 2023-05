NBA Playoffs - Die Philadelphia 76er in Spiel 6 gegen Boston Celtics: Nach Vintage-Harden folgt die Rückkehr von Playoff-James

Die Philadelphia 76ers haben die Riesenchance in Spiel 6 verpasst die Boston Celtics aus den Playoffs zu werfen und müssen nun in ein Spiel 7. Das lag auch an der enttäuschenden Vorstellung von James Harden.

Philly verpasste es die schwache Shooting-Performance von Jayson Tatum (5/21 FG) auszunutzen, verlor am Ende mit 86:95 und muss nun in ein vermeidbares Spiel 7 am Sonntag. Die Gründe dafür liegen aber nicht nur an Harden.

© getty James Harden enttäuschte in Spiel 6 gegen die Boston Celtics. NBA Playoffs: Nach Vintage-Harden, die Rückkehr von Playoff-James Man kommt bei der Suche nach Antworten dennoch nicht an der Vorstellung des Bärtigen vorbei. 13 Punkte, 4/16 aus dem Feld, alle 6 Dreier gingen daneben, dazu gab es 5 satte Ballverluste. "Ich schaue mir meine Quoten heute gar nicht an", meintesich Harden. Probleme in den Playoffs? Das ist für Harden nichts Neues. Jalen Rose von ESPN war vor der Postseason nicht von "The Beard" überzeugt. Der Grund dafür liegt in der Vergangenheit. "Man weiß in den Playoffs nicht, was man von James Harden bekommt. Für einen All-Time-Spieler hatte er ein paar der größten Aussetzer in der Geschichte der Playoffs", so Rose. "Ballverluste im zweistelligen Bereich gegen die Warriors, ein Houston-Team, dass 27 Dreier in Folge vergeben - ein Rekord - und die Serie verloren hat", erinnerte sich der Experte an die Saison 2017/18. Dabei drehte Harden selbst die Uhr zurück und führte Philadelphia ohne den MVP Joel Embiid zu einem Überraschungserfolg in Spiel 1 gegen die Celtics. "Vintage-Harden" stellte dabei seinen persönlichen Playoff-Rekord mit 45 Punkten ein. So eine Leistung hätte vor dem Spiel wohl niemand vermutet. Die Sixers-Fans werden wohl lieber mehr davon sehen wollen als den von Rose zitierten "Playoff-James". Celtics vs. Sixers: Die Serie im Überblick Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 2. Mai 1.30 Uhr Boston Celtics Philadelphia 76ers 115:119 2 4. Mai 2 Uhr Boston Celtics Philadelphia 76ers 121:87 3 6. Mai 1.30 Uhr Philadelphia 76ers Boston Celtics 102:114 4 7. Mai 21.30 Uhr Philadelphia 76ers Boston Celtics 116:115 OT 5 10. Mai 1.30 Uhr Boston Celtics Philadelphia 76ers 103:115 6 12. Mai 1.30 Uhr Philadelphia 76ers Boston Celtics 86:95 7 14. Mai/15. Mai 21.30 Uhr/2 Uhr Boston Celtics Philadelphia 76ers *falls benötigt

© getty James Harden schaffte es in der entscheidenden Phase nicht, den MVP Joel Embiid in Szene zu setzen. Für Harden hatten die Schiedsrichter eine Mitschuld an seiner schwachen Leistung. "Es war heute Nacht einfach nur frustrierend, weil ich die Nummer eins bei nicht gepfiffenen Fouls bin. Das ist ein Fakt", kritisierte Harden die Referees. "Wenn die Schiedsrichter dir zur Halbzeit sagt, dass sie ein paar Foul-Pfiffe verpasst hat, ist das als Spieler frustrierend", sah sich Harden im Nachteil. Der Bärtige durfte nur 5-mal an die Linie (5 Treffer). "Da waren einige vergebene Würfe und Fouls, die mir einen Rhythmus für mehr Punkte verschafft hätten", so Harden weiter. "Ich habe offensiv auch einiges richtig gemacht", erklärte Harden außerdem. "Sie haben mit zwei Bigs gestartet und die Zone zu gemacht", analysierte er. "Sie haben uns gezwungen Würfe von außen zu nehmen", erklärte Harden sein Spiel. Doch die Sixers trafen von draußen wenig (23,5 Prozent). Richtig in Fahrt kam Philly vor allem, wenn sie die Zone attackierten oder Joel Embiid suchten.

© getty Doc Rivers fand keine Antworten für die Defense der Celtics. NBA Playoffs - Sixers: Keine Bälle für Joel Embiid Der MVP hatte nämlich weder Probleme mit dem Scoring (26 Punkte) oder mit Trips an die Freiwurflinie (8/8 FT). Boston tat sich trotz großer Aufstellung schwer gegen den Koloss, vor allem weil der Gameplan von Joe Mazzulla wohl kein oder erst spätes Doppeln vorsah. So warf Embiid einfach über seinen Verteidiger oder powerte sich zum Korb. Es verwundert schon, dass die Sixers ihrem besten Spieler die letzten 4 Minuten nicht einen Ball zuspielten. "Wir haben aufgehört, den Ball zu bewegen", schimpfte der Center nach der Partie. "Ich hab den Ball gar nicht mehr berührt", ärgerte sich Embiid weiter. Die meiste Zeit davon war der Ball in den Händen von Harden, der offenbar keine Gelegenheit fand, seinen Teamkollegen einzusetzen. Im vierten Viertel traf Harden in fast 11:23 Minuten keinen seiner 4 Würfe für 0 Punkte. Vielmehr suchte er den offenen P.J. Tucker oder De'Anthony Melton für den Eckendreier. Die Ausbeute dieser beiden im finalen Abschnitt ergab alles zusammengerechnet ebenfalls 0 Punkte. Die brutal schwache Leistung von Tobias Harris (2 Punkte, 1/7 FG) mit ebenfalls 0 Punkten im vierten Viertel bei 11:23 Minuten Spielzeit soll hierbei auch nicht unerwähnt bleiben.