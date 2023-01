NBA: LeBron James rettet die Los Angeles Lakers mit 48 Punkten gegen Kellerkind Houston Rockets

Gala-Vorstellung von LeBron James - und trotzdem muss L.A. gegen das Kellerkind aus Houston lange um den ersten Sieg nach zuvor drei Niederlagen in Folge zittern. Beim 140:132-Sieg gegen die Rockets stellt der King einen persönlichen Saisonbestwert auf.

Los Angeles Lakers (20-24) - Houston Rockets (10-34) 140:132 (BOXSCORE)

Am Ende standen 48 Punkte hinter dem Namen des 38-Jährigen, dabei versenkte er 16/26 aus dem Feld und 5/10 Dreier. Allein im vierten Viertel erzielte er 20 Zähler und die Lakers waren darauf angewiesen. Zusätzlich schnappte er sich 8 Rebounds und verteilte 9 Assists. Die Minuten mit LeBron gewann L.A. mit +19 - dass die Lakers dennoch nur mit +8 gewannen und zwischenzeitlich einen 16-Punkte-Vorsprung verspielten, sagte einiges über das Spiel aus.

In der Crunchtime versenkte LeBron einen wichtigen Pullup-Jumper aus der Midrange, zuvor hatte auch der insgesamt starke Russell Westbrook seinem Team per Fastbreak-Dunk etwas Luft verschafft. Der Guard führte mit 24 Punkten (9/16 FG), 5 Rebounds und 4 Assists (0 Turnover) die starke Lakers-Bank an, die das Duell der Reservisten mit 60:26 gewann.

Auch Kendrick Nunn (15) und Wenyen Gabriel (14, 9 Rebounds, 6 Fouls) punkteten zweistellig, Dennis Schröder legte 9 Punkte und 3 Assists auf. Die Lakers-Defense fand über weite Teile des Spiels derweil keine Antwort auf Alperen Sengün. Vor allem Rim Protection war ein Problem, Houston erzielte 72 Punkte in der Zone (LAL: 60).

Der 20 Jahre alte Türke stellte einen neuen Karrierebestwert auf (33, 14/17 FG) und war nahezu überall zu finden (15 Rebounds, 6 Assists, 4 Blocks, nur 2 Turnover). Jalen Green half mit 23 Punkten, Eric Gordon erzielte 19 und Kenyon Martin Jr. 17 Zähler.

Rookie Jabari Smith Jr. (14) nutzte die Gelegenheit, um LeBron daran zu erinnern, dass der Lakers-Star sein erstes NBA-Spiel gegen dessen Vater bestritt. Ob er sich nun alt fühle, fragte Smith Jr., James beantwortete dies mit einer weitestgehend dominanten Offensiv-Leistung auf dem Parkett.

LeBron James dominiert - Lakers müssen zittern

In den letzten zwei Minuten der ersten Halbzeit führte er Purple-and-Gold zu einem 9:1-Lauf, mit dem sich L.A. noch vor der Pause auf 13 Zähler absetzte. Auch im dritten Viertel lagen die Hausherren über weite Strecken zweistellig in Front, die Lakers schienen die Partie im Griff zu haben. Als James knapp vier Minuten vor dem Ende des Abschnitts aber auf die Bank ging, übernahm Green für die Rockets das Kommando, der Vorsprung war im Nu dahin und es ging mit 98:102 aus Rockets-Sicht in den Schlussabschnitt.

Dort zeigte sich ein ähnliches Bild. Mit James auf dem Court ratterten die Lakers schnell einen 9:0-Start in den Durchgang hin, doch Sengün, Martin Jr. oder auch Smith Jr. von Downtown hielten die Gäste aus Texas im Spiel. L.A. benötigte da schon eine Schläfrigkeit der Rockets, als ein Gästespieler sich seine Schuhe auf dem Court band und die Lakers dies mit einem schnellen Fastbreak bestraften, um Houston etwas auf Abstand zu halten.

Entschieden wurde die Partie aber dennoch erst in den Schlussminuten. Nach einem Rockets-Turnover schloss Westbrook einen Fastbreak mit einem krachenden Dunk zum 133:129 gut eineinhalb Minuten vor dem Ende ab. Gordon hatte nochmal eine Antwort, dann kam LeBron. Er stoppte bei seinem Drive ab, stieg hoch und versenkte den Jumper übers Brett. Anschließend scheiterte Gordon, James erhöhte von der Linie und die Lakers brachten das Spiel nach Hause.

