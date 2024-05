"Ich werde das nicht tolerieren": Marc-André ter Stegen attackiert die Medien und dementiert Gerüchte, wonach er Xavi in den Rücken gefallen sein soll

© Getty

Hansi Flick: Vorstellung bereits am Montag?

Xavi wird jedenfalls kommende Saison nun doch nicht mehr Barça-Trainer sein. Ende Januar hatte der 44-jährige zunächst selbst seinen Abschied am Saisonende angekündigt, ließ sich dann aber doch von einem Weitermachen überzeugen. Am Freitag teilten die Katalanen jedoch schließlich offiziell mit, dass man nun doch ohne Xavi in die kommende Spielzeit gehen werde.

Der Top-Kandidat auf Xavis Nachfolge in Barcelona ist nun Hansi Flick. Medienberichten zufolge soll der ehemalige Bayern- und DFB-Coach am Montag offiziell vorgestellt werden.

Zuvor steht am Sonntag in Sevilla noch Xavis letztes Spiel als Barça-Trainer an. Die Blaugrana werden die Saison unabhängig vom Ergebnis am letzten Spieltag als Tabellenzweiter beenden.

Ter Stegen wird indes im Sommer Teil von Deutschlands Kader bei der Heim-EM 2024 sein. Der frühere Gladbacher ist dabei als Nummer zwei hinter Manuel Neuer eingeplant.