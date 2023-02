NBA - Charles Barkleys beste Sprüche: "Ich höre auf niemanden, der weniger verdient als ich"

Charles Barkley war auf dem Feld eine Legende und ist inzwischen als TV-Experte weniger für seine Analysen, sondern eher für sein loses Mundwerk bekannt. Zum 60. Geburtstag von Sir Charles präsentieren wir seine besten Sprüche.

Sir Charles, The Round Mound of Rebound, The Chuckster, The Chuck Wagon, The Prince of Pizza, The Incredible Bulk, The Leaning Tower of Pizza - das ist nur eine kleine Auswahl der legendären Spitznamen vom legendären Charles Barkley.

In den 1980er- und 1990er Jahren hat der kleine, übergewichtige, aber trotzdem dominante Power Forward die Liga auf dem Court mitgeprägt, heute gehört er dank seines Humors zu den beliebtesten TV-Experten und Sprücheklopfern der Basketballwelt.

Sportlich blieb ihm der große Wurf immer verwehrt. Einmal erreichte er mit den Phoenix Suns die NBA Finals - und scheiterte dramatisch. Damit bleibt er bis heute gefangen auf der "Shit List", das dürfte einem der schillerndsten Sportlern seiner Zeit mittlerweile aber herzlich egal sein. Hier geht es zur Legendenstory von Charles Barkley.