NBA, News: Cade Cunningham von Detroit Pistons wohl vor Saisonende aufgrund von Beinverletzung

Ein möglicher nächster Schritt in der Entwicklung von Cade Cunningham wird sich wohl zumindest etwas verschieben. Der Nr. 1 Pick im Draft 2021 und Star der Detroit Pistons fällt offenbar für den Rest der Saison aus, da für ihn eine Operation am linken Schienbein ansteht.

Das berichtet Adrian Wojnarowski (ESPN). Cunningham habe sich in den vergangenen Wochen die Meinungen verschiedener Ärzte eingeholt und am jüngsten Montag gemeinsam mit den Pistons und seinen Vertretern entschieden, sich dem Eingriff zu unterziehen. Er soll demnach bis zum Start des Training Camps vor der Saison 2023/24 wieder uneingeschränkt fit sein.

Cunningham, der seit dem 9. November nicht mehr auf dem Parkett steht, habe den Monat lang abgewartet ob sein Bein durch Ruhe und Reha genug heilen würde. Zuvor lief der große Guard in zwölf Spielen dieser Saison auf und zeigte dort ähnliche Leistungen wie in seiner Debütsaison.

Dort legte er im Durchschnitt 17,4 Punkte bei Shooting-Splits von 41,6 %/31,4 %/84,5 % sowie 5,5 Rebounds, 5,6 Assists und 1,2 Steals sowie 3,7 Turnover pro Spiel auf. Im Rennen um den Titel des Rookie of the Year kam er als Dritter ins Ziel hinter Evan Mobley von den Cleveland Cavaliers und Scottie Barnes von den Toronto Raptors.

Die Detroit Pistons stehen mit einer Bilanz von 7-22 aktuell auf dem letzten Platz in der Eastern Conference. In Abwesenheit von Cunningham werden die jungen Guards Killian Hayes und Jaden Ivey, ebenfalls beide Top-7-Picks, weiter im Fokus stehen in der Motor City.