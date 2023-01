NBA - Das SPOX-Ranking der besten Drafts aller Zeiten: Ein legendärer Jahrgang weit enteilt

Dwyane Wade feiert am 17. Januar seinen 41. Geburtstag. Die Legende der Miami Heat war Teil der gefeierten Draft Class von 2003. Doch ist dieser Jahrgang um LeBron James, D-Wade oder Carmelo Anthony der Beste aller Zeiten? Wir haben ein Ranking erstellt.

© getty

Starten wollen wir allerdings mit dem schlechtesten Jahrgang alller Zeiten - und hier ist es überhaupt nicht knapp. Es handelt sich um den Draft 2000, in welchem Kenyon Martin von den New Jersey Nets an Position eins gezogen wurde.

Insgesamt erreicht dieser Draft gerade einmal 18 Punkte, die sich wie folgt zusammensetzen:

All-NBA Third Team für Michael Redd (5 Punkte)

3 All-Star-Nominierungen: Kenyon Martin, Jamaal Magloire, Michael Redd (je 3)

4 Sixth-Man-of-the-Year-Awards für Jamal Crawford (3x) und Mike Miller (je 1)

Kommen wir nun aber lieber zur Top-10 unserers Rankings und lassen diesen schaurigen Jahrgang hinter uns.