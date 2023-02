NBA - Die punktreichsten Spiele aller Zeiten: Clippers und Kings verpassen Rekord in "lächerlichem" Spiel nur knapp

Die L.A. Clippers und Sacramento Kings haben sich eines der punktreichsten Duelle der NBA-Geschichte geliefert. Die Kings setzten sich schließlich durch, den ewigen Rekord verpassten beide Teams jedoch.

176:175 ging diese Partie tatsächlich aus, zusammengerechnet sind das 351 Zähler und so viele wie seit 40 Jahren nicht mehr. Wir blicken aus diesem Grund auf die punktreichsten Duelle der Geschichte. Kleiner Bonus: Der Rekord für die meisten Punkte in einem Playoff-Spiel liegt bei 304 Zählern. Die Portland Trail Blazers gewannen 1992 bei den Phoenix Suns mit 153:151 nach doppelter Verlängerung und setzten sich in der Serie mit 4-1 durch. In der jüngeren Vergangenheit kam dem nur der 4OT-Krimi zwischen Portland und Denver (140:137) nahe. Nun aber blicken wir auf die größten Spektakel in der Regular Season ...

© getty Platz 9: 316 Punkte Phoenix Suns - Denver Nuggets 173:143 Datum: 10. November 1990 Kleiner Spoiler: Die Nuggets kommen hier nicht zum letzten Mal vor. Ihr Run-and-Gun-Stil unter dem legendären Coach Doug Moe war berüchtigt und sorgte für einige wilde Partien. In den Achtzigern hatte er damit durchaus Erfolg, doch 1990 hatte Hall of Famer Alex English das Team verlassen und Denver war das schlechteste Team der NBA. In Phoenix gab es ordentlich auf die Mütze, die Suns stellten mit 107 Punkten in der ersten Halbzeit einen NBA-Rekord auf, der noch heute Bestand hat.

© getty Platz 9: 316 Punkte Cincinnati Royals - San Diego Rockets 165:151 Datum: 12. März 1970 Damals wurde der Punkterekord eingestellt, er sollte elf weitere Jahre halten. Ein junger Elvin Hayes legte 40 Punkte und 21 Rebounds für Houston auf, doch die Royals hatten damals noch einen gewissen Oscar Robertson im Team, welcher standesgemäß ein Triple-Double mit 28 Zählern, 12 Rebounds und 13 Assists verbuchte.

© getty Platz 9: 316 Punkte Philadelphia Warriors - New York Knicks 169:147 Datum: 2. März 1962 Dieses Spiel kennen die meisten NBA-Fans, es war der Abend, als Wilt Chamberlain in Hershey, Pennsylvania Geschichte schrieb und 100 Punkte erzielte. Bilder von diesem historischen Abend gibt es keine, dazu waren nicht einmal 5.000 Zuschauer anwesend. So umgibt diese Marke ein gewisser Mythos, auch wenn Augenzeugen die 100 Punkte gerne herunterreden und das Spiel als eine einzige "Farce" bezeichnen. Hier gibt es einen ausführlichen Artikel zu Wilts (ewigen?) NBA-Rekord.

© getty Platz 8: 317 Punkte Washington Wizards - Houston Rockets 158:159 Datum: 30. Oktober 2019 Nie wurden im 21. Jahrhundert in gerade einmal 48 Minuten so viele Punkte erzielt. James Harden markierte dabei nicht nur 59 Punkte, sondern versenkte 2 Sekunden vor dem Ende auch den entscheidenden Freiwurf zum Sieg. Es war auch ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Auf Seiten der Wizards kam Moritz Wagner (12 Punkte, 5 Rebounds) für 14 Minuten von der Bank, Isaac Bonga (6 Zähler) durfte sogar starten und hatte die undankbare Aufgabe, Harden zu stoppen. Das klappte nicht wirklich, The Beard ließ den jungen Deutschen wie hier mehrfach richtig schlecht aussehen.

© getty Platz 6: 318 Punkte New Jersey Nets - Phoenix Suns 157:161 2OT Datum: 7. Dezember 2006 Klar, die Seven-Seconds-or-less-Suns dürfen in dieser Auflistung nicht fehlen. Suns-Coach und Offensiv-Liebhaber Mike D'Antoni (er war auch der Rockets-Coach beim Spiel über diesem) frohlockte im Anschluss: "Das war eines der besten Spiele, die ich je gesehen habe. Wir können heimgehen und Classic NBA anschalten, da wird diese Partie vermutlich schon laufen." Jason Kidd legte für die Nets 38, 14 und 14 auf, Steve Nash kam auf der Gegenseite auf 42 Punkte und forcierte mit einem Dreier überhaupt erst die Verlängerung.

© getty Platz 6: 318 Punkte Denver Nuggets - San Antonio Spurs 163:155 Datum: 11. Januar 1984 Da sind sie wieder, die Nuggets und natürlich stand Doug Moe an der Seitenlinie. Das vierte Viertel ging mit 53:46 an die Spurs, das ist noch immer ein NBA-Rekord für die meisten Zähler in einem Abschnitt. 38 Punkte von George Gervin waren aber nicht genug, da auf der Gegenseite Kiki Vandeweghe 50 machte. Der Forward wird ohnehin gerne vergessen, war aber einer der besseren Scorer seiner Zeit (auch wenn wir die andere Seite des Spielfelds bei ihm besser ganz schnell vergessen).

© getty Platz 5: 320 Punkte Denver Nuggets - Golden State Warriors 158:162 Datum: 2. November 1990 Surprise, schon wieder die Nuggets. Wer genau aufgepasst hat, wird merken, dass dies das zweite Spiel der Nuggets in der Saison 1990/91 mit solch einer Punkteinflation war. Immerhin: Diesmal war es knapper und es ist weiterhin der Rekord für die meisten Punkte in nur 48 Minuten. Gegner waren die Run-TMC-Warriors (hier mehr zu diesem legendären Team), bei denen Chris Mullin (38 Punkte), Tim Hardaway (32) und Mitch Richmond (29) für Furore sorgten. Es war gleichzeitig das erste Saisonspiel für beide Teams und der Start einer erfolgreichen Warriors-Saison unter Coach Don Nelson, welche erst in den Playoffs gegen die Showtime-Lakers enden sollte.

© getty Platz 4: 329 Punkte Atlanta Hawks - Chicago Bulls 161:168 4OT Datum: 1. März 2019 Dies Partie geht durchaus als moderner Klassiker durch, auch wenn beide Teams zu diesem Zeitpunkt eher um Pingpong-Bälle spielten. Rookie Trae Young machte 49 Punkte und der damals bereits 42-jährige Vince Carter spielte satte 45 Minuten - das hatte es noch nie gegeben. Reichte alles nicht. Zach LaVine konterte mit 47 Zählern, Lauri Markkanen entschied die Partie von der Freiwurflinie.

© getty Platz 3: 337 Punkte San Antonio Spurs - Milwaukee Bucks 171:166 3OT Datum: 6. März 1982 George Gervin bezeichnete es damals als das beste Spiel, in welchem er je gespielt hatte. Womöglich hat er recht, denn dieses Matchup war ein echtes Spitzenspiel und der Iceman himself schüttelte 50 Punkte aus dem Handgelenk. So reichten den Bucks auch 61 Prozent aus dem Feld nicht. Bemerkenswert dabei: Brian Winters (42) und Junior Bridgeman (31) waren die Topscorer der Gäste, beide kamen aber nur von der Bank. Auch das dürfte ein Novum für die NBA gewesen sein.

© getty Platz 2: 351 Punkte L.A. Clippers - Sacramento Kings 175:176 2OT Datum: 24. Februar 2023 Kahwi Leonard nannte es "lächerlich", als er auf die Punkteausbeute angesprochen wurde, gleichzeitig verspielte sein Team in den letzten vier Minuten der regulären Spielzeit auch eine 14-Punkte-Führung. Auch Coach Ty Lue merkte an: "175 Punkte selber machen bei 25 Ballverlusten - das ist kaum möglich." Aber die Clippers sind eben die Clippers und verloren beim Debüt von Russell Westbrook dennoch. Sein Blick auf den ausgedruckten Boxscore sagt gleichzeitig alles über diese Partie aus.