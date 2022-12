NBA Rookie Watch II: Warum Bennedict Mathurin etwas Historisches gelingen könnte

Gut ein Viertel der Saison ist absolviert, es ist also mal wieder Zeit, auf die besten Rookies zu blicken. Im Fokus steht diesmal Bennedict Mathurin von den Indiana Pacers, dem in dieser Spielzeit Historisches gelingen könnte.

Vorneweg, es ist nicht der beste Rookie-Jahrgang, so viel sollte nach dem ersten Saisonviertel klar sein. Mit Chet Holmgren fehlt natürlich ein namhafter Top-3-Pick verletzt, doch in der Breite fällt diese Klasse im Vergleich zum Vorjahr (wir wurden verwöhnt!) massiv ab. Vieles läuft darauf hinaus, dass es ein einseitiges Rennen um den besten Rookie wird, zu groß scheint die Lücke von Top-Pick Paolo Banchero. Einer könnte dem Mitspieler von Franz Wagner aber in die Suppe spucken ...

© getty Bennedict Mathurin wurde von den Indiana Pacers mit dem 6. Pick ausgewählt.

... und das ist Bennedict Mathurin, der mit seinen 20 Jahren bereits eine Reise hinter sich hat, die für Basketballer eher ungewöhnlich ist. Aufgewachsen in Montreal, mit 15 Jahren der Wechsel in die NBA-Akademie nach Mexico City und dann College in Arizona - Mathurin musste schnell erwachsen werden und so sollte es eigentlich nur wenige verwundern, dass der Kanadier sofort in der NBA Fuß fassen konnte.

"Er zeigt großen Willen und kann wirklich scoren", fasste Pacers-Coach Rick Carlisle die besten Eigenschaften des Youngsters zusammen. Und das kann man auch so stehen lassen. Mathurin weiß, wo der Korb hängt, und zeigt dabei eine beeindruckende Konstanz. Nur zweimal blieb der Guard bisher unter 10 Punkten und das hängt damit zusammen, dass Mathurin Wege findet, um zu scoren, wenn der Wurf nicht fällt.

Es ist sehr selten für Rookies, dass diese verstehen, wie sie Fouls ziehen bzw. sich Calls der Referees verdienen, Mathurin tut es. Laut Cleaning the Glass zieht der 20-Jährige bei fast jedem fünften Wurfversuch ein Foul, sechsmal pro Partie marschiert Mathurin an die Linie und trifft dabei über 80 Prozent. So spielt es keine Rolle, dass die Quoten in den vergangenen Wochen etwas nachgelassen haben.

56 Prozent True Shooting ist zwar knapp unter dem Ligaschnitt, aber im Vergleich zu seinen Rookie-Kollegen (min. 500 Minuten) übertrifft dies nur OKCs Jalen Williams. Mathurin scort jedoch nicht nur durch Drives, sondern auch durch Sprungwürfe. Hier steht ihm ein breites Arsenal zur Verfügung. Aus dem Catch-and-Shoot, aus der vollen Bewegung oder durch Pullups, Mathurin trifft den Dreier aus jeder dieser Situationen solide, egal wie hoch der Schwierigkeitsgrad ist.

Bennedict Mathurin: Seine Statistiken für die Indiana Pacers

Spiele MIN PTS FG% 3P% REB AST STL 24 28,5 18,3 41,6 37,5 3,8 1,5 0,6

Dazu hat Mathurin weiterhin die Chance, etwas Historisches zu schaffen. Noch nie räumte ein Spieler Rookie of the Year und Sixth Man of the Year in einer Saison ab (Ben Gordon gewann 2005 "nur" Sixth Man of the Year als Rookie), der Kanadier hat Stand jetzt durchaus gute Chancen auf beide Auszeichnungen. "Es ist das Beste für unser Team", meint Carlisle zu der Maßnahme, Mathurin weiter von der Bank zu bringen.

"Sein Scoring ist konstant und für einen jungen Spieler ist es eine gute Persperktive zu beobachten. Er wird mal ein Starter sein, aber andere Dinge sind auch wichtig. Er soll sich Schritt für Schritt entwickeln und für den Moment macht er das großartig." Gleichzeitig profitiert auch Mathurin davon. Er bekommt so günstige Matchups, kann häufiger mit dem Ball operieren und spielt immer noch genügend Minuten an der Seite von Tyrese Haliburton.

In der Crunchtime steht der Guard dann ohnehin zumeist auf dem Feld, das ist wichtiger. Und wer weiß: Konkurrent Buddy Hield scheint weiter ein logischer Trade-Kandidat zu sein, auch wenn der Mann von den Bahamas zuletzt jeweils knapp 40 Minuten auf dem Feld stand. In Indiana wird man es sich dennoch genau überlegen, ob man die Schlüssel nicht komplett in die Hände der Youngster legt.

