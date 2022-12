NBA - Er erinnert an einen Hall of Famer: Wie Tyrese Haliburton die Pacers vor ganz neue Probleme stellt

Die Indiana Pacers galten vor der Saison als Tanking-Kandidat, stattdessen sind sie momentan ein Playoff-Team - vor allem dank Tyrese Haliburton. Können - und wollen - die Pacers ihren Kurs halten?

Eigentlich war die Geschichte über die Pacers-Saison 22/23 schon geschrieben, bevor sie begann. Die Worte "Tanking", "Trades" und "Wembanyama" kamen darin vor, Erwartungen gab es kaum, außer eben in der Hinsicht, dass Indiana schlecht sein und vielleicht den einen oder anderen Spieler abgeben würde. Man muss diese Geschichte mittlerweile umschreiben oder zumindest um ein paar Kapitel ergänzen. Auch wenn die Pacers auf dem derzeitigen West-Coast-Trip ins Straucheln geraten sind, sind sie ein Playoff-Team, stehen gleichauf mit Preseason-Favorit Philly und vor Miami oder Brooklyn. Indiana gehört kurz gesagt zu den positiven Überraschungen der Spielzeit, was sie vor allem einem Trade aus der Vorsaison zu verdanken haben. Dieser brachte ihnen Tyrese Haliburton - und dieser wiederum bringt sein Team nun in eine Lage, in der es ziemlich bald ein paar Entscheidungen treffen muss. Aber der Reihe nach ...

© getty Tyrese Haliburton spielt bei den Indiana Pacers wie ein All-Star. Tyrese Haliburton: Ein Spieler, der nie zu haben sein sollte Es war ein Deal, der vergangene Saison für sehr viel Aufsehen sorgte: Indiana gab (im Wesentlichen) einen zweimaligen All-Star für einen 14-Punkte-Scorer sowie Buddy Hield ab, und trotzdem waren sich viele Beobachter einig, dass Indiana dabei einen Coup gelandet hatte - während sie sich gleichzeitig fragten, wie Sacramento einen Spieler wie Haliburton gehen lassen konnte. Denn dieser war zwar noch nicht an dem Punkt, den Domantas Sabonis (der übrigens eine exzellente Saison bei den Kings spielt) bereits erreicht hatte, aber auf einem guten Weg dorthin. Haliburton begeisterte als Rookie mit seinem effizienten, teamdienlichen Spiel, in Jahr zwei bestätigte er die Zahlen und deutete das Potenzial an, sogar noch weitaus mehr leisten zu können. Haliburton war 21 Jahre alt, noch zwei Jahre auf seinem Rookie-Vertrag und ein riesiges Talent auf der vielleicht wichtigsten Position ligaweit - ein Spielertyp, der eigentlich nie verfügbar wird. Der in diesem Fall aber verfügbar wurde, weil Sacramento auch schon De'Aaron Fox hatte und nicht wusste, ob beide je ideal würden koexistieren können. Es war ein Glücksfall für die Pacers, die mit Sabonis auf der Stelle traten und für den Center nun einen Spieler zurückbekamen, dem sie die Zügel in die Hände geben konnten, der ihnen eine gewisse Perspektive verschaffte. Es war ein Move, der vor allem ihre Zukunft transformieren sollte - der die Pacers nun aber auch schon in der Gegenwart transformiert.

© getty Tyrese Haliburton spielt bei den Pacers ein überragendes Jahr. Tyrese Haliburton: Ein bisschen wie Steve Nash Haliburton ist ein Point Guard im klassischen Sinne. Er bereitet lieber vor, als dass er selbst scort, bei vielen seiner Stationen musste er bereits von Coaches angefleht werden, mehr zu werfen. Er erinnert in dieser Hinsicht ein wenig an Steve Nash, der das gleiche "Problem" zu Beginn seiner Zeit in Dallas hatte. Ähnlich wie der legendäre Kanadier ist er aber auch ein Spieler, der alle um ihn herum besser macht. In Indiana ist dieser Effekt noch besser ersichtlich als in Sacramento: Der 22-Jährige führt die Liga bei den Assists an (hier habt Ihr es zuerst gehört!) und macht Spiele der Pacers bisweilen zum Spektakel. Indiana spielt mit der höchsten Pace der Liga, vor allem dank ihm. Es werden frühe, schnelle Abschlüsse gesucht, alle im Team teilen den Ball bereitwillig, weil sie wissen, dass er sie wieder finden wird. Es ist teamdienlicher Basketball ohne eigene Agenda, was nicht selbstverständlich ist bei einem Team mit so vielen begleitenden Trade-Gerüchten. Haliburton: Kreativität und Kontrolle Haliburton ist dabei derjenige, der einen Großteil der Entscheidungen trifft - und der sie sehr gut trifft. Über drei Spiele verteilte er kürzlich 40 Assists ohne einen einzigen Ballverlust. Das gab es noch nie in der NBA-Historie! Das hier ist übrigens Assist Nr. 40 ... es gibt wesentlich leichtere Pässe. Das ist auch kein Einzelfall. Haliburton spielt zwar unheimlich gerne beispielsweise Pässe, nachdem er abgesprungen ist, die traditionell verpönt sind, wirkt dabei aber nie unkontrolliert. Er liest die Defense unheimlich gut, dieser Prozess läuft eben auch in der Luft weiter. Er findet jede Lücke, ist jetzt schon einer der besten und kreativsten Passer der NBA. Und auch das Scoring wird. Haliburton zieht zwar noch immer viel zu wenige Freiwürfe, ist aber trotzdem aggressiver im Abschluss geworden und nimmt immerhin 15 Abschlüsse pro Spiel. Vor dem derzeitigen Cold Streak, bei dem ihn wohl auch eine Leistenverletzung einschränkte, war die Effizienz dennoch weiter sehr erfreulich, trotz der eigentümlichen Wurftechnik kann Haliburton die Defense auch mit seinem Scoring unter Druck setzen. Er dürfte sicherlich auch um die 18 Würfe pro Spiel nehmen, aber der Trend geht immerhin in die richtige Richtung. Tyrese Haliburton und der All-Star-Case "Tyrese hat ein riesiges Potenzial. Ich glaube, er kann auf jeden Fall ein künftiger All-Star sein", sagte Head Coach Rick Carlisle vor einigen Wochen. "Es macht Spaß, ihm zuzusehen. Er spielt mit viel Freude, mit Stil, mit Können. Er ist ein Künstler." Alles richtig - nur dass Haliburton, wenn er so weiter spielt, schon in dieser Saison ein All-Star sein sollte. Der Point Guard profitiert dabei auch von seinem Umfeld. Einerseits, weil Carlisle ihm alle Freiheiten gibt, andererseits aber auch, weil der Supporting Cast durchaus zu ihm passt. Solange Myles Turner auf der Fünf spielt, kann Indiana schnell spielen und hat gute bis sehr gute Schützen auf allen Positionen, was viel Platz für Haliburtons Drives bedeutet. Indiana nimmt die viertmeisten Dreier ligaweit, gerne auch in Semi-Transition, gegen unsortierte Defense. Hield etwa stellt gerne einen frühen Block für Haliburton und fliegt zur Dreierlinie. Generell setzen nur wenige Teams ihre Flügel so gerne und viel als Screener ein, um dadurch Chaos zu stiften.