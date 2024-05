Darwin Núñez vom FC Liverpool reagiert auf Kritik nach Spalier für Jürgen Klopp: "Ich schaue auf nichts mehr"

Darwin Núñez beim FC Liverpool hinter den Erwartungen

Beim letzten Spiel von Klopp als Liverpool-Trainer am vergangenen Sonntag hatte Núñez lediglich 19 Minuten auf dem Platz gestanden.

Obwohl er in den vergangenen zehn Pflichtspielen torlos geblieben war, erzielte der Torjäger in der abgelaufenen in 54 Einsätzen immerhin 18 Treffer. 13 weitere legte er auf.

Dennoch wird Núñez, der 2022 für 85 Millionen Euro von Benfica an die Anfield Road gewechselt war, den hohen Erwartungen nicht ganz gerecht. Deshalb waren zuletzt Spekulationen rund um seine Zukunft aufgekommen.

Demnach könnte er im Zuge des anstehenden Umbruchs von Liverpool den Verein verlassen, Interesse soll vor allem der FC Barcelona zeigen.

Dafür müssten die Katalanen wohl aber viel Geld in die Hand nehmen. Núñez besitzt noch einen Vertrag bis 2028.