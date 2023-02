NBA - Rising Stars 2023: Franz Wagner fährt zum All-Star Weekend!

In der Nacht auf Mittwoch hat die NBA die Kader für die Rising Stars Challenge im Rahmen des All-Star-Wochenendes 2023 bekanntgegeben. Mit dabei ist erneut Franz Wagner - und ein Magic-Teamkollege. Ein potenzieller Top-Pick im kommenden Draft darf sich ebenfalls empfehlen.

Insgesamt wurden 28 Spieler für das Event nominiert, darunter elf NBA-Rookies, zehn Sophomores - also Spieler, die in ihrer zweiten NBA-Saison sind - sowie sieben Spieler aus der G-League. Die 21 NBA-Spieler wurden von den Assistant Coaches aller 30 Franchises gewählt, die G-League-Spieler wurden vom Ligabüro bestimmt.

Die Rising Stars Challenge wird in Form eines Mini-Turniers ausgetragen, in dem vier Teams gegeneinander antreten. Die sieben G-League-Spieler stellen ihr eigenes Team, die restlichen 21 NBA-Spieler werden auf drei Teams aufgeteilt. Als Head Coaches fungieren in diesem Jahr die NBA-Legenden Pau Gasol, Joakim Noah, Jason Terry sowie Deron Williams. Gasol, Noah und Williams werden ihre Teams bestehend aus NBA-Spielern selbst draften.

In Salt Lake City, wo die All-Star-Festivitäten dieses Jahr stattfinden, wird es dann zwei Halbfinals geben, die beiden jeweiligen Gewinner spielen letztlich den Turniersieger im Finale aus. In den Halbfinals wird es ein Target Score von 40 Punkten geben, im Finale dann 25 Punkte. Die Spiele finden am 17. Februar statt.

Nun aber zu den nominierten Spielern, sortiert nach Rookies, Sophomores und G-League-Stars.