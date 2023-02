NBA All-Star-Game 2023 - Die All-Star-Reservisten von SPOX: Ein Star-Guard aus dem Westen geht leer aus

Bevor die NBA die ganz offiziellen All-Star-Reservisten 2023 bekannt gibt, wird es Zeit für die SPOX-All-Stars. Welche Stars haben die 14 verbliebenen Plätze im All-Star Game verdient? Wo gibt es Überraschungen? Und wer muss am Ende zuschauen?

In der Nacht auf Freitag werden die All-Star-Roster mit den Reservisten komplettiert. Wir wollen nicht so lange warten und haben selbst die Kader so zusammengestellt, wie wir es als Coaches tun würden. Diese wählen nämlich die verbleibenden All-Stars aus. Bei der Wahl der Starter hatten sie dagegen kein Mitspracherecht, hier entschieden Fans (50 Prozent), Spieler (25) und Medien (25). Die Resultate der Abstimmung könnt Ihr hier noch einmal nachlesen. Und hier die Starter für das All-Star Game 2023 in Salt Lake City, das in der Nacht vom 19. auf den 20. Februar steigen wird, im Überblick: All-Star Game: Die Starter aus der Eastern Conference Spieler Team Position Nominierungen Kyrie Irving Brooklyn Nets Guard 8 Donovan Mitchell Cleveland Cavaliers Guard 4 Kevin Durant Brooklyn Nets Forward 13 Jayson Tatum Boston Celtics Forward 4 Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks Forward 7 All-Star Game: Die Starter aus der Western Conference Spieler Team Position Nominierungen Luka Doncic Dallas Mavericks Guard 4 Stephen Curry Cleveland Cavaliers Guard 9 LeBron James Los Angeles Lakers Forward 19 Zion Williamson New Orleans Pelicans Forward 2 Nikola Jokic Denver Nuggets Center 5 Nun aber zu den Reservisten - und das war definitiv keine leichte Aufgabe. Wir haben versucht, so konsequent wie möglich zu sein. Um in Betracht gezogen zu werden, waren mindestens 1000 Minuten Spielzeit oder 30 absolvierte Spiele Pflicht. Wir haben bei unserer Wahl eine Ausnahme gemacht, das werden wir aber erklären. Es gibt neben den zehn Startern noch 14 weitere Plätze zu vergeben, pro Conference jeweils zwei Backcourt-Spieler, drei Frontcourt-Spieler und zwei Wildcards - insgesamt haben wir 34 (!) Spieler in Betracht gezogen. Das zeigt auch, welche Tiefe die NBA derzeit hat. Dann versuchen wir es mal und verärgern alle 30 Fanlager!

© getty BACKCOURT-RESERVISTEN OSTEN TYRESE HALIBURTON (Indiana Pacers) Die vergangenen Spiele waren beste Werbung dafür, dass Haliburton nach Salt Lake City fahren sollte, obwohl er gar nicht auf dem Feld stand. Ohne ihren Point Guard haben die Pacers seit dessen Verletzung genau ein Spiel gewonnen - und neun verloren. Haliburton ist der Fixpunkt Indianas, dazu führt er weiterhin die Liga bei den Assists an. Hier gibt es überhaupt nichts zu beanstanden, Haliburton ist gesetzt. NBA: Die Saisonstatistiken von Tyrese Haliburton G / MIN Punkte Rebounds Assists FG% 3FG% 40 / 33,4 20,2 4,0 10,2 48,0 39,9

© getty JAYLEN BROWN (Boston Celtics) Mit Brown wird es schon etwas komplizierter. Laut Cleaning the Glass hat Brown nur 39 Prozent seiner Minuten auf der Zwei verbracht, im All-Star-Voting wurde der 26-Jährige aber als Guard geführt, deswegen halten wir uns daran. Brown ist der zweitbeste Spieler beim besten Team der Liga und hat sich zu einem der besseren Scorer der NBA entwickelt. Der Dreier fällt zwar in dieser Saison kaum, dafür ist Brown aus der Mitteldistanz mit Abstand so gut wie noch nie. Der Swingman ist einfach eine richtig starke zweite Option und vor allem fast immer verfügbar. Auch das ist ein Pluspunkt gegenüber seinen Konkurrenten. NBA: Die Saisonstatistiken von Jaylen Brown G / MIN Punkte Rebounds Assists FG% 3FG% 46 / 35,9 27,0 7,1 3,2 49,1 33,7

© imago images FRONTCOURT-RESERVISTEN OSTEN JOEL EMBIID (Philadelphia 76ers) Embiid ist natürlich ein No Brainer und startet nur deshalb nicht, weil der Frontcourt im Osten einfach absurd tief ist. Dennoch ist es unbestritten, dass der Sixers-Star einer der fünf besten Spieler der Eastern Conference ist und auch in dieser Saison wieder voll im MVP-Rennen ist. Sollte Kevin Durant wider Erwarten doch nicht zum All-Star Game fit sein, wird er den Starter Spot erhalten. NBA: Die Saisonstatistiken von Joel Embiid G / MIN Punkte Rebounds Assists FG% 3FG% 38 / 34,8 33,5 10,1 4,2 53,4 35,5

© getty PASCAL SIAKAM (Toronto Raptors) Zugegeben, Siakam hat in den vergangenen Wochen etwas nachgelassen. Dass der Kameruner aber trotz dieses merkwürdigen Raptors-Teams solche Zahlen auflegt, ist erstaunlich. Der Forward ist der einzige Spieler der Kanadier, der mit individueller Klasse eine Defense kollabieren lassen kann und trägt Abend für Abend eine entsprechend große Last, was seiner Effizienz schadet. Für uns ist Siakam dennoch gesetzt, seine Chancen für ein All-NBA-Team stehen ebenfalls nicht schlecht. NBA: Die Saisonstatistiken von Pascal Siakam G / MIN Punkte Rebounds Assists FG% 3FG% 43 / 37,7 24,9 8,0 6,2 47,0 31,4

© getty JIMMY BUTLER (Miami Heat) Butler war einerseits eine harte Entscheidung, andererseits auch nicht. Der 32-Jährige spielt so effizient wie nie zuvor und ist mal wieder ein absoluter Advanced-Stats-Darling. Das gab ihm letztlich auch den Vorzug vor Teamkollegen Bam Adebayo, der zwar defensiv erneut überragend ist, aber weiter offensive Mängel hat. Butler fehlt zwar auch der Dreier, kann das Spiel aber auf verschiedene Weisen beeinflussen und bleibt somit der wichtigste Spieler der Heat. Und wir alle wissen, dass Butler in den Playoffs noch einmal einen Gang höher schalten kann. NBA: Die Saisonstatistiken von Jimmy Butler G / MIN Punkte Rebounds Assists FG% 3FG% 37 / 33,9 22,0 6,0 4,9 52,1 30,0

© imago images WILDCARDS OSTEN JAMES HARDEN (Philadelphia 76ers) Harden war hier eine leichte Entscheidung, da er im Schatten von Embiid eine gute Saison spielt. Inzwischen hat der 33-Jährige auch genügend Minuten gesammelt und dürfte in den kommenden Wochen Haliburton als bester Vorlagengeber ablösen. Das Zusammenspiel mit Embiid funktioniert, dazu hat Harden sein eigenes Spiel etwas umgestellt. Der Guard kommt seltener zum Korb, dafür nimmt er endlich wieder Mitteldistanzwürfe, die er ja auch treffen kann. Das macht ihn etwas unberechenbarer. NBA: Die Saisonstatistiken von James Harden G / MIN Punkte Rebounds Assists FG% 3FG% 34 / 36,7 21,4 6,4 11,0 44,9 39,4

© getty DEMAR DEROZAN (Chicago Bulls) Im Vergleich zu seinem grandiosen Vorjahr hat DeRozan etwas nachgelassen, es reicht aber dennoch für den letzten verfügbaren Spot. DeRozan bleibt nach Durant der König der Mitteldistanz und ist das viel beschriebene Walking Bucket. Wo würden die Bulls nur ohne DeRozan stehen? NBA: Die Saisonstatistiken von DeMar DeRozan G / MIN Punkte Rebounds Assists FG% 3FG% 47 / 36,2 26,3 4,9 5,0 51,1 31,4

© getty CUTS OSTEN Noch ein kurzes Wort zu den Enttäuschten. Der härteste Cut war Trae Young von den Atlanta Hawks, der Abend für Abend 27 und 10 auflegt, doch in Sachen Effizienz ist der Hawks-Star so schlecht wie zuletzt in seiner Rookie-Saison. Das ist etwas beunruhigend und auch der Hauptgrund (plus die weiter verheerende Defense) für sein Fehlen auf unserer Liste. Bam Adebayo hatten wir bereits angesprochen, dazu haben wir auch keinen Platz für Julius Randle gefunden. Bei den Knicks ist der Power Forward gerne der Sündenbock, doch blickt man auf die Zahlen, ist Randle nicht weit weg von seiner All-NBA-Saison vor zwei Jahren. Damals grassierte jedoch auch COVID, wodurch viele Stars nicht in Betracht gezogen wurden. Lobend erwähnen wollen wir auch noch Darius Garland, der hervorragend neben Mitchell in Cleveland funktioniert und mit den Bank-Lineups der Cavs absolut rasiert. Sein Spiel ist eine Augenweide, was hoffentlich in den kommenden Jahren wieder belohnt wird. Die Konkurrenz auf Guard ist jedoch riesig. Und damit ab in den Westen, wo es nur unwesentlich einfacher wird. Vor allem auf Guard gibt es gleich mehrere Härtefälle ...

© getty BACKCOURT-RESERVISTEN WESTEN SHAI GILGEOUS-ALEXANDER (Oklahoma City Thunder) Beginnen wir mit den Locks. SGA muss einfach dabei sein. Dass die Thunder mit diesem Personal ein Offensiv-Rating von 115 mit dem Kanadier auf dem Feld haben, spricht für seine Klasse. Gilgeous-Alexander ist offensiv komplett und hat den Thunder durch zahlreiche Treffer in der Crunchtime schon einige knappe Siege beschert, weswegen OKC für den Moment tatsächlich um die Playoffs spielt. Wer hätte das vor der Saison nach dem Ausfall von Nr.2-Pick Chet Holmgren gedacht? NBA: Die Saisonstatistiken von Shai Gilgeous-Alexander G / MIN Punkte Rebounds Assists FG% 3FG% 47 / 35,6 30,8 4,8 5,6 50,5 35,9

© getty JA MORANT (Memphis Grizzlies) Auch an dieser Stelle sollte es keine Zweifel geben. Zwar sind die On/Off-Zahlen für Morant nicht die Besten ("nur" +4,3), allerdings haben die Grizzlies eine sehr tiefe Bank und mit Tyus Jones den vermutlich besten Backup-Spielmacher der Liga. Der Dreier ist nach gutem Start komplett weg, dafür zieht Morant im Vergleich zu den vergangenen Jahren mehr Fouls. Das ist aber alles Haarspalterei, Morant ist ebenfalls gesetzt. NBA: Die Saisonstatistiken von Ja Morant G / MIN Punkte Rebounds Assists FG% 3FG% 43 / 32,7 27,4 5,8 8,3 46,5 32,2

© getty FRONTCOURT-RESERVISTEN WESTEN DOMANTAS SABONIS (Sacramento Kings) Wir sind ehrlich, im Frontcourt fällt die Qualität etwas ab. Das soll aber nicht die tolle Saison von Sabonis schmälern. Der Litauer macht den schnellen Kings-Basketball mit seinen Passfähigkeiten und schnellen Entscheidungen erst möglich, dazu kommen seine klassischen Aufgaben als Big Man. Sabonis ist ein Biest am Brett und hat auch genügend Moves. Sacramento hat für ihn keine Alternativen. NBA: Die Saisonstatistiken von Domantas Sabonis G / MIN Punkte Rebounds Assists FG% 3FG% 48 / 34,5 18,8 12,4 7,1 61,5 36,8

© getty PAUL GEORGE (L.A. Clippers) An PG-13 lag es nicht, dass die Offense der Clippers die ersten Monate ein einziger Trümmerhaufen war. Mit George ist der Angriff satte 11 Zähler pro 100 Ballbesitze besser als ohne ihn. Diese Differenz überrascht ein wenig, doch George spielt so effizient wie noch nie in seiner Karriere, auch wenn Turnover für ihn weiter ein Problem sind. George ist dennoch der wohl beste Star, der die Rolle einer zweiten Option ausfüllen kann. NBA: Die Saisonstatistiken von Paul George G / MIN Punkte Rebounds Assists FG% 3FG% 37 / 34,1 23,3 6,1 5,4 46,4 38,5

© getty LAURI MARKKANEN (Utah Jazz) Markkanen ist nicht der klassische All-Star, weil der Finne eher für den Abschluss gebraucht wird, aber diese Rolle füllt er grandios aus. Der Finnisher trifft den Dreier wie nie zuvor, arbeitet aber auch mehr in Korbnähe, wo er schon den ein oder anderen überraschenden Poster-Dunk ausgepackt hat. Man würde sich nur wünschen, dass Markkanen im vierten Viertel den Ball häufiger bekommen dürfte, doch das gestaltet sich schwierig, wenn auch ein Jordan Clarkson auf dem Feld steht. NBA: Die Saisonstatistiken von Lauri Markkanen G / MIN Punkte Rebounds Assists FG% 3FG% 48 / 34,3 24,9 8,7 1,8 52,1 43,4

© getty WILDCARDS WESTEN DAMIAN LILLARD (Portland Trail Blazers) Haben wir uns zu sehr an Lillard gewöhnt? Wahrscheinlich, dazu hilft es nicht, dass die Blazers etwas orientierungslos erscheinen. Dennoch: Lillard ist noch immer in der Lage, fast im Alleingang eine Top-10-Offense zu stellen und hat nach einer verletzungsgeplagten Vorsaison sein altes Niveau erreicht. 11 Dreier pro Spiel und eine Quote von 37 Prozent sind bei seinem Schwierigkeitsgrad eine echte Hausnummer. NBA: Die Saisonstatistiken von Damian Lillard G / MIN Punkte Rebounds Assists FG% 3FG% 39 / 36,0 30,7 4,1 7,4 46,4 37,2

© getty ANTHONY DAVIS (Los Angeles Lakers) Und nun zu unserem Spezialfall. AD erreicht keine unserer gesetzten Benchmarks, aber wenn er auf dem Feld stand, war der Lakers-Star ein glasklarer MVP-Kandidat und Top-5-Spieler der NBA. Das lässt sich nicht wegdiskutieren, auch wenn Verfügbarkeit ein ebenso wichtiger Faktor ist. Da die anderen Kandidaten für diesen Spot ebenfalls ihre "Schwächen" haben, geben wir Davis diesen Platz. Warum auch nicht, schließlich ist AD wieder fit und kann in Salt Lake City eingreifen?! NBA: Die Saisonstatistiken von Anthony Davis G / MIN Punkte Rebounds Assists FG% 3FG% 28 / 33,3 26,8 11,9 2,6 58,3 28,9