NBA - Ex-Lakers-Excecutive und Capitanes-GM Nick Lagios im Interview: "Es spricht nichts gegen eine Expansion nach Mexiko"

Er entdeckte Alex Caruso, chauffierte Moritz Wagner durch L.A. und war Lakers-Executive während der Meisterschaft 2020. Heute betreut Nick Lagios eines der spannendsten Projekte der NBA und ist General Manager der Mexico City Capitanes, der ersten G-League-Franchise in Lateinamerika. Dabei wäre er fast professioneller Gärtner geworden ...

Nick Lagios: Ich bin auf jeden Fall erleichtert. Wir stehen im Moment bei 9-6 und eines unserer Ziele war es, unter die besten Acht beim Showcase Cup in Las Vegas zu kommen. Das ist sehr wichtig für uns, denn wir wollen wettbewerbsfähig sein. Wir haben keine NBA-Verträge wie jedes andere Team. Wir haben keine Two-Way-Contracts oder eine Kooperation mit einem NBA-Team, aber wir haben einige gute, erfahrene Spieler, die in der NBA gespielt haben und ihre Sache auch bei uns gut machen. Als General Manager willst du immer gewinnen.

Mr. Lagios, in der ersten Saison musste Ihr Team seine Spiele noch in Texas austragen. Nun spielen die Capitanes ganz regulär in Mexico City. Wie lautet das Fazit nach den ersten Wochen?

Insgesamt arbeitete Lagios sieben Jahre für die Lakers, fünf davon für die South Bay Lakers in verschiedenen Funktionen als Video Coordinator, Scout sowie als Verantwortlicher für die Spielerentwicklung. Diese Aufgabe übernahm Lagios später auch für knapp zwei Jahre bei den Los Angeles Lakers und war damit auch Teil der Championship-Mannschaft von 2020. Seit Mitte 2021 kümmert sich der 32-Jährige nun um die Geschicke der neuen G-League-Franchise in Mexico City.

SPOX sprach mit Lagios über seine Anfänge, wie er mit dem G-League-Team der Lakers auf den späteren Publikumsliebling Alex Caruso aufmerksam wurde und was die Ankunft von LeBron James in L.A. für Auswirkungen hatte.

Lagios: Es gibt Dinge, die man als selbstverständlich ansieht, die es in Mexiko aber nicht sind. Ein Beispiel: Auf den meisten Courts sind keine Linien gezogen, die von der NBA gefordert sind. Wir müssen dann oft die Linien selbst ziehen. Auch die Netze sind anders. Man sieht es manchmal bei unseren Spielen. Der Ball verfängt sich im Netz und fällt nicht runter. Sowas sieht man in den USA nur, wenn man exakt den richtigen Winkel trifft. Das werden wir zeitnah ändern. Es sind viele kleine Dinge, die sich summieren. Es wird aber besser. Unsere Ärzte verstehen zum Beispiel besser, was die Spieler brauchen. Das Schlimmste haben wir vorerst überstanden und nun dürfte vieles leichter werden - hoffentlich.

Lagios: Damals grassierte die Corona-Pandemie. Wir wussten nicht genau, wie unsere erste Saison aussehen sollte. Zum Glück durften wir dann zumindest - wie das G-League-Ignite-Team - die erste Hälfte der Saison spielen. Das war ein guter Probelauf und drei unserer Spieler wurden sogar von NBA-Teams unter Vertrag genommen. In dieser Hinsicht war es ein Erfolg. Gleichzeitig hatten wir keine Heimspiele und trugen unsere Partien in Texas aus. Aber um noch einmal auf die Frage zurückzukommen: Die meisten GMs, egal ob in der NBA oder in der G-League, können sich mehr auf Basketball konzentrieren, als ich es derzeit noch mache. Ich bin dafür verantwortlich, dass alles nach Plan läuft. Ich kenne zum Beispiel den Großteil der Verantwortlichen der anderen Teams und sorge dafür, dass bei ihnen alles passt und sie auf und neben dem Feld keine Unannehmlichkeiten erfahren müssen.

Lagios: Die Aufmerksamkeit, die wir erhalten, wird Tag für Tag größer. In dieser Stadt leben 25 Millionen Menschen und mit der Zeit werden es immer mehr mitbekommen. Unsere Spiele laufen auf ESPN , das hilft enorm. Derzeit haben wir rund 3.000 Zuschauer im Schnitt, aber ich denke, dass wir das in dieser Saison und in den kommenden Jahren steigern können. Wir haben trotzdem noch viel zu lernen. Es ist das erste Mal, dass ein G-League-Team von hier operiert, sodass wir noch an der Infrastruktur arbeiten. Das betrifft Busse, den Transport, die Logistik oder die Zusammenarbeit mit Krankenhäusern. Das hat nicht direkt mit Basketball zu tun, es sind aber alles Sachen, die ein Basketball-Team benötigt. Dennoch läuft es bisher ganz gut.

Lagios: Für uns war es nur zu Beginn ein Problem. Aber es dauert schon zwei, drei Wochen, bevor man sich daran gewöhnt. Ich hatte da zunächst auch Bedenken, weil ich es aus meiner Zeit in Colorado kenne. Dort hat das Heimteam seinen Gegner immer überrannt und auch die mexikanische Fußball-Nationalmannschaft hat im Aztekenstadion seit über zehn Jahren nicht mehr verloren. Wir haben aber gleich unser zweites Heimspiel verloren. Es ist also nicht unmöglich, ohne große Vorbereitung hier zu spielen. Trotzdem ist es für uns ein großer Vorteil.

Lagios: Wir wollen nicht nur den mexikanischen Basketball, sondern den in ganz Lateinamerika entwickeln. Diese Spieler wären früher nicht in die G-League gegangen, haben sich jetzt aber für uns entschieden. Vielleicht schaffen sie irgendwann den Sprung in die NBA, das würde der Popularität des Sports sehr helfen. Wir haben zudem eine eigene Akademie mit 300, 400 Kindern, dazu gibt es auch noch die NBA-Akademie in Mexiko, mit der wir eng zusammenarbeiten. Der Traum wäre es, wenn einer unserer Akademie-Spieler in die NBA-Akademie geht und dann bei den Capitanes landet. Daran arbeiten wir. Klar wollen unsere Fans mehr mexikanische Spieler, aber das braucht Zeit.

Lagios: Wir haben eine etwas andere Vertragsstruktur als die anderen Teams. Du musst die Rolle des Verkäufers gut spielen. Wir können hier keine NBA-Verträge anbieten, aber das ist für uns ein Vorteil. Bei uns passiert es nicht, dass das NBA-Team sein 19-jähriges Talent in die G-League schickt und die erfahrenen Hasen im Team deswegen in den Hintergrund rücken. Ich konnte Okafor, Napier oder Mason Jones unser Projekt mit dem Versprechen schmackhaft machen, dass wir ein Team mit ihnen als Eckpfeiler aufbauen wollen. Daraus entsteht eine Kettenreaktion. Unterschreibt der Erste, spricht sich das über Freunde etc. schnell herum und das macht es auch für andere Free Agents interessant. Mexico City ist zudem eine tolle Stadt. Das Klima ist wunderbar, es wird hier nicht kalt und wir haben immer über 20 Grad. Das darf man nicht unterschätzen.

Lagios: Das ist wahr. Ich hatte ganz vergessen, dass ich das noch in meinem LinkedIn -Profil drin habe. Ich bin in Maine aufgewachsen und da regnet es sehr oft. Viele unserer Nachbarn waren im Winter oder Sommer in Florida, also habe ich dann für sie Schnee geschippt oder eben den Rasen gemäht. Ich habe das wirklich gerne gemacht und von dem Geld konnte ich mir nach zwei Jahren mein eigenes kleines Segelboot kaufen und ein bisschen über die Seen und den Ozean schippern. Rasen mähen ist auch noch immer eine Leidenschaft von mir, ich kümmere mich gerne selbst um meinen Garten.

Lagios: Ich habe fünf Jahre lang in der G-League für die South Bay Lakers gearbeitet, für diese Liga ist das eine halbe Ewigkeit. Es ist ein kompliziertes System mit vielen Feldern und kleinen Regeln, die man erst einmal verstehen muss. Ich habe bei den Lakers eng mit GM Nick Mazzella zusammenarbeiten und viel lernen können. Einen besseren Mentor hätte ich nicht haben können und entsprechend gut war ich vorbereitet, als ich von der offenen Stelle erfuhr. Es vereint alles, was ich mir vorgenommen hatte. Ich wollte im Basketball arbeiten, am besten international, und das nicht am anderen Ende der Welt, damit ich auch meine Eltern besuchen kann.

© twitter Nick Lagios ist seit Mai 2021 GM der Capitanes.

Rasen mähen und Segeln haben mit Basketball aber eher weniger zu tun ...

Lagios: Ich war Fan der Boston Celtics und in meiner Jugend waren sie verdammt schlecht, bis sie 2007 für Ray Allen und Kevin Garnett tradeten. Von da an habe ich gesehen, wie toll dieser Sport sein kann. Die Finals zwischen den Celtics und Lakers 2008 haben mich davon überzeugt, dass ich in diesem Business arbeiten wollte. Nach dem College bin ich zu meinem Onkel und meiner Tante in die Bay Area gezogen und habe mich dort mit diversen Software-Firmen unterhalten, aber ich hatte schnell das Gefühl, dass ich das nicht machen will. Ich habe dann bei Basketball Camps gearbeitet und war Praktikant in Stanford. Dort habe ich Ex-Laker Mark Madsen kennengelernt, der dann Assistant Coach bei den Lakers wurde. Er hat schließlich auch den Kontakt nach L.A. hergestellt.

Und dort waren sie vor allem im Scouting aktiv ...

Lagios: In den fünf Jahren hatte ich circa zehn verschiedene Titel, ich habe also in verschiedenen Rollen gearbeitet. Wir hatten zu dieser Zeit bei den Lakers eine große Fluktuation mit zwei, drei GMs und ebenso vielen Coaches, da ging es für mich nur ums Überleben. Am Ende haben wir aber eine Championship gewonnen, es überwiegen also die positiven Aspekte.

Sie sagten, dass fünf Jahre in der G-League eher ungewöhnlich sind. Wie stand es da um Ihre Work-Life-Balance? Dort geht es schließlich deutlich weniger luxuriös zu als in der NBA.

Lagios: Es gab durchaus Phasen, da war es nicht gesund, wie ich gelebt habe. Ich war unter anderem Video Coordinator und das ist mit vielen Reisen sowie unzähligen Stunden von Videostudium mitten in der Nacht verbunden. Mit meiner Rolle hier in Mexiko ist es deutlich besser geworden. Natürlich gibt es auch hier Momente, wo ich das Gefühl habe, dass ich kein wirkliches Leben habe, dennoch bin ich sehr zufrieden damit, wo ich jetzt stehe.