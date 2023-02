NBA - L.A. Clippers im Kadercheck: Zurück im Terminator-Modus - und wieder ein Contender?

Die L.A. Clippers waren zur Trade Deadline recht umtriebig und haben verschiedene Schwachstellen ihres Kaders adressiert. Ein Problem bleibt noch - das könnte allerdings nichtig werden, wenn Kawhi Leonard den Schalter auf Terminator-Modus stehen lässt. SPOX macht den Kadercheck.

Noch vor wenigen Wochen wirkte die Clippers-Saison wie eine riesige Enttäuschung. Kawhi Leonards Motor stotterte zum Saisonstart, wenn er denn überhaupt mal lief, gegen Angstgegner Denver setzte es Anfang Januar die nächste Abreibung und Mitte des Monats rutschte L.A. sogar auf einen Play-In-Platz ab. Dazu nur Platz 22 im Offensiv-Rating und immerhin Platz 12 im Defensiv-Rating. Doch seither hat sich die Stimmung in der Stadt der Engel gewandelt - trotz der denkwürdigen Partie gegen die Kings. Vor dem All-Star-Wochenende haben die Clippers zehn ihrer vergangenen 14 Spiele gewonnen, Leonard sah wieder wie der alte Kawhi aus und die Offense ballert mit den beiden Franchise-Stars die Liga in Grund und Boden. Zur Trade Deadline gab es dennoch ein paar Veränderungen. Sind die Clippers nun wieder im Kreis der Titelanwärter zu handeln?

© getty GUARDS - RUSSELL WESTBROOK Alter: 34

34 Statistiken 2022/23: 15,9 Punkte, 6,2 Rebounds und 7,6 Assists bei 41,9 Prozent FG und 29,5 Prozent Dreier in 28,9 Minunten (53 Spiele für die Lakers und Clippers)

15,9 Punkte, 6,2 Rebounds und 7,6 Assists bei 41,9 Prozent FG und 29,5 Prozent Dreier in 28,9 Minunten (53 Spiele für die Lakers und Clippers) Gehalt: 0,8 Millionen Dollar (Vertrag bis 2023) Seine Verpflichtung war höchst umstritten, letztlich forcierten aber wohl George und Leonard das Engagement des früheren MVPs. Man kann es von zwei Seiten sehen. Einerseits spielt Westbrook immer hart und kann mit seinen Drives als einer der wenigen Clippers-Spieler für Penetration sorgen. Dazu haben die Clippers die Tendenz, nicht jedes Spiel ernst zu nehmen. Bei Brodie ist das kein Problem. Andererseits: Westbrook braucht den Ball, scort äußerst ineffizient, schadet dem Spacing des Teams und ist eine Turnover-Maschine. Diese Punkte wiegen schwer und machen den Move zu einem eigentlich unnötigen Risiko. Mehr zur Verpflichtung von Westbrook gibt es hier.

© getty TERANCE MANN Alter : 26

: 26 Statistiken 2022/23 : 9,2 Punkte, 3,7 Rebounds und 2,2 Assists bei 52,7 Prozent FG und 39,6 Prozent Dreier in 23,4 Minuten (61 Spiele)

: 9,2 Punkte, 3,7 Rebounds und 2,2 Assists bei 52,7 Prozent FG und 39,6 Prozent Dreier in 23,4 Minuten (61 Spiele) Gehalt: 1,9 Millionen Dollar (Vertrag bis 2025) Klassischer Glue Guy. Mann ist ein guter Verteidiger, der vorne Unruhe stiftet sowie hin und wieder einen Dreier einstreuen kann. In dieser Saison scort er so effizient wie noch nie zuvor in seiner Karriere (61,9 Prozent True Shooting). Seit Anfang Januar stand Mann in der Starting Five der Clippers, gegen die Kings begann dann Westbrook. Auch in den Playoffs hat er sich bereits bewiesen, vor der Trade Deadline galt er als so gut wie unantastbar. Kommende Saison beginnt sein neuer Vertrag mit einer netten Gehaltserhöhung (dann circa 11 Mio. pro Jahr).

© getty NORMAN POWELL Alter : 29

: 29 Statistiken 2022/23 : 17,2 Punkte, 3,0 Rebounds und 1,8 Assists bei 48,5 Prozent FG und 42,4 Prozent Dreier in 26,1 Minuten (51 Spiele)

: 17,2 Punkte, 3,0 Rebounds und 1,8 Assists bei 48,5 Prozent FG und 42,4 Prozent Dreier in 26,1 Minuten (51 Spiele) Gehalt: 16,8 Millionen Dollar (Vertrag bis 2026) Einer der Kandidaten im Rennen um den Sixth-Man-of-the-Year-Award. Powell ist ein dynamischer Guard, der zum Korb kommen und Fouls ziehen kann - gleichzeitig aber auch eine enorme Gefahr von Downtown darstellt. Auch abseits des Balls, aus dem Catch and Shoot trifft er 45,3 Prozent seiner Dreier - der siebtbeste Wert unter allen Spielern mit mindestens drei solcher Versuche pro Spiel.

© getty ERIC GORDON Alter : 34

: 34 Statistiken 2022/23 : 12,9 Punkte, 3,0 Assists und 2,0 Rebounds bei 43,8 Prozent FG und 35,2 Prozent Dreier in 29,7 Minuten (50 Spiele für die Rockets und Clippers)

: 12,9 Punkte, 3,0 Assists und 2,0 Rebounds bei 43,8 Prozent FG und 35,2 Prozent Dreier in 29,7 Minuten (50 Spiele für die Rockets und Clippers) Gehalt: 19,6 Millionen Dollar (Vertrag bis 2024) In L.A. begann seiner NBA-Karriere vor fast 15 Jahren, als die Clippers ihn im Draft 2008 zum 7. Pick machten. Später wurde er für Chris Paul eingetauscht, nun folgte zur Trade Deadline die Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Dafür gaben die Clippers in einem Drei-Team-Trade John Wall und einen 2023er Erstrundenpick an die Rockets sowie Luke Kennard und einen 2026er Zweitrundenpick an die Grizzlies ab. Gordon soll den Backcourt mit seinem Shooting und seinen Qualitäten als Verteidiger verstärken. Hilfreich ist zudem, dass er auch als Point Guard auflaufen kann, in seinem zweiten Einsatz gegen die Suns verzeichnete er 7 Assists bei 0 Turnover. Gerade in den Playoffs wird er aber vorrangig als Off-Ball-Gefahr und Point-of-Attack-Defender gefragt sein.

© imago images BONES HYLAND Alter : 22

: 22 Statistiken 2022/23 : 11,9 Punkte, 2,9 Assists und 2,1 Rebounds bei 39,9 Prozent FG und 38,0 Prozent Dreier in 19,4 Minuten (44 Spiele für die Nuggets und Clippers)

: 11,9 Punkte, 2,9 Assists und 2,1 Rebounds bei 39,9 Prozent FG und 38,0 Prozent Dreier in 19,4 Minuten (44 Spiele für die Nuggets und Clippers) Gehalt: 2,2 Millionen Dollar (Vertrag bis 2025) Noch ein Deal zur Trade Deadline. Die zwei Zweitrundenpicks, die man für Hyland abgab, dürfen wohl eher als Investition in die Zukunft angesehen werden. Schon im Draft 2021 sollen die Clippers den explosiven Scorer beobachtet haben, der nun aufgrund interner Unstimmigkeiten Denver verlassen wollte. Als Teil der Second Unit könnte er die Offense in den Minuten ohne Kawhi und George - wenn L.A. extrem schwächelt - über Wasser halten, zumindest in der regulären Saison. In der Postseason wird er aufgrund seiner defensiven Limitationen aber von Coach Lue wohl kaum eingesetzt werden. Auch gegen die Kings kassierte er bereits ein DNP. Hyland ist aber noch jung und sollte noch einige Entwicklungsschritte hinlegen.

© getty BRANDON BOSTON JR. Alter : 21

: 21 Statistiken 2022/23 : 6,8 Punkte, 1,4 Rebounds und 0,9 Assists bei 42,1 Prozent FG und 41,4 Prozent Dreier in 11,8 Minuten (21 Spiele)

: 6,8 Punkte, 1,4 Rebounds und 0,9 Assists bei 42,1 Prozent FG und 41,4 Prozent Dreier in 11,8 Minuten (21 Spiele) Gehalt: 1,6 Millionen Dollar (Vertrag bis 2024) Der Sophomore deutet immer mal wieder sein Potenzial als Scorer an, wirklich gebraucht werden seine Dienste aber nicht. Deshalb darf er teils auch in der G-League ran, wo er in der aktuellen Saison in zehn Partien 22 Punkte pro Spiel auflegte. Immerhin hat er im Vergleich zum Vorjahr seinen Dreier verbessert, vor allem in den Playoffs werden wir ihn aber vermutlich gar nicht sehen.

© getty JASON PRESTON Alter : 23

: 23 Statistiken 2022/23 : 3,2 Punkte, 2,1 Assists und 1,7 Rebounds bei 43,9 Prozent FG und 27,8 Prozent Dreier in 9,4 Minuten (13 Spiele)

: 3,2 Punkte, 2,1 Assists und 1,7 Rebounds bei 43,9 Prozent FG und 27,8 Prozent Dreier in 9,4 Minuten (13 Spiele) Gehalt: 1,6 Millionen Dollar (Vertrag bis 2024) Das gilt auch für Preston, der ebenfalls in der Association nur sporadisch zum Einsatz kommt und einen Teil der bisherigen Saison in der G-League verbrachte. Dort überzeugte der Point Guard vor allem mit seinem Passing. Im Vorjahr brach er sich in der Vorbereitung den Fuß und verpasste die komplette Saison.

© getty WINGS - PAUL GEORGE Alter : 32

: 32 Statistiken 2022/23 : 23,5 Punkte, 6,2 Rebounds und 5,2 Assists bei 46,1 Prozent FG und 38,8 Prozent Dreier in 34,4 Minuten (45 Spiele)

: 23,5 Punkte, 6,2 Rebounds und 5,2 Assists bei 46,1 Prozent FG und 38,8 Prozent Dreier in 34,4 Minuten (45 Spiele) Gehalt: 42,5 Millionen Dollar (Vertrag bis 2025, Spieleroption für das letzte Jahr) PG-13 verpasste große Teile der vergangenen Saison mit einer hartnäckigen Ellenbogenverletzung, ist nun aber wieder gesund. Bei voller Kraft weiter einer der besten Two-Way-Spieler der NBA, was er unter anderem mit dem aktuell zweitbesten True-Shooting-Wert seiner Karriere (59,5 Prozent) und natürlich weiterhin starker Defense unter Beweis stellt. Zum achten Mal in seiner Karriere wurde George deshalb mit einer Teilnahme am All-Star Game belohnt. Es gibt jedoch ein Aber: In der laufenden Saison hat er auch schon wieder 17 Spiele verpasst aufgrund verschiedener Blessuren am Oberschenkel und am Knie. Die Clippers müssen darauf hoffen, dass George in der Postseason fit bleibt ...

© getty KAWHI LEONARD Alter : 31

: 31 Statistiken 2022/23 : 22,7 Punkte, 6,1 Rebounds und 4,0 Assists bei 50,6 Prozent FG und 39,6 Prozent Dreier in 32,8 Minuten (35 Spiele)

: 22,7 Punkte, 6,1 Rebounds und 4,0 Assists bei 50,6 Prozent FG und 39,6 Prozent Dreier in 32,8 Minuten (35 Spiele) Gehalt: 42,5 Millionen Dollar (Vertrag bis 2025, Spieleroption für das letzte Jahr) ... natürlich genau wie Kawhi. Die Klaue ging sein Comeback nach langer Verletzungspause langsam an, setzte zum Saisonstart einige Zeit aus und spielte lange unter einer Minutenrestriktion. Mittlerweile, gut eineinhalb Jahre nach seinem Kreuzbandriss, ist Leonard aber wieder ganz nah dran am alten Terminator-Modus. In seinen letzten 17 Partien vor dem All-Star Break legte er 27,6 Punkte, 6,5 Rebounds, 4,2 Assists sowie 1,9 Steals bei Shooting-Splits von 52/47/92 auf. Heimlich, still und leise hat sich Leonard so zurück in die Kategorie der besten Spieler der Welt katapultiert. Auch defensiv ist Kawhi weiterhin eine Macht. "Er ist wieder ganz der Alte", schwärmte George zuletzt. "Sein Flow, sein Timing, sein Touch, alles ist bei ihm wieder auf dem gewohnten Level. Er sieht wieder wie der Kawhi vor der Verletzung aus." Mit diesem Duo geht kaum mehr Two-Way-Power als auf dem Clippers-Flügel - solange eben beide Franchise-Stars gesund bleiben.

© getty NICOLAS BATUM Alter : 34

: 34 Statistiken 2022/23 : 6,2 Punkte, 4,3 Rebounds und 1,5 Assists bei 41,5 Prozent FG und 38,3 Prozent Dreier in 22,0 Minuten (58 Spiele)

: 6,2 Punkte, 4,3 Rebounds und 1,5 Assists bei 41,5 Prozent FG und 38,3 Prozent Dreier in 22,0 Minuten (58 Spiele) Gehalt: 10,8 Millionen Dollar (Vertrag bis 2024) Der Franzose wurde im Sommer noch einmal bezahlt, Batum spielt als Connector weiter eine wichtige Rolle. Guter Switchverteidiger, smart in der Offense und mit einem stabilen Wurf ausgestattet. Das macht ihn so wichtig für eventuelle Small-Ball-Lineups der Clippers. Batum bleibt auch mit 34 Jahren ein toller Rollenspieler.

© getty AMIR COFFEY Alter : 25

: 25 Statistiken 2022/23 : 4,0 Punkte, 1,3 Rebounds und 1,2 Assists bei 39 Prozent FG und 27 Prozent Dreier in 14,3 Minuten (40 Spiele)

: 4,0 Punkte, 1,3 Rebounds und 1,2 Assists bei 39 Prozent FG und 27 Prozent Dreier in 14,3 Minuten (40 Spiele) Gehalt: 3,4 Millionen Dollar (Vertrag bis 2025) In der Offseason gab es als Lohn für eine starke Vorsaison einen neuen Vertrag für den Flügelspieler, der 2019 im Draft ignoriert wurde, sich aber in die Rotation der Clippers kämpfte. Das hatte er vor allem seinem verbesserten Wurf (Vorsaison: 37,8 Prozent Dreierquote), seiner Defense und den Ausfällen der Kollegen zu verdanken. Doch in dieser Spielzeit fällt kaum etwas für den 25-Jährigen. Durch die Rückkehr von Kawhi sind seine Minuten zurückgegangen, meist bekommt er nur Kurzeinsätze.

© getty BIGS - MARCUS MORRIS SR. Alter : 33

: 33 Statistiken 2022/23 : 12,3 Punkte, 4,2 Rebounds und 1,8 Assists bei 43,2 Prozent FG und 38 Prozent Dreier in 28,6 Minuten (54 Spiele)

: 12,3 Punkte, 4,2 Rebounds und 1,8 Assists bei 43,2 Prozent FG und 38 Prozent Dreier in 28,6 Minuten (54 Spiele) Gehalt: 16,4 Millionen Dollar (Vertrag bis 2024) Die überragende Dreierquote von vor zwei Jahren (47,3 Prozent) konnte Morris erwartungsgemäß nicht halten, der Distanzwurf fällt bei gut 5 Versuchen pro Spiel aber dennoch zuverlässig (38 Prozent). Damit kann der Starter auf der Vier das Feld für die Kollegen breitmachen und als Small-Ball-Big agieren. Einen Hauch Toughness und Kampfgeist bringt Morris ebenfalls mit.

© getty IVICA ZUBAC Alter : 25

: 25 Statistiken 2022/23 : 10,2 Punkte, 10,1 Rebounds und 1,3 Blocks bei 61,7 Prozent FG in 29,4 Minuten (59 Spiele)

: 10,2 Punkte, 10,1 Rebounds und 1,3 Blocks bei 61,7 Prozent FG in 29,4 Minuten (59 Spiele) Gehalt: 10,1 Millionen Dollar (Vertrag bis 2025) Bis kurz vor der Trade Deadline war Zubac der einzige echte Center mit NBA-Erfahrung im Kader. Der Kroate ist ein guter Brett-Center, der seine Stärken kennt und schlichtweg seinen Job erledigt. Nur drei Spieler sammeln ligaweit mehr Offensiv-Rebounds pro Spiel als Zubac (3,3), seine Präsenz in der Zone ist sowohl offensiv als auch defensiv enorm wichtig für die Clippers. Noch ein Vorteil von Zubac: Der 25-Jährige ist sehr verlässlich und verpasst kaum ein Spiel, fast etwas ungewohnt für einen Clippers-Akteur. Je nach Matchup sinkt seine Rolle in den Playoffs auch mal zugunsten von Small-Ball, dafür muss er gegen die Nikola Jokic' dieser Welt eine wichtige Rolle spielen.

© getty ROBERT COVINGTON Alter : 32

: 32 Statistiken 2022/23 : 5,5 Punkte, 3,7 Rebounds und 1,3 Assists bei 40,6 Prozent FG und 33,3 Prozent Dreier in 16,2 Minuten (36 Spiele)

: 5,5 Punkte, 3,7 Rebounds und 1,3 Assists bei 40,6 Prozent FG und 33,3 Prozent Dreier in 16,2 Minuten (36 Spiele) Gehalt: 12,3 Millionen Dollar (Vertrag bis 2024) Früher mal ein Flügelspieler, bei den Clippers reißt er aber viele Minuten als Backup-Big ab, wie er es schon zuvor in Houston und Portland tat. Damals war der Dreier aber noch mehr eine Waffe, das ist in dieser Saison kaum der Fall. Das dürfte der Hauptgrund sein, warum seine Minuten im Vergleich zum Vorjahr nach unten gegangen sind. Seine Stärken liegen in der Help Defense.

© imago images MASON PLUMLEE Alter : 32

: 32 Statistiken 2022/23 : 12,0 Punkte, 9,5 Rebounds und 3,6 Assists bei 67,6 Prozent FG in 28,1 Minuten (59 Spiele für die Hornets und Clippers)

: 12,0 Punkte, 9,5 Rebounds und 3,6 Assists bei 67,6 Prozent FG in 28,1 Minuten (59 Spiele für die Hornets und Clippers) Gehalt: 8,5 Millionen Dollar (Vertrag bis 2023) Der dritte Neuzugang vor der Trade Deadline soll das riesige Loch auf Backup-Center stopfen, um Zubac ein paar Pausen zu verschaffen. Plumlee gibt den Clippers eine weitere solide Option als Präsenz am Brett. Interessant ist zudem dieser Aspekt: Plumlee ist für seine Position ein sehr guter Passer und könnte zusätzliches Playmaking für die Second Unit liefern, da klassische Point Guards im Kader eher Mangelware sind - ähnlich wie es der im Sommer nach New York abgewanderte Isaiah Hartenstein in der Vorsaison tat. Für den Center musste sich L.A. von Reggie Jackson (mittlerweile Denver) sowie einem Zweitrundenpick 2028 trennen.

© imago images MOUSSA DIABATÉ Alter : 21

: 21 Statistiken 2022/23 : 3,1 Punkte und 2,6 Rebounds bei 52,5 Prozent FG in 10,1 Minuten (17 Spiele)

: 3,1 Punkte und 2,6 Rebounds bei 52,5 Prozent FG in 10,1 Minuten (17 Spiele) Gehalt: 0,5 Millionen Dollar (Two-Way-Vertrag bis 2023, Restricted Free Agent) Der Zweitrundenpick spielt unter einem Two-Way-Vertrag, macht in der G-League einen sehr soliden Job mit einem Double-Double im Schnitt (16 PPG & 12 RPG) und erhält auch in der NBA ab und an eine Chance. Auf der Jagd nach dem Titel ist er in dieser Saison aber noch keine Hilfe, nun bekommt er auch noch Plumlee vor sich gesetzt.

© getty HEAD COACH - TYRONN LUE Bilanz als Head Coach : 250-176 (Regular Season), 51-29 (Playoffs)

: 250-176 (Regular Season), 51-29 (Playoffs) Bilanz mit den Clippers: 122-93 und 10-9 (seit 2020) Einer der besten Coaches der NBA, der gerade in den Playoffs mit seinen Anpassungen und Matchup-Fahndungen großen Respekt von allen Seiten genießt. Die Spieler hören auf ihn, das ist eine wichtige Fähigkeit bei einem solchen Kader mit so vielen Charakteren.