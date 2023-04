NBA Playoffs: Joel Embiid fällt gegen Brooklyn Nets aus - Diese Stars fehlen verletzt oder sind fraglich

Auch diese Postseason wird mal wieder von zahlreichen Verletzungen überschattet. Neben unter anderem Kawhi Leonard hat es nun auch Joel Embiid erwischt. Hier gibt es die Übersicht über alle verletzten Stars.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

© getty Joel Embiid (Philadelphia 76ers) Die Sixers werden in Spiel 4 in Brooklyn ohne ihren Star-Center auskommen müssen. Laut Adrian Wojnarowski und Ramona Shelburne (beide ESPN) hat sich Embiid in Spiel 3 eine Verstauchung des Knies zugezogen, als er einen Drive von Nets-Guard Cam Thomas im dritten Viertel verteidigen wollte. Innerhalb der Sixers herrscht dennoch Optimismus, dass Embiid mal wieder ins Geschehen eingreifen kann. Womöglich ist dies aber erst einmal gar nicht nötig, da die Sixers mit einem weiteren Sieg in Brooklyn (11-5 ohne Embiid in dieser Saison) bereits in die nächste Runde einziehen können. Eine mögliche Zweitrundenserie gegen die Boston Celtics würde frühestens am kommenden Samstag starten.

© getty Ja Morant (Memphis Grizzlies) Der Point Guard verpasste Spiel 2 gegen die Los Angeles Lakers mit einer Handverletzung, die er sich zum Auftakt im vierten Viertel zuzog, für das erste Spiel in Los Angeles besteht aber zumindest Hoffnung. Laut Ramona Shelburne (ESPN) nahm Morant am Freitag wieder am Teamtraining teil.

© getty Kawhi Leonard (L.A. Clippers) Der Superstar der L.A. Clippers verspürte wohl in Spiel 1 gegen die Phoenix Suns Schmerzen im Knie, biss aber in der Partie darauf auf die Zähne. In Spiel 3 fehlte der zweimalige MVP jedoch und wurde nun von den Clippers bereits einen Tag vor Spiel 4 als "Out" gelistet. Wann und ob Leonard in dieser Serie noch einmal zurückkehrt, ist fraglich.

© getty Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) Spiel 2 verpasste der Grieche mit einer Rückenverletzung, die er sich beim Auftakt bei einem harten Fall zuzog, laut Coach Mike Budenholzer macht der zweifache MVP aber Fortschritte. Für Spiel 3 wurde der Forward als "fraglich" gelistet.

© getty Paul George (L.A. Clippers) Sollten die Clippers gegen Phoenix ausscheiden, werden wir PG-13 in dieser Saison wohl nicht mehr sehen. Der Forward verletzte sich im März gegen OKC am Knie und kehrte seither nicht mehr zurück. Laut Adrian Wojnarowski (ESPN) ist es wahrscheinlich, dass George die komplette Serie gegen Phoenix ausfallen wird.