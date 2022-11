NBA - Trades und Gerüchte im News-Blog: Hawks-Star wohl per Trade zu haben - Suns interessiert?

Spätestens am 15. Dezember nimmt der Trade-Markt so richtig an Fahrt auf, dann dürfen auch wieder die Spieler getradet werden, die im Sommer neue Verträge unterschrieben haben. Doch schon jetzt brodelt es in der Gerüchteküche. SPOX sammelt alle Trade-Gerüchte.

Schon jetzt beobachten die 30 General Manager den Markt ganz genau, welche Teams nach den ersten Saisonwochen zu Buyern oder Sellern und welche Spieler auf dem Trade-Markt verfügbar werden. Hier findet Ihr eine Übersicht mit allen aktuellen Trade-Gerüchten.

© getty NBA-Gerüchte vom 19. November: Suns an John Collins interessiert? Spekulationen um einen Abgang von Hawks-Star John Collins gibt es schon seit Jahren, nun scheinen sie wieder an Fahrt aufzunehmen. Wie Shams Charania (The Athletic) berichtet, habe Atlanta Trade-Gespräche mit interessierten Teams um Collins eröffnet. Zu den Interessen sollen auch die Phoenix Suns gehören, die weiterhin auf der Suche nach einem Abnehmer für Jae Crowder sind. Aber, so Shams, Phoenix habe angeblich Bauchschmerzen, den langfristigen Vertrag von Collins aufzunehmen. Der Big steht noch für vier Jahre und 102 Millionen Dollar in Atlanta unter Vertrag, nachdem er erst im vergangenen Jahr eine langfristige Verlängerung unterschrieben hatte. Ein Deal um Collins stehe demnach nicht kurz bevor, stattdessen vermuten Executives aus der Liga, dass ein Collins-Trade erst in ein paar Wochen, vielleicht sogar Monaten oder erst kurz vor der Trade Deadline am 9. Februar über die Bühne gehen könnte. In Atlanta legt Collins bisher seine schwächsten Zahlen seit seiner Rookie-Saison auf. Im Schnitt kommt er auf 12,6 Punkte und 7,7 Rebounds bei 49,3 Prozent aus dem Feld und nur 22,7 Prozent von Downtown. Die Wurfquoten sind mit großem Abstand jeweils Career-Lows.

© getty Phoenix Suns: Trio angeblich auf dem Trade-Radar Neben Collins haben die Suns aber noch andere Spieler auf ihrem Trade-Radar. So soll Phoenix zudem Interesse an Harrison Barnes (Kings), Kyle Kuzma (Wizards) und K.J. Martin (Rockets) angemeldet haben. Auch das berichtet Shams Charania. Barnes legt in der aktuellen Saison bisher 11,6 Punkte und 5,5 Rebounds bei 43,9 Prozent aus dem Feld auf. Kuzma zeigte in Washington einen starken Saisonstart, mit seinen 18,3 Punkten und 8,1 Rebounds bei 45,5 Prozent Feldwurfquote kratzt der 27-Jährige an seinen Karrierebestwerten. Der erst 21 Jahre alte Martin Jr. kommt im Schnitt auf 10,9 Punkte (52,9 Prozent FG und 34 Prozent Dreier) und 4,7 Rebounds. Gerüchte über einen bevorstehenden Drei-Team-Trade um Crowder haben sich derweil bislang noch nicht bestätigt. Laut Shams gab es Gespräche mit den Milwaukee Bucks und den Hawks.

© getty Trade-Gerüchte: Sixers-Star Tobias Harris auf dem Markt? Nochmal Charania: Die Philadelphia 76ers haben sich offenbar bei der Konkurrenz nach Interesse an Forward Tobias Harris erkundigt. Kyle Neubeck von PhillyVoice.com ergänzt, dass Harris' Name "schon ziemlich häufig" in den aktuellen Trade-Gesprächen der Sixers falle. Auch Matisse Thybulle sei ein Trade-Kandidat. Harris wird den Berichten zufolge von den Sixers als vorbildlicher Teamkollege angesehen. Allerdings ist seine Rolle hinter Joel Embiid, dem aktuell verletzten James Harden und Tyrese Maxey deutlich geschrumpft, in der laufenden Saison legt er nur 14,7 Punkte und 6,2 Rebounds auf. Seinem lukrativen Vertrag (noch 2 Jahre und 76,9 Mio. Dollar) wird er damit nicht gerecht.

© getty New York Knicks: Zwei Guards angeblich zu haben Die New York Knicks sind offenbar gewillt, Gespräche über einen potenziellen Trade von Derrick Rose und Immanuel Quickley zu führen. Auch das geht aus einem Bericht von Shams Charania hervor. New York will so das Überangebot auf den Guard-Positionen lösen. Die Gerüchte um Quickley sind nicht neu, laut Ian Begley (SNY) soll es großes Interesse am 23-Jährigen geben. Rose dagegen spielt mit seinen mittlerweile 34 Jahren eine eher enttäuschende Saison (6,7 Punkte, 40,2 Prozent FG).