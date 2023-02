NBA Dunk Contest: Diese Spieler sind beim All-Star-Wochenende mit dabei

Am Samstag, den 18. Februar, findet im Rahmen des All-Star Wochenendes in Salt Lake City traditionell der Slam Dunk Contest statt. Vier Spieler haben Gerüchten zufolge bereits zugesagt

Aus dem Vorjahr wird sich keiner der Teilnehmer noch einmal versuchen. Überhaupt war es ein sehr enttäuschender Dunk Contest in Cleveland, der von jeder Menge Fehlversuchen geprägt war. Am besten machte es noch Knicks-Forward Obi Toppin, der sich letztlich deutlich gegen Juan Toscano-Anderson durchsetzte. Bezeichnend: Es wurde nicht ein einziges Mal die höchste Punktzahl von 50 bei einem Dunk erreicht. Hoffentlich wird sich das in ein paar Wochen ändern. Die großen Namen machen zwar mal wieder einen Bogen um das Event, dennoch nehmen mal wieder ein paar absolute Athletik-Freaks teil. Wir stellen die vier Teilnehmer vor.

© getty Sheadon Sharpe wurde von den Portland Trail Blazers im Draft 2022 an Position sieben ausgewählt. Shaedon Sharpe (Portland Trail Blazers) Der Rookie mag zwar in Portland nur ein Rollenspieler sein, doch dass der Forward springen und dunken kann, hat der 19-Jährige nun zur Genüge gezeigt. Sharpe ist bislang auch der einzige Teilnehmer, der öffentlich bestätigte, dass er eine Einladung angenommen hat. "Mama und Papa wollten, dass ich es mache. Warum also nicht?"

© getty K.J. Martin ist der Sohn von Ex-Nets-Star Kenyon Martin. K.J. Martin (Houston Rockets) Martin mag nicht der größte Name sein, aber der frühere Zweitrundenpick hat sich in der Rotation der Rockets etabliert und ist eine der wenigen positiven Erscheinungen in einer schwachen Saison der Texaner. Und wenn der Sohn des früheren Top-Picks Kenyon Martin Sr. etwas kann, dann furios dunken. Hier mal etwas Anschauungsmaterial sowie das letzte Bewerbungsschreiben. Übrigens: Martin spielt zwar nur rund 24 Minuten pro Partie, liegt aber in den Top 10 für Spieler mit den meisten Dunks in dieser Saison.

© getty Mac McClung stand im Vorjahr bei den Los Angeles Lakers unter Vertrag. Mac McClung (Delaware Blue Coats) Dieser Name dürfte nur absoluten Insidern bekannt sein, da McClung bis zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 25 NBA-Minuten verteilt über zwei Spiele auf dem Buckel hat. Der 1,88-Meter-Guard hat aber bisher auf allen Levels gezeigt, dass er ein absolut elitärer Dunker ist. Zuletzt versuchte sich der 24-Jährige bei den Golden State Warriors, wurde aber noch während der Vorbereitung entlassen. So kämpft McClung beim G-League-Team der Philadelphia 76ers um eine weitere Chance, nachdem er im Vorjahr in der Entwicklungsliga zum Rookie of the Year gewählt wurde. Wird er nicht noch nach oben berufen, wird McClung der erste G-League-Spieler sein, der am Dunk Contest teilnimmt.

© getty Trey Murphy III spielt an der Seite von Zion Williamson bei den New Orleans Pelicans. Trey Murphy III (New Orleans Pelicans) Der Pelicans-Forward war der letzte Spieler, der Gerüchten zufolge zusagte. In New Orleans steht Murphy III in Sachen Dunks etwas im Schatten von Zion Williamson, doch wenn er es krachen lässt, dann richtig. Kaum ein Spieler, der kein Big ist, packt so viele spektakuläre Putbacks wie Murphy aus, der sich inzwischen in der Rotation der Pelicans etabliert hat.