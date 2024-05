Tchouameni hatte sich beim 2:1 gegen Bayern München im Halbfinal-Rückspiel der Königsklasse am linken Fuß verletzt.

Der 24-Jährige war schon im Oktober mit einer ähnlichen Verletzung sechs Wochen lang ausgefallen.

Das Finale in Wembley findet am 1. Juni statt. Das erste EM-Spiel der Franzosen steigt am 17. Juni gegen Österreich in Düsseldorf.