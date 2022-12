NBA News: Franz Wagner glaubt an Turnaround mit Orlando Magic

Basketball-Shootingstar Franz Wagner glaubt trotz der Negativserie mit Orlando Magic an den Erfolg mit seinem Team. "Die Resultate werden irgendwann kommen, wenn wir weiter hart arbeiten", sagte der jüngere der beiden deutschen Brüder in einer Medienrunde: "Wir haben gute Jungs, die immer besser werden wollen."

Der Nationalspieler, der am Montag beim 102:109 von Orlando gegen die Milwaukee Bucks mit 25 Punkten bester Werfer seines Teams war, macht für die neun Niederlagen in Folge verschiedene Gründe aus. "Wir haben immer wieder viele Verletzungen und dadurch neue Leute im Line-Up. So ist es für ein junges Team schwierig, Konstanz herzustellen", sagte er.

In einigen engen Partien sei lediglich die fehlende Erfahrung ausschlaggebend gewesen. Gleichzeitig übte der 21-Jährige auch Selbstkritik: "In manchen Spielen waren wir auch nicht fokussiert genug und hatten nicht die Physis, um zu gewinnen."

Auf die EM im September, bei der er mit der Auswahl des Deutschen Basketball Bunds (DBB) im eigenen Land Bronze gewann, blickt Wagner gerne zurück. "Das war richtig geil, der Sommer hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und auf dem Court und abseits davon viel gegeben", sagte er.

Das Ausmaß des vielfach beschworenen Hypes durch das Turnier wollte er nicht bewerten. "Da fehlt mir der Bezug, weil ich gar nicht in Deutschland bin", so Wagner: "Ich hoffe, dass ein paar Leute angefangen haben, Basketball zu spielen."

Sein vier Jahre älterer Bruder Moritz, der ebenfalls für Orlando spielt, bewertete das Verhältnis der beiden Geschwister als "eine gesunde Beziehung, in der es auch mal Streit gibt". Auch wegen der gemeinsamen Erziehung: "Wir sind in einem Haushalt aufgewachsen, der uns gezeigt hat, dass das auch produktiv sein kann", sagte Moritz Wagner.