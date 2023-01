NBA - Trades und Gerüchte im News-Blog: Folgt der Trade? Pacers-Star lehnte wohl Vertragsverlängerung ab

Am 9. Februar steht die Trade Deadline auf dem Programm, bis dahin haben die NBA-Teams noch Zeit für ein Kaderupgrade oder den Schritt Richtung Rebuild. Die Gerüchteküche brodelt schon jetzt gewaltig. SPOX sammelt alle Trade-Gerüchte.

© getty Myles Turner hat eine vorzeitige Vertragsverlängerung bei den Pacers wohl abgelehnt.

Trade-Gerüchte vom 8. Januar

Myles Turner, Jordan Clarkson lehnten wohl Verlängerung ab

Sowohl Myles Turner von den Indiana Pacers als auch Jordan Clarkson von den Utah Jazz haben offenbar Angebote einer Vertragsverlängerung über den Sommer hinaus bei ihrem jeweiligen Arbeitgeber abgelehnt. Das berichtet Marc Stein (Substack).

Aus diesem Grund gebe es neue Hoffnung unter der Konkurrenz, dass Turner und Clarkson doch noch auf dem Trade-Markt verfügbar gemacht werden könnten. Die Pacers und Jazz drohen die beiden angehenden Free Agents (Turners Vertrag läuft aus, Clarkson kann dank einer Spieleroption aus seinem Kontrakt aussteigen) im Sommer womöglich ohne Gegenwert zu verlieren.

Gerade bei Clarkson scheinen die Jazz aber weiterhin nicht gewillt zu sein, den Scorer (20,6 PPG plus 4,5 Assists bei 44,6 Prozent aus dem Feld und 36 Prozent von Downtown) abzugeben. Laut The Athletic soll es zwischen beiden Parteien Interesse an weiteren Gesprächen und damit einer weiteren Zusammenarbeit geben.

Bei Turner ist sich Stein dagegen nicht so sicher. Trade-Gerüchte um den Pacers-Center halten sich bereits seit der vergangenen Offseason, aufgrund der überraschend starken Saison des Teams (22-18, Platz 7 im Osten) wurde aber auch ein Verbleib Turners zur Option. Der 26-Jährige legt im Schnitt 16,7 Punkte (54,9 Prozent FG, 38 Prozent Dreier), 7,9 Rebounds und 2,2 Blocks auf.