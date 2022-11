NBA News: Dwight Howard gibt irres Debüt in taiwanesischer T1-League

Der achtmalige All-Star Dwight Howard hat ein irres Debüt samt Comeback-Sieg in der taiwanesischer T1-League gefeiert. Beim Erfolg seiner Taoyuan Leopards gegen New Taipei nach Verlängerung (120:115) glänzte er nicht nur mit Rebounding und Defense.

38 Punkte (14/32 FG), 25 Rebounds, 9 Assists und 4 Blocks standen am Ende im Boxscore, nachdem Howard die Leopards nach 21-Punkte-Rückstand zur Pause noch zum Sieg geführt hatte. Noch tief im Schlussviertel war das Defizit zweistellig, ehe der früherer Superman komplett aufdrehte. Insgesamt zehnmal! drückte er aus der Distanz ab (bei zwei Treffern), zudem ging er mehrfach außerhalb der Zone ins Dribbling und übernahm den Ballvortrag.

Nachdem Taoyuan mit einer starken Leistung im Schlussviertel die Verlängerung erzwungen hatte, ging diese mit 15:10 an die Hausherren, die von einem begeisterten Publikum gefeiert wurden. Mit einem Alley-Oop-Dunk nach Einwurf sorgte Howard, der nach dem Spieler natürlich auch noch zum Man of the Match ernannt wurde, für den krönenden Abschluss.

Nach sieben Teams in 18 Jahren in der NBA (6,2 Punkte und 5,9 Rebounds in 60 Spielen für die Lakers 21/22) erklärte der dreifache Defensive Player of the Year Anfang November, dass er sich den Leopards anschließt. "Ich habe die Energie immer geliebt, die ich bei den Taiwan-Besuchen erlebt habe. Ich bin bereit, dass Leben zu genießen, indem ich den Sport, den ich liebe, vor einer Gruppe von Leuten spiele, die mich lieben."

Die Hoffnung auf eine Rückkehr in die NBA hat er aber augenscheinlich noch nicht aufgegeben. Im Oktober sagte er in einem Interview bei Fox Sports, dass er sich gerne den Golden State Warriors anschließen würde, um Lobpässe von Stephen Curry zu fangen und als Mentor für James Wiseman zu fungieren. "Ich würde es lieben, eine 19. Saison zu spielen und ganz oben aufzuhören. Das wäre großartig. Und die Parade zu bekommen, die ich verdiene."