NBA - All-Star Saturday 2023: Die Teilnehmer am Dunk Contest, Dreier-Contest und Skills Challenge

Das All-Star-Wochenende steht vor der Tür, am kommenden Wochenende (17.-19. Februar) finden sich die Stars und Sternchen der besten Basketballliga der Welt in Salt Lake City zum alljährlichen Spektakel ein. Nun hat die NBA die Teilnehmer am All-Star Saturday mit dem Dunk Contest, Dreier-Contest und der Skills Challenge bekanntgegeben - inklusive jeder Menge Star-Power.

Die All-Star-Festivitäten starten wie gewohnt mit dem Celebrity Game und der Rising Stars Challenge in der Nacht auf Samstag. Die Teilnehmer an der Rising Stars Challenge sind schon länger bekannt, auch ein Deutscher ist wieder mit dabei. Für manche Fans ist aber der All-Star Saturday das Highlight des Wochenendes - noch vor dem eigentlichen All-Star Game, das in der Nacht auf Montag um 2 Uhr deutscher Zeit stattfindet. In der Nacht von Samstag auf Sonntag steht dagegen der Dunk Contest, der Dreier-Contest und die Skills Challenge auf dem Programm, los geht es ebenfalls um 2 Uhr und diese Stars sind dabei.

© getty Mac McClung stand im Vorjahr bei den Los Angeles Lakers unter Vertrag. NBA Slam Dunk Contest 2023: Die Teilnehmer Die vier Anwärter auf den Titel des besten Dunkers des Jahres sickerten schon vor einigen Wochen in den Medien durch. Hier findet Ihr detaillierte Infos zu den Teilnehmern, Titelverteidiger Obi Toppin ist allerdings nicht dabei. Zur Übersicht, das sind die vier Athleten im Dunk Contest: K.J. Martin (Houston Rockets)

Mac McClung (Philadelphia 76ers)

Trey Murphy III (New Orleans Pelicans)

Jericho Sims (New York Knicks)

© imago images NBA Dreier-Contest 2023: Die Teilnehmer Vor dem Dunk Contest steht der Kampf um die Dreier-Krone auf dem Programm, der Dreier-Contest wird das zweite Event des All-Star Saturdays sein. Wie gewohnt treten acht Dreierspezialisten in zwei Runden gegeneinander an. Jeder Teilnehmer hat 70 Sekunden Zeit, um die die fünf Racks rund um die Dreierlinie sowie die beiden tiefen Triples abzuarbeiten. Vier der fünf Racks sind mit vier normalen Bällen (ein Punkt) und einem Moneyball (zwei Punkte) ausgestattet. Das fünfte Rack besteht aus fünf Moneyballs. Die Position dieses Moneyball-Racks darf jeder Spieler individuell bestimmen. Ein Treffer bei den tiefen Dreiern gibt drei Punkte. Die drei Spieler mit den meisten Punkten nach der ersten Runde werfen im Finale den Dreier-König aus. Der Teilnehmer mit den meisten Punkten im Finale gewinnt den Dreier-Contest. Diese acht Stars sind in Salt Lake City am Start.

© getty TYRESE HALIBURTON (Indiana Pacers) Alter : 22

: 22 Position : Guard

: Guard Stats 2022/23: 39,8 Prozent Dreierquote bei 7,3 Versuchen pro Partie (insgesamt 20,0 Punkte pro Spiel) Haliburton will das All-Star-Wochenende offenbar komplett auskosten. Der Pacers-Guard ist zum ersten Mal als All-Star am Sonntag dabei und lässt sich am Samstag auch den Dreier-Contest nicht entgehen. In der laufenden Saison hat er gegen Miami schon mal 10 Dreier in einem Spiel versenkt - das geht schlechter.

© getty TYLER HERRO (Miami Heat) Alter : 23

: 23 Position : Guard

: Guard Stats 2022/23: 36,9 Prozent Dreierquote bei 8,1 Versuchen pro Partie (insgesamt 20,6 Punkte pro Spiel) Zwar liegt Herro in dieser Saison bei der Dreierquote etwas unter seinem Karriereschnitt (38,1 Prozent), der Heat-Guard kann aber bekanntermaßen jederzeit heiß laufen. "Ich freue mich darauf. Ich werde versuchen, zu gewinnen", sagte Herro gegenüber der Associated Press. "Ich werde einfach ich selbst sein und dann wird das gut werden. Shooters shoot."

© getty BUDDY HIELD (Indiana Pacers) Alter : 30

: 30 Position : Guard

: Guard Stats 2022/23: 42,3 Prozent Dreierquote bei 9,0 Versuchen pro Partie (insgesamt 17,4 Punkte pro Spiel) Hield ist der einzige Spieler im Teilnehmerfeld, der den Dreier-Contest schon einmal gewinnen konnte (2020 in Chicago). Keiner hat in dieser Saison öfters aus der Distanz abgedrückt (530) und öfters getroffen (224) als der Pacers-Guard. Mit 42,3 Prozent hat er zudem die beste Quote aller diesjährigen Teilnehmer - ligaweit reicht das immerhin für Platz elf unter allen qualifizierten Spieler. Aus der Top 10 um die Curry-Brüder, Kentavious Caldwell-Pope oder den Führenden Isaiah Joe (45,4 Prozent!) ist dieses Jahr also keiner vertreten.

© getty KEVIN HUERTER (Sacramento Kings) Alter : 24

: 24 Position : Guard/Forward

: Guard/Forward Stats 2022/23: 39,0 Prozent Dreierquote bei 6,7 Versuchen pro Partie (insgesamt 14,8 Punkte pro Spiel) Die Hawks vermissen einen Shooter wie Huerter in dieser Saison extrem, nachdem sie ihn im Sommer in Richtung Westen getradet hatten. In Sacramento markiert Huerter nun einen persönlichen Karrierebestwert bei der Dreierquote, dabei hat er nie öfters abgedrückt als in dieser Saison.

© getty DAMIAN LILLARD (Portland Trail Blazers) Alter : 32

: 32 Position : Guard

: Guard Stats 2022/23: 37,5 Prozent Dreierquote bei 11,0 Versuchen pro Partie (insgesamt 31,2 Punkte pro Spiel) Nur ein gewisser Stephen Curry (11,4) kommt auf mehr Versuche pro Spiel von Downtown als Lillard, der Warriors-Star fehlt aktuell allerdings verletzt und wird deshalb beim All-Star Weekend pausieren müssen. Lillard ist dagegen aktuell brandheiß, was auch die Lakers Anfang der Woche leidvoll erfahren mussten. Die Blazers-Legende versenkte acht Dreier allein in der ersten Halbzeit! Über die vergangenen zehn Spiele legte er 38,2 Punkte und eine Dreierquote von 41,1 Prozent auf. Lillard ist bereits zum dritten Mal am Start.

© getty LAURI MARKKANEN (Utah Jazz) Alter : 25

: 25 Position : Power Forward

: Power Forward Stats 2022/23: 41,2 Prozent Dreierquote bei 7,4 Versuchen pro Partie (insgesamt 24,9 Punkte pro Spiel) Titelverteidiger Karl-Anthony Towns ist dieses Jahr aufgrund einer Wadenverletzung nicht mit dabei, dafür will der Finnisher die Ehre der Big Man retten. Markkanen hat noch nie besser aus der Distanz getroffen als in dieser Saison, wenig überraschend stammt sein Career-High auch aus dieser Spielzeit, als er Detroit 9 Triples einschenkte. Profitiert er vom Heimvorteil in Salt Lake City?

© getty ANFERNEE SIMONS (Portland Trail Blazers) Alter : 23

: 23 Position : Guard

: Guard Stats 2022/23: 38,1 Prozent Dreierquote bei 9,3 Versuchen pro Partie (insgesamt 21,4 Punkte pro Spiel) Der zweite Blazers-Star im Lineup, allerdings war Simons in den vergangenen paar Spielen nicht ganz so heiß wie sein Teamkollege (6/25 in den vergangen vier Spielen). Andererseits ist es gerade einmal zwei Wochen her, als er 9 Dreier in einem Spiel gegen Washington verbuchte. Und: Nur Hield hat in dieser Saison mehr Distanzwürfe getroffen als Simons (195).

© getty JAYSON TATUM (Boston Celtics) Alter : 24

: 24 Position : Forward

: Forward Stats 2022/23: 35,3 Prozent Dreierquote bei 9,3 Versuchen pro Partie (insgesamt 30,5 Punkte pro Spiel) Auch ein MVP-Kandidat ist sich nicht zu schade für den Dreier-Contest. Das Career-High des Celtics-Stars in der regulären Saison liegt bei 9 versenkten Dreiern in einer Partie, zusätzlich hämmerte er schon mehrfach 8 Triples in einem Spiel durch die Reuse.

© getty NBA Skills Challenge 2023: Die Teilnehmer Den Auftakt des All-Star Saturdays macht die Skills Challenge, in der genau wie im Vorjahr drei Dreierteams gegeneinander antreten. Die Teams treten in verschiedenen Aufgaben an, es geht auf Zeit durch einen Parcours, es gibt eine Passing-Challenge, in der verschiedene Ziele getroffen werden müssen, sowie eine Shooting-Challenge. Das Team, das in allen drei Runden die meisten Punkte sammelt, gewinnt die Skills Challenge. Bei einem Unentschieden entscheidet ein Half-Court Shot.

© getty TEAM ANTETOKOUNMPOS Alex Antetokounmpo (Wisconsin Herd)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Thanasis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) Zum zweiten Mal in Folge treten die AntetokounmBros in der Skills Challenge an, vergangenes Jahr mussten sich die Griechen in gleicher Besetzung allerdings mit Platz drei von drei zufriedengeben. Folgt nun die Revanche?

© getty TEAM JAZZ Jordan Clarkson (Utah Jazz)

Walker Kessler (Utah Jazz)

Collin Sexton (Utah Jazz) 2022 krönte sich Team Cavs mit Jarrett Allen, Darius Garland und Evan Mobley vor eigenem Publikum zum Sieger der Skills Challenge, dieses Jahr bekommen in Salt Lake City natürlich drei Vertreter der Jazz ihre Chance.