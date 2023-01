NBA Trade: Los Angeles Lakers holen sich Rui Hachimura von den Washington Wizards

Die Los Angeles Lakers haben den ersten Deal in der NBA im Jahr 2023 eingefädelt. Aus Washington kommt via Trade Rui Hachimura nach L.A., im Gegenzug schicken die Lakers Kendrick Nunn in die Hauptstadt.

Das berichtet Adrian Wojnarowski (ESPN). Zusätzlich bekommen die Wizards auch noch drei Zweitrundenpicks. Dabei handelt es sich um den Second Rounder 2023 der Chicago Bulls, den Lakers-Pick 2029 sowie einen Zweitrundenpick-Swap 2028.

Ein Hachimura-Trade hatte sich schon seit Tagen angekündigt, da der kommende Restricted Free Agent in der vergangenen Offseason keine Vertragsverlängerung erhielt und durch die Ankunft von Kyle Kuzma sowie Kristaps Porzingis ins zweite Glied rücken musste. "Ich will irgendwo sein, wo man mich als Basketballspieler will", sagte Hachimura nach dem Spiel gegen Orlando vor wenigen Tagen, als er seinen Karrierebestwert von 30 Punkten einstellte.

"Ich will an einen Ort, an dem mein Spiel geschätzt wird. Ich will an einen Ort, an dem man an mich glaubt und ich einfach ich sein kann. Das ist mein Ziel", sagte er. Laut Wojanrowski wollen die Lakers den 24-Jährigen über den Sommer hinaus bei den Lakers halten, da sie glauben, dass Hachimura Länge, Defense und Shooting bringen kann.

Hachimura wurde 2019 mit dem neunten Pick im Draft von den Wizards ausgewählt und legt in dieser Saison 13,0 Punkte sowie 4,3 Rebounds bei Quoten von 48,8 Prozent aus dem Feld sowie 33,7 Prozent von der Dreierlinie auf. In dieser Spielzeit kassiert der 24-Jährige rund 6,3 Millionen Dollar.

Im Gegenzug wechselt Nunn nach Wizards. Der 27-Jährige konnte nach seiner langen Knieverletzung im Vorjahr in dieser Saison noch nicht überzeugen und hatte gegen seine Konkurrenten auf der Guard-Position wie zum Beispiel Dennis Schröder deutlich das Nachsehen, Der frühere Heat-Aufbauspieler wird im Sommer Free Agent und streicht noch 5,3 Millionen Dollar ein.

Der Trade in der Übersicht