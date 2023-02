NBA News: Kyrie Irving bittet Brooklyn Nets offenbar um Trade

Kyrie Irving hat die Brooklyn Nets offenbar um einen Trade gebeten. Das berichten ESPN und The Athletic übereinstimmend.

Demnach hat der Point Guard die Franchise darüber informiert, dass er vor der Deadline am 9. Februar zu einem anderen Team wechseln will oder sich im Sommer in der Free Agency einem anderen Team anschließen möchte.

Ende Januar hatte Irvings Stiefmutter und Agentin Shetallia Irving gegenüber Bleacher Report noch bestätigt, dass er eine eine langfristige Vertragsverlängerung bei den Brooklyn Nets anpeilen würde. Warum sich der 30-Jährige nun gegen einen Verbleib entschieden hat, geht aus den Berichten nicht hervor.

Zwischen Irving und Nets hatte sich bereits in der vergangenen Offeseason ein Verhandlungsdrama abgespielt, weil er sich eine langfristige Vertragsverlängerung gewünscht hatte und bei Brooklyn auf taube Ohren gestoßen war.

Da das Interesse an Irving begrenzt war, entschied er sich allerdings dazu, seine Spieleroption zu ziehen und bis 2023 Unrestricted Free Agent zu werden.

Zu Saisonbeginn wurde Iving suspendiert, weil er auf seinem Twitter-Account für einen antisemitischen Film geworben hatte. Weil er eine Entschuldigung verweigerte, wurde er auf unbestimmte Zeit gesperrt. Nach zwei Wochen kehrte er aber auf den Court zurück.

Irving erzielte in dieser Saison durchschnittlich 27,1 Punkte, 5,1 Rebounds und 5,3 Assists für die Nets. Mit 31 Siegen und 20 Niederlagen liegt das Team aus Brooklyn derzeit auf Platz 4 in der Eastern Conference.