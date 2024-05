Jahn Regensburg vs. SV Wehen Wiesbaden: 2. Bundesliga Relegation heute im Liveticker - vor Beginn

vor Beginn Während der Großteil der Erst-, Zweit- und Drittligisten in die wohlverdiente Sommerpause geht, müssen der SSV Jahn Regensburg und der SV Wehen Wiesbaden noch zwei Spiele in der Relegation bestreiten. Dabei geht es um den 18. Startplatz für die 2. Bundesliga. Regensburg beendete die Saison 2023/24 auf Platz drei der 3. Liga, Wiesbaden wurde in der 2. Bundesliga nur 16.

vor Beginn Die Partie wird um 20.30 Uhr im Jahnstadion Regensburg (Regensburg) angestoßen.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Hinspiel der Zweitligarelegation zwischen dem SSV Jahn Regensburg und dem SV Wehen Wiesbaden.