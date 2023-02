NBA Rising Stars: Jose Alvarado wird MVP und Entertainer der Challenge - Team Pau gewinnt

Jose Alvarado wurde zum MVP der Rising Stars Challenge gewählt, in den Herzen der Zuschauer war er es jedoch schon lange vorher. Der Guard der Pelicans bewies sich als Entertainer am All-Star-Freitag, bei dem Team Pau die Rising Stars Challenge gewann.

Spielerisch sogar noch besser war ein Star der New York Knicks, auch die jungen Pacers glänzten. Franz Wagner knüpfte nicht an seine Heldentaten des Vorjahres an.